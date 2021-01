Cinq réflexions technos après le CES 2021

14 janvier 2021 à 17:10

La première (et j’espère la dernière) édition virtuelle du Consumer Electronics Show se termine aujourd’hui. Voici quelques réflexions sur certaines annonces de l’événement.

Les jours des chargeurs sont comptés (et je suis à l’aise avec ça)

Après Apple cet automne, c’est au tour de Samsung de ne plus offrir de chargeurs avec ses nouveaux téléphones, selon ce qui a été annoncé ce matin lors du dévoilement des nouveaux Galaxy S21, diffusé en marge du CES.

Les plus cyniques verront là l’occasion pour les entreprises d’économiser de l’argent sur le dos des consommateurs (quoi que le prix des Galaxy S21 a diminué par rapport à l’année dernière, cet argument tient donc moins la route avec Samsung qu’avec Apple). Les plus optimistes y verront quant à eux un moyen de réduire les déchets électroniques et de réduire les émissions de CO2 provoquées par le transport.

Peu importe la motivation, le résultat est le même : les boîtes des produits technos sans chargeur sont plus petites et il y a moins de gaspillage.

Ceux qui possèdent beaucoup de gadgets ont déjà des chargeurs USB-C à la maison, et les autres peuvent en acheter facilement. Il se vend même désormais des rallonges avec ports USB-C intégrés. Ceux-ci ne sont généralement pas très puissants, mais j’imagine que des modèles capables de fournir assez de courant aux ordinateurs seront bientôt lancés (sinon, c’est vraiment une occasion ratée).

D’ailleurs, la mort des chargeurs devrait se limiter à ceux des téléphones intelligents cette année, mais je suis convaincu que la tendance va se propager à de plus en plus de types d’appareils par la suite. C’est une bonne nouvelle.

Intel Alder Lake a beaucoup à prouver

Intel a dévoilé au CES 2021 ses processeurs Core de 12ième génération, les systèmes sur puce Alder Lake, qui sont attendus d’ici la fin de l’année pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau.

C’est, et je pèse mes mots, le lancement le plus important de l’entreprise depuis des années.

Cette nouvelle architecture qui combine des cœurs puissants et moins puissants (à la manière de big.LITTLE de ARM) est la réponse d’Intel aux processeurs ARM, comme le M1 d’Apple. Un échec pourrait être catastrophique pour l’entreprise, et pourrait accentuer l’élan des PC avec processeurs ARM, qui devraient être plus populaires cette année. Un succès pourrait permettre aux clients de l’entreprise de mieux patienter d’ici l’arrivée de ses processeurs gravés en 7 nm, qui se font de plus en plus attendre.

Mini-LED: LG a un avantage marketing sur Samsung

Plusieurs fabricants de télés ont lancé des modèles dotés de la technologie Mini-LED cette année au CES. Ces appareils sont équipés d’ampoules DEL plus petites que les télés DEL régulières, ce qui permettent d’avoir des milliers de zones d’éclairage pouvant être contrôlées indépendamment. Ce n’est pas chaque pixel qui peut être éteint comme avec une télé OLED, mais la différence devrait quand même permettre d’avoir des noirs beaucoup plus profonds qu’avec les autres écrans ACL, et moins de diffusion autour des zones lumineuses.

La technologie n’est toutefois pas annoncée de la même façon chez LG et Samsung, les deux principaux fabricants mondiaux de téléviseurs haut de gamme.

Chez Samsung, la technologie Mini-LED a été intégrée à ses appareils QLED haut de gamme, rebaptisés pour l’occasion Neo QLED. Les meilleurs modèles de l’entreprise sont désormais meilleurs qu’auparavant, grâce au Mini-LED. Chez LG, la technologie Mini-LED a plutôt été intégrée à ses appareils NanoCell, qui étaient les téléviseurs de milieu de gamme de l’entreprise, et qui portent le nouveau nom de QNED. Chez LG, le haut de gamme est toujours l’OLED, une technologie que n’offre pas Samsung.

Bref, la même nouvelle technologie prometteuse risque d’être offerte moins chère chez LG, qui aura aussi l’aura du haut de gamme avec ses OLED.

Notons que Samsung a lancé au CES sa réponse à l’OLED, avec la technologie MicroLED, mais cette dernière (qui permet d’éteindre chaque pixel) est pour l’instant plus du très haut de gamme, puisqu’elle est réservée aux téléviseurs de 88 pouces et plus.

On ne peut pas comparer les deux technologies pour l’instant. Mais pour les départements marketing, le portefolio de LG m’apparaît beaucoup plus facile à vendre que celui de Samsung.

Design : les joueurs méritent (encore) mieux

Les ordinateurs pour joueurs et les accessoires pour joueurs ont connu une année record en 2020, et plusieurs fabricants surfent sur la popularité des jeux vidéo au CES 2021.

Même si les designers se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années, les produits pour joueurs sont malheureusement encore beaucoup trop criards à mon goût.

En 2021, des gens de tous les genres et de tous les âges jouent à des jeux vidéo. Ceux-ci ne veulent pas tous des ordinateurs noirs avec des lumières DEL multicolores. Au prix qu’ils sont vendus, ces accessoires et ces ordinateurs manquent d’élégance.

Ordinateurs et vidéoconférences : l’audio doit être amélioré

Shure a présenté au CES 2021 son nouveau microphone MV5C, qui est conçu pour améliorer le son des ordinateurs tout en étant le plus simple possible (il n’y a aucun logiciel à installer, par exemple). Je n’ai pas eu l’occasion de l’essayer, mais j’ai eu l’occasion de l’écouter pendant une présentation. La différence par rapport au microphone intégré de l’ordinateur de celui avec qui je parlais était phénoménale, et rendait la vidéoconférence beaucoup plus agréable.

J’ai aussi discuté avec Dolby, qui offre avec la technologie Dolby Voice plusieurs améliorations permettant d’avoir une expérience audio d’une meilleure qualité lors de vidéoconférences. La voix est plus claire, le niveau de chaque interlocuteur peut être ajusté et des voix différentes qui parlent en même temps peuvent facilement être distinguées, un peu comme dans la vraie vie. Malheureusement, pour en profiter pleinement, il faut être doté d’un système Dolby Voice, son interlocuteur doit aussi être doté d’un système Dolby Voice et il faut utiliser une plateforme compatible, comme Blue Jeans. Bref, une entreprise peut s’en servir pour ses communications internes, mais c’est, pour l’instant, une technologie marginale.

Dans les deux cas, mon constat est le même : les technologies audios que l’on utilise tous les jours pour les vidéoconférences (microphones, haut-parleurs intégrés, logiciels) sont horribles. Pourtant, la technologie existe pour rendre nos vidéoconférences beaucoup plus agréables à l’oreille.

Le CES 2021 a montré qu’il était possible de faire mieux. Les fabricants doivent maintenant s’entendre et s’efforcer de démocratiser ces technologies qui existent déjà.