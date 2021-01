Samsung Galaxy S21: ce que j’ai hâte d’essayer

14 janvier 2021 à 10:00

Samsung a dévoilé jeudi, en marge du Consumer Electronics Show, sa nouvelle gamme de téléphones intelligents Galaxy S21. Pandémie oblige, je n’ai pas encore eu l’occasion de les essayer. Mais voici cinq choses que j’aurais testé si j’avais eu l’occasion de le faire.

Le taux de rafraichissement variable du Galaxy S21 Ultra fonctionne-t-il?

Comme l’année dernière, le S21 est offert en trois variantes : le S21, le S21+ et le S21 Ultra. Les trois modèles partagent de nombreuses caractéristiques, comme le nouveau processeur Snapdragon 888, mais le S21+ offre quelques caractéristiques supérieures par rapport au S21, et le S21 Ultra en offre quelques-unes de mieux que le S21+.

Celle qui m’intrigue le plus est le taux de rafraichissement de l’écran du S21 Ultra, qui varie de 10 à 120 Hz. Un taux de rafraichissement variable n’est pas nouveau, mais celui-ci est généralement fixe, et permet d’afficher par exemple son téléphone à 120 images par seconde (pour avoir une fluidité exemplaire) ou à 30 images par seconde (pour économiser la pile). On change alors manuellement d’un à l’autre selon nos besoins d’autonomie.

Le S21 Ultra permet pour sa part d’afficher en plus un taux aussi bas que 10 images par seconde. Dans une présentation en ligne organisée plus tôt cette semaine, Samsung Canada affirmait que le logiciel utilisait le rafraichissement de 10 Hz uniquement lorsque nécessaire, et seulement avec du contenu statique, comme du texte. En théorie, l’interface ne devrait donc jamais être saccadée, et la fonction devrait permettre d’économiser la pile.

Je prends toujours les affirmations du genre avec un grain de sel par contre. L’écran est-il capable de changer l’affichage assez rapidement pour que l’utilisateur ne remarque pas la transition? Et qu’est-ce qui dicte le taux exactement? Est-ce que l’économie d’énergie est significative? Pour l’instant, j’ai plus de questions que de réponses par rapport à cette fonctionnalité qui pourrait toutefois être prometteuse.

Que vaut le second téléobjectif avec Verrouillage de zoom?

Côté appareils photo, le S21 Ultra se démarque aussi par son appareil principal de 108 mégapixels et par son second téléobjectif 10X.

Ce dernier est doté d’une fonctionnalité logicielle, Verrouillage de zoom (Zoom Lock), qui permet de stabiliser son sujet lorsqu’on utilise le zoom hybride 100X et que le sujet est affiché pendant plus de 2 secondes sur l’écran. La fonctionnalité permet de mieux cadrer sa photo, mais on comprend aussi que le logiciel combine plusieurs images en temps réel pour arriver à un tel résultat. Potentiellement, la photo pourrait donc être plus nette, avec plus de détail.

Notons que la fonction est aussi offerte avec les autres modèles S21 avec un agrandissement jusqu’à 30X.

Le nouveau lecteur d’empreintes digitales change-t-il la donne?

Les trois S21 sont dotés d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran 1,7 fois plus gros qu’auparavant, qui devrait donc être plus rapide et plus précis. Samsung ne chiffre toutefois pas l’amélioration. Avec nos téléphones qui ne nous reconnaissent plus avec nos masques, c’est le genre de nouveauté qui risque pourtant d’être appréciée, surtout d’ici à ce que la pandémie se termine. Pour l’instant, aucun lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ne me satisfait pleinement, et j’espère que celui du S21 me fera changer d’idée.

Quelle est la précision du nouveau SmartThings Find?

On peut utiliser les Samsung Galaxy S21 pour retrouver des objets connectés dotés des technologies Bluetooth Low Energy (BLE). Dans le cas des S21+ et S21 Ultra, on peut aussi utiliser la même technologie pour retrouver des objets dotés d’une connectivité Ultra Wide Band (UWB).

L’interface SmartThings Find permet de voir les objets recherchés sur une carte géographique, mais aussi de trouver les objets à proximité grâce à une seconde interface, qui affiche l’intensité du signal Bluetooth. En gros, on trouve ses objets (comme ses écouteurs Galaxy Buds Pro, aussi dévoilés aujourd’hui) en jouant à « tu te réchauffes, tu te refroidis ». Mais est-ce que la précision est suffisante pour trouver un objet dans une autre pièce ou dans des poches de manteau, par exemple? C’est ce que j’ai hâte de vérifier, car je cherche constamment mes écouteurs.

Notons que l’interface pour trouver des objets UWB devrait quant à elle être plus efficace, mais il faudra probablement attendre encore un certain temps pour en profiter (les objets compatibles avec la technologie sont encore rares).

Comment se compare la taille du S21 Ultra avec l’étui pour S Pen par rapport à la taille du Note 20?

Pour la première fois, un téléphone Galaxy S sera compatible avec le stylet S Pen de Samsung, qui était jusqu’ici réservé aux tablettes de l’entreprise et à sa gamme de téléphones Galaxy Note.

Contrairement au Galaxy Note, le stylet n’est toutefois pas intégré au design de l’appareil. Il devra plutôt être rangé dans l’étui du téléphone. Déjà que le S21 Ultra est doté d’un écran géant de 6,8 pouces, est-ce que celui-ci sera trop gros avec un étui doté en plus d’un stylet? Cela reste à vérifier.

J’aurai évidemment d’autres fonctionnalités à mettre à l’essai au lancement de l’appareil, comme son processeur Snapdragon 888, la rapidité de sa connectivité WiFi 6E, la caméra frontale du S21 Ultra (40 mégapixels plutôt que 10 pour les autres modèles) et l’appareil photo principal du Samsung Galaxy S21 Ultra. Je m’attends ici à des améliorations notables par rapport aux dernières générations, mais qui ne devraient pas changer la donne pour autant dans la vie de tous les jours (je peux peut-être me tromper par rapport aux appareils photo, cela dit).

Les nouveaux Galaxy S21 sont offerts dès cette semaine en commande anticipée, à partir de 1129$ sans entente, et seront lancés le 29 janvier au Canada. Dans l’ensemble, les S21 sont offerts 50$ de plus les modèles S20 le sont à l’heure actuelle, sauf le S21 Ultra, qui est vendu 100$ de plus que son prédécesseur. Ils sont toutefois vendus environ 200$ moins cher que les S20 à leur lancement.