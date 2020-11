Essai des iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max : lequel choisir?

23 novembre 2020 à 10:59

Apple a lancé cet automne non pas un, mais quatre nouveaux modèles d’iPhone. Après quelques semaines d’utilisation, force est de constater que les quatre appareils touchent la cible. Cette année plus que jamais, c’est surtout votre budget et vos préférences par rapport à la taille qui vont guider votre choix. Car pour le reste, les différences d’un à l’autre sont minimes.

Design : serez-vous assez audacieux pour les extrêmes?

Côté design, les nouveaux iPhone 12 offrent un design assez similaire à celui des appareils précédents, mais avec des côtés plats, à la manière des derniers iPad Air et iPad Pro. Les finitions et les couleurs varient d’un modèle à l’autre, mais chacun des appareils donne une impression de qualité. Le verre poli des versions Pro est mon préféré, mais bien honnêtement, je pourrais vivre avec les quatre.

La différence la plus importante est ici la taille. Premièrement, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont désormais similaires, ce qui devrait simplifier la décision de ce côté (l’année dernière, l’iPhone 11 était entre le 11 Pro et le 11 Pro Max. C’est un format relativement petit par rapport aux tendances actuelles, mais qui convient à tous les usages. C’est le format à prendre si vous ne voulez pas vous tromper.

Le nouvel iPhone 12 Mini est quant à lui beaucoup plus petit. Il tient dans le creux de la main et on peut pratiquement le perdre dans ses poches. Lorsque je l’utilisais au cours des dernières semaines, surtout pour prendre des photos, j’étais constamment émerveillé à quel point celui-ci était confortable à utiliser.

Malheureusement, le petit format a aussi ses inconvénients. Y jouer aux jeux modernes est moins agréable, et je ne me verrais pas regarder une longue vidéo sur ce dernier. Si c’est le genre de chose que vous faites beaucoup, j’y penserais donc à deux fois avant d’opter pour ce modèle. Au moins, la résolution des quatre téléphones se ressemble pas mal, alors la quantité d’informations qui s’affiche à l’écran est quand même similaire d’un appareil à l’autre. Votre productivité ne diminuera donc pas avec le petit téléphone.

J’aime les petits téléphones en théorie, mais en pratique, quand vient le temps de les utiliser, je suis maintenant trop habitué aux écrans plus grands. Tout ceci est évidemment une question de préférences personnelles, et peut-être que je m’y ferais après quelques mois aussi, cela dit.

À l’autre bout du spectre, l’iPhone 12 Pro Max est immense. Il est plus gros que ses prédécesseurs et il est même plus gros que le Galaxy Note20 Ultra. C’est un format qui a ses avantages, mais j’ai toujours l’impression que je vais l’échapper au moindre coup de vent lorsque je le prends à l’extérieur. Comme je n’ai pas d’étui pour le protéger, je dois avouer que je ne trouve pas l’appareil agréable à utiliser pour cette raison. J’ai aussi plus de difficulté à m’en servir à une main (une caractéristique essentielle lorsqu’on a un bébé qui dort dans les bras). À chacun sa taille, mais je crois qu’Apple est allé trop loin pour la très grande majorité des gens cette fois.

Notons qu’en général, l’iPhone 12 Mini est plus petit en vrai que ce qu’on peut avoir l’impression en navigant sur le site d’Apple et en regardant ses caractéristiques, et que l’iPhone 12 Pro Max est au contraire plus grand que ce que le site web laisse comme impression. Dans les deux cas, je vous recommanderais donc d’essayer de les voir en personne avant de les acheter.

Caractéristiques et performances : tout y est

Côté caractéristiques, tous les appareils se ressemblent beaucoup. Ceux-ci ont le même puissant processeur A14 Bionic, ils sont tous compatibles avec la technologie de recharge sans fil MagSafe (vous pouvez aller lire mon texte sur le sujet sur le site de Protégez-Vous ici), ils ont une connectivité 5G et la reconnaissance faciale Face ID. Rappelons qu’au cours des deux dernières années, l’iPhone 11 et l’iPhone XR (les équivalents de l’iPhone 12 en 2018 et 2019) étaient dotés d’un écran ACL d’une moins bonne qualité, mais ce n’est maintenant plus le cas : les quatre iPhone ont le même excellent écran OLED (mais d’une taille différente, évidemment).

Je ne m’éterniserai pas trop sur les performances des appareils. De ce côté, Apple a dépassé ses concurrents depuis plusieurs années maintenant grâce au design de ses microprocesseurs, qui sont désormais plus performants que la plupart des processeurs pour ordinateurs. Je ne pense pas que vous rencontrerez de problème de ce côté durant toute la vie active de l’appareil.

Les modèles Pro ont été dotés d’un capteur LiDAR, qui est utilisé par l’appareil photo (pour accélérer la mise au point et permettre la prise de portrais à la noirceur) et par des applications tierces. Pour les applications tierces, je n’en ai trouvé aucune de particulièrement intéressant. Peut-être que le LiDAR sera un jour un facteur différenciateur important, notamment par rapport à la réalité augmentée, mais pour l’instant, outre pour les clichés nocturnes, ce n’est pas le cas. C’est le genre de nouveauté typique des téléphones intelligents qu’on ne sait jamais si elles vont être appréciées à long terme (FaceID), ou si elles vont sombrer dans l’oubli (Force Touch). Pour l’instant, son absence ne nuit pas vraiment aux iPhone 12 et 12 Mini

Autre différence entre les modèles, l’autonomie varie un peu d’un iPhone à l’autre. Plus le téléphone est gros, plus son autonomie est longue. D’ailleurs, l’autonomie est à mon avis le principal défaut des nouveaux iPhone. Personnellement, avec l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, il m’arrive assez souvent de tomber à plat en fin de soirée si je n’ai pas rechargé l’appareil pendant quelques minutes pendant une journée chargée. L’iPhone 12 Max devrait quant à lui vous permettre de compléter une journée assez lourde sur une seule charge.

L’autonomie qui pourrait être meilleure est le seul défaut matériel des nouveaux iPhone 12. Pour le reste, tout est rapide, l’écran est bon, la qualité audio est bonne et votre appareil sera mis à jour et restera performant pendant encore plusieurs années, peu importe le modèle que vous choisissez.

Appareil photo : de bonnes améliorations, surtout la nuit

Les appareils photo représentent l’une des grosses améliorations des nouveaux iPhone, surtout à la noirceur. Ici, il y a quelques différences entre les modèles, et il est facile de s’y perdre.

En résumé, les iPhone 12 Mini et 12 sont identiques, avec un capteur principal et un capteur ultra-grand angle. Ce sont aussi les mêmes que l’on retrouve sur les modèles Pro. Les 12 Pro et 12 Pro Max ont quant à eux un téléobjectif supplémentaire. Celui du Pro Max offre un facteur d’agrandissement plus grand, à 2,5X, contre 2X pour l’iPhone 12 Pro.

De jour, la différence par rapport à la dernière génération, et par rapport aux autres bons téléphones Android du moment, est marginale. Pour une photo normale, de jour, il faut prendre à peu près 50 photos et les agrandir 200 fois pour faire la différence entre un modèle et un autre. J’exagère à peine.

On observe toutefois plus de différences à la pénombre et la nuit, cependant. La différence entre l’iPhone 11 Pro et les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max est notamment plus grande, surtout lorsque le monde nuit n’est pas activé. Les photos avec les nouveaux iPhone 12 Pro ont plus de détail et sont plus lumineuses.

Les nouveaux modèles Pro sont aussi capables de faire un portrait nocturne, grâce à leurs capteurs LiDAR. C’est un ajout intéressant, mais la qualité des clichés n’est pas exceptionnelle, à cause du manque de lumière, justement. La mise au point dans ces conditions est aussi plus rapide, grâce à ce capteur.

La photographie de calcul est également plus polyvalente pour les 4 iPhone 12, par rapport à la dernière génération, puisque les modes Deep Fusion et Night Mode peuvent être utilisés avec l’objectif ultra-grand angle également. Le résultat n’est pas toujours parfait, mais il pourrait être suffisant pour partager sur les réseaux sociaux, par exemple.

Dans l’ensemble, J’ai grandement apprécié la qualité des nouveaux appareils. Puisque je prends beaucoup de portraits, notons que j’aurais personnellement tendance à investir un peu plus pour l’iPhone 12 Pro que l’iPhone 12 régulier, car les portraits sont à mon avis plus jolis avec un téléobjectif, mais dans tous les cas, on ne se trompe pas.

Notons que les modèles Pro pourront prochainement prendre des photos RAW (ProRAW). Il s’agit d’une fonctionnalité qui ne touche toutefois qu’une minorité des utilisateurs, qui préfère traiter ses photos dans un logiciel tier.

Entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, j’ai trouvé que les différences étaient mineures. Le mécanisme de stabilisation du capteur du Pro Max n’a pas semblé améliorer les photos d’une façon significative à la noirceur, et l’objectif 2.5X n’était pas forcément une amélioration par rapport au 2X.

Un bon écosystème, mais qui se referme

La plus grande force des iPhone 12 n’est pas tant par rapport au matériel, cela dit, mais plutôt par rapport au logiciel et à l’écosystème. C’est aussi sa plus grande faiblesse.

Les iPhone 12 seront par exemple mis à jour pendant plusieurs années de plus que les téléphones Android achetés cette année. Ils ont aussi une meilleure valeur de revente. Le protocole AirPlay, pour écouter de la musique sur des haut-parleurs connectés ou diffuser l’image du téléphone sur un téléviseur, est aussi de plus en plus populaire, surtout depuis la dernière année. L’écart entre AirPlay et Google Cast semble d’ailleurs être en train de se creuser.

La boutique d’application iOS est complète, la technologie MagSafe est pratique et il existe des accessoires tiers compatibles à profusion.

Malheureusement, l’écosystème d’Apple s’est aussi beaucoup refermé ces dernières années. Vous ne pourrez par exemple pas jouer à Stadia de Google ou xCloud de Microsoft, et les applications de messagerie iMessage et Facetime sont réservées aux appareils iOS. Devoir constamment passer d’iMessages avec certains amis à une autre plateforme pour d’autres est devenu un désagrément. Un petit désagrément, mais un désagrément quand même. Je n’utilise d’ailleurs à peu près plus ces logiciels, pour cette raison.

Notons que je n’ai à peu près pas comparé les nouveaux iPhone avec les téléphones Android du moment. C’est volontaire. Je n’ai après tout jamais vu un utilisateur abandonner l’iPhone parce qu’il voulait la caméra d’un appareil Android. Et je ne dis pas ça parce que je crois que l’iPhone est meilleur. Le taux de rafraîchissement à 120 hertz des écrans des meilleurs téléphones Android représente par exemple un avantage intéressant pour ces derniers par rapport à l’iPhone. Mais ce n’est pas un avantage assez important à lui seul pour faire le saut. Même chose pour la recharge extrêmement rapide que certains modèles Android offrent désormais, ou la recharge sans fil inversée.

Et c’est vrai à l’inverse aussi. Un amateur de Samsung ne passera pas à l’iPhone simplement parce que ses portraits nocturnes sont meilleurs.

Généralement, ceux qui font le saut d’un à l’autre le font plus pour des raisons idéologiques (pour profiter du meilleur écosystème d’iOS, ou pour profiter d’un écosystème plus ouvert avec Google, selon la façon de voir les choses), ou des raisons de prix.

Lequel choisir?

Pour la plus grande majorité des gens, les iPhone 12 (1129$) et 12 Pro (1399$) seront probablement les deux appareils les plus intéressants cette année, à cause du format. Ensuite, c’est vraiment l’argent qui devrait dicter le choix du modèle. J’opterais personnellement pour le 12 Pro, car je veux le téléobjectif, mais pour la majorité des gens, les avantages du modèle Pro ne justifient pas à eux seuls la différence de prix de 270$ entre les eux appareils. Ceux-ci devraient être à l’aise d’opter pour l’iPhone 12 et investir le 270$ économisé ailleurs.

Pour le 12 Mini et le 12 Pro Max, le calcul est différent. On n’achète pas le 12 Mini (979$) pour sauver de l’argent. Si vous voulez économiser, vous seriez mieux de regarder du côté de l’iPhone SE ou de certains modèles Android (comme le Pixel 4a). On achète le 12 Mini parce qu’on veut un très petit téléphone.

Le raisonnement – inverse – vaut aussi pour l’iPhone 12 Pro Max. L’appareil conviendra à ceux qui ont un gros budget et qui recherchent un gros téléphone, mais je ne pense pas qu’il faille l’acheter pour ses fonctionnalités supplémentaires, surtout par rapport à l’iPhone 12 Pro.