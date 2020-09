Essai du Pixel 4a: une excellente qualité, malgré son prix

9 septembre 2020 à 09:00

La tendance est amorcée depuis quelques années, mais en 2020, il n’est plus nécessaire de se ruiner pour acheter un téléphone d’une bonne qualité. Le téléphone Android Pixel 4a de Google en est la dernière preuve. Voici ma mise à l’essai, après plus d’un mois avec l’appareil.

Alors que les derniers Pixel étaient offerts en deux formats, le régulier et le XL, Google a décidé cette année de ne proposer qu’une seule variante de son 4a, afin d’économiser et de réduire le prix de l’appareil par rapport au Pixel 3a de l’année dernière. Son format est plus gros que le Pixel 4 et que l’iPhone SE, et pratiquement identique à l’iPhone 11 Pro. La stratégie de réduire les modèles concerne même la couleur, puisque le 4a n’est offert qu’en noir.

Le téléphone est doté d’un écran AMOLED de 5,8 pouces (résolution de 2340 par 1080 pixels) d’une qualité correcte, avec un cadre assez petit tout autour. Cet écran est la force principale du Pixel 4a par rapport à son principal concurrent, l’iPhone SE (nous y reviendrons). Le 4a offre une finition de polycarbonate qui nous rappelle qu’il s’agit d’un appareil de milieu de gamme, mais qui est quand même correcte, surtout qu’elle est généralement cachée sous un étui.

Notons que le téléphone est doté d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, plus efficace que les lecteurs d’empreintes digitales sous les écrans qui dominent le marché depuis deux ans, et beaucoup plus efficace que la reconnaissance faciale qui ne fonctionne pas une fois sur deux à cause des masques depuis quelques mois.

Caractéristiques et performances : le gros compromis pour certains

Pour atteindre un prix particulièrement bas, Google a été forcé de couper les coins ronds à quelques endroits.

Certaines concessions ne me dérangent pas. Le Pixel 4a n’est par exemple pas résistant à l’eau et il n’offre pas de recharge sans fil. Il est toutefois compatible avec des chargeurs de 18W pour être rechargé rapidement quelques minutes pendant les longues journées, et sa pile de 3140 mAh est de toute façon suffisante pour les journées moyennes.

On apprécie aussi ses 6 Go de mémoire vive, généreux pour un téléphone de cette classe, et ses 128 Go de stockage (un autre avantage par rapport à l’iPhone SE, qui débute à 64 Go).

Le très gros défaut du Google Pixel 4a est son processeur Snapdragon 730. Dans les tests de performances, celui-ci se compare sensiblement à un processeur de téléphone haut de gamme d’il y a deux ans. En pratique, l’interface est fluide, mais certains logiciels sont un peu plus lents qu’ils le devraient, comme l’appareil photo.

Personnellement, j’aurais préféré que Google adopte ici la stratégie d’Apple avec l’iPhone SE et privilégie un processeur plus puissant. Le prix du téléphone aurait plus élevé, mais son attrait aurait été plus grand, du moins au Canada.

Un appareil photo bien balancé

Comme avec le Pixel 3a auparavant, Google a choisi d’équiper son appareil de milieu de gamme d’un excellent appareil photo. Celui-ci n’a qu’un capteur (le même qu’avec le Pixel 4), mais c’est le plus utilisé de toute façon. Il se démarque bien autant à la clarté qu’à la noirceur (grâce au mode Vision de nuit), et il prend de bons portraits.

Ce sera probablement le meilleur appareil photo jamais possédé par ceux qui achèteront le Pixel 4a, même s’il s’agit d’un des téléphones les moins chers sur le marché en ce moment.

Vous n’aurez toutefois évidemment pas accès aux objectifs supplémentaires qui offrent des angles plus grands ou rapprochés, comme on en retrouve désormais sur les appareils plus chers. Ici aussi, c’était la bonne stratégie à adopter si Google voulait diminuer le prix de l’appareil.

Tel qu’indiqué plus tôt, le processeur relativement lent du Pixel 4a affecte toutefois un peu la caméra, qui prend plus de temps à ouvrir qu’avec le Pixel 4. La caméra combine aussi moins d’images pour la photographie de calcul (modes HDR ou Vision de nuit, par exemple), et le traitement des images complexes (comme avec le mode portrait) n’est pas instantané.

Mais on parle ici de détails, puisqu’il s’agit dans l’ensemble d’un des très bons appareils photo sur le marché.

Logiciel : la grande force des Pixels

Depuis que les Pixels portaient le nom de Nexus, le grand avantage des téléphones de Google est d’avoir accès à une version « nature » d’Android, qui est mise à jour plus rapidement et pour plus longtemps qu’avec les autres fabricants Android.

Les Pixels ont aussi d’autres avantages logiciels exclusifs, comme l’enregistreur capable de transcrire automatiquement ce que l’on dit (en anglais seulement pour l’instant). D’autres nouveautés sont aussi publiées régulièrement, dans ce que Google appelle « Feature Drops ».

Le Pixel 4a ne pourra probablement pas avoir toutes les futures nouveautés logicielles de Google à cause de son processeur plus limité, mais il devrait tout de même en avoir une bonne partie au cours des prochaines années.

Pixel 4a vs iPhone SE : la bataille du milieu de gamme

Si vous cherchez un téléphone à bas prix, vous avez à mon avis trois options en ce moment : l’iPhone SE, le Pixel 4a ou obtenir un téléphone phare de l’année dernière au rabais (qui ne sont pas offerts tout le temps, cela dit).

Le Pixel 4a se démarque de l’iPhone SE par son prix (479$ contre 599$) et par son écran plus grand, mais il est aussi moins puissant, et aura probablement une longévité plus courte (je dis probablement, puisque dans un cas comme dans l’autre, rien ne vous empêche d’échapper et de briser votre appareil après deux semaines d’utilisation).

Les deux options se valent, mais les préférences de système d’exploitation et la recherche d’un prix le plus bas possible pourraient vous faire pencher d’un bord ou de l’autre. Je ne crois pas qu’il y ait toutefois de décision intrinsèquement mauvaise en privilégiant un modèle par rapport à l’autre.

En conclusion : à considérer pour la plupart des gens

Même si les modèles phares retiennent l’attention des médias et des amateurs de technologies, ce n’est pas tout le monde qui a besoin de débourser plus de 1000$ pour un téléphone.

Pour 479$, vous pouvez avoir un téléphone qui n’exige pratiquement aucun compromis sur l’appareil photo et qui répondra aux besoins de la plupart des utilisateurs. C’est à se demander pourquoi la majorité des gens continuent de payer autant pour leur téléphone.

Le Pixel 4a sera offert chez la plupart des opérateurs au Canada dès le 10 septembre, pour 479$ sans entente.