Essai de l’iPhone SE: le potentiel pour transformer l’industrie

1 mai 2020 à 10:40

L’iPhone SE n’est pas un téléphone comme les autres. Avec sa puissance, son bon appareil photo et son prix d’achat considérablement plus abordable que la moyenne, le nouveau téléphone d’Apple a le potentiel de transformer le marché. Les autres fabricants n’auront pas d’autres choix que de s’y adapter.

Design : quelques années en arrière

Le design de l’iPhone SE risque de vous être familier. Apple a en effet offert un appareil avec cette allure sans arrêt depuis 2014, avec le lancement de l’iPhone 6. La finition a changé un peu au fil des ans, mais dans l’ensemble, il y a même de fortes chances pour que vous possédiez déjà un téléphone doté du même design.

Dans l’absolu, l’iPhone SE a tout de même fière allure. Son format de 4,7 pouces est agréable à tenir entre les mains (plus que bien des téléphones sur le marché), il est mince et sa finition est de qualité. L’appareil est même résistant à l’eau.

Force est toutefois de constater que celui-ci montre quelques rides. Le grand cadre en haut et en bas de l’écran est particulièrement problématique, puisqu’il représente une perte d’espace si on compare avec les modèles plus récents. Comme vous pourrez le voir dans la photo ci-haut avec l’iPhone 11 Pro, la taille des deux appareils n’est pas très différente, mais la taille des écrans, elle, est notable. C’est dommage.

Est-ce la fin du monde? Absolument pas. Mais personne ne va s’émerveiller lorsque vous présenterez votre nouveau téléphone à vos amis pendant votre prochaine réunion Zoom.

Toutes les caractéristiques essentielles

La situation s’améliore considérablement lorsque l’on analyse les caractéristiques internes du téléphone. Ici, l’iPhone SE a beaucoup à offrir. Il est tout d’abord doté du système sur puce A13, le même qui équipe l’iPhone 11 Pro pourtant vendu plus du double du prix.

En fait, lorsqu’on effectue des tests de vitesse, l’iPhone SE est aussi puissant, et même plus, que tous les téléphones haut de gamme sur le marché. Il a peut-être l’allure d’un téléphone lancé en 2014, mais à l’intérieur, il est aussi jeune et fringant qu’un tout nouvel appareil de 2020.

On n’a peut-être pas la reconnaissance faciale Face ID, mais on a la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID (que je préfère, surtout pour payer avec Apple Pay, d’ailleurs).

Son écran ACL offre une résolution et une qualité moins bonne que celle de l’iPhone 11 Pro, mais équivalente à l’iPhone 11, qui est respectable. Les noirs sont moins profonds que l’iPhone 11 Pro et on n’a pas le taux de rafraichissement d’un Samsung Galaxy S20, mais ce sont là deux compromis faciles à accepter.

Ma seule critique par rapport aux caractéristiques internes concerne l’autonomie, qui est inférieure aux meilleurs appareils du moment. Vous allez être capables de passer au travers d’une journée, mais vous devrez absolument le recharger au moment de vous coucher. Au moins, l’iPhone SE est compatible avec la recharge rapide (50% de la charge en 30 minutes avec un adaptateur de 18 watts non inclus) et la recharge sans fil. La plupart seront déjà habitués à cette routine, mais certains appareils Android (et même l’iPhone 11 Pro Max) peuvent maintenant durer deux jours sur une charge, si on fait attention.

Autre point à considérer, l’iPhone SE est peut-être assez fort pour faire fonctionner les jeux les plus puissants, mais son écran plus petit rend ceux-ci moins intéressants. Disons qu’on a été choyés au cours des dernières années, et que les grands téléphones qui sont désormais la norme rendent les jeux et le contenu vidéo sur un téléphone beaucoup plus intéressants qu’avant. Ce n’est pas le cas ici.

Appareil photo : caméras manquantes

Côté appareil photo, l’iPhone SE n’en offre qu’un seul à l’arrière, soit le même que l’appareil principal de l’iPhone 11 Pro.

Celui-ci est l’un des meilleurs sur le marché. Ses clichés sont généralement réussis du premier coup, ils offrent beaucoup de détail, la balance des blancs est juste et l’appareil gère bien les grandes gammes dynamiques.

En perdant les deux autres appareils photo de l’iPhone 11 Pro, vous devrez toutefois faire quelques compromis. Vous n’aurez pas accès au téléobjectif 2X (pratique pour les portraits, notamment), ni à l’objectif ultra grand angle. On peut facilement vivre sans, mais ces capteurs sont parfois aussi utilisés pour complémenter l’appareil photo principal, et c’est là que leur perte se fait le plus sentir. C’est notamment le cas avec le mode portrait et avec le mode nuit, où les téléphones d’Apple utilisent habituellement les informations de plusieurs capteurs en même temps.

Avec le mode portrait, non seulement vous ne pourrez pas cadrer vos images avec le zoom 2X, mais vous aurez absolument besoin d’un visage pour sélectionner le sujet en ajouter un bokeh autour du sujet. Vous ne pourrez pas photographier une fleur avec le même effet, comme c’est possible de le faire avec les iPhone dotés de deux caméras, par exemple.

Pour ce qui est du mode nocturne, vous ne pouvez pas profiter du temps d’exposition prolongé de trois secondes qui est offert depuis l’année dernière avec l’iPhone. La nuit, l’iPhone SE offre donc des performances en deçà de ses concurrents, mais quand même probablement meilleures que celles de votre téléphone actuel.

Est-ce, dans l’ensemble, le meilleur appareil photo sur le marché? Non. Celui-ci est quand même tout à fait suffisant et représente probablement une amélioration marquée par rapport à votre téléphone actuel.

Du côté d’Android, il sera intéressant de comparer ses performances avec le futur Pixel 4A de Google, un téléphone qui devrait être vendu sensiblement au même prix, et qui sera le concurrent direct de l’iPhone SE.

Logiciel : mises à jour à long terme

Il n’y a pas grand-chose à dire du côté logiciel. L’iPhone SE est doté du même système d’exploitation que tous les iPhone depuis l’iPhone 6S. Si vous avez déjà eu un iPhone, vous savez à quoi vous attendre.

Puisque plusieurs utilisateurs Android pourraient être intéressés à passer à l’univers iOS avec l’iPhone SE, il serait peut-être intéressant de rappeler quelques points importants par contre.

La grande différence entre iOS et Android concerne les mises à jour logicielles. Alors qu’on ne sait jamais quand une mise à jour logicielle arrivera avec Android (à l’exception des téléphones Pixel), tous les iPhone reçoivent les dernières nouveautés à peu près en même temps. Et alors que les meilleurs téléphones reçoivent des nouveautés pour 3 ans environ, Apple met plutôt ses appareils à jour pour 5 ans. Il s’agit d’un avantage de taille.

Côté services, chaque plateforme a ses forces. J’aime Stadia, la transcription automatique de Google et Google Photos (qui peut toutefois être utilisé sur iOS également) chez Google, mais j’apprécie Apple Arcade, Apple TV+ et le protocole AirPlay 2 du côté d’Apple. Les iPhone s’intègrent aussi bien avec les autres appareils d’Apple, comme l’Apple Watch et les AirPods, par exemple.

Oui, on retrouve l’équivalent du côté d’Android, mais aucun écouteur, ni aucune montre, n’a l’ubiquité des appareils d’Apple.

Conclusion : il va se vendre beaucoup d’iPhone SE

Le marché des téléphones intelligents est unique en son genre. En analysant le top 10 des téléphones les plus utilisés au Canada en ce moment (en fonction des statistiques de navigation web), on constate qu’un seul appareil, le Samsung Galaxy A5, n’est pas un modèle haut de gamme. Tous les autres modèles dans le palmarès étaient les appareils les plus chers sur le marché lors de leur lancement, ou presque.

Pour faire un parallèle avec le monde automobile, c’est comme si 90% des utilisateurs roulaient en Porshe. Pourtant, dans la vie, on voit beaucoup plus de Toyota Corolla que de Porche 911 sur les routes.

Si les autres fabricants emboîtent le pas à Apple, et si la marque à la pomme n’attend pas quatre autres années avant de lancer son successeur, l’iPhone SE de nouvelle génération pourrait contribuer à renverser cette vapeur.

L’appareil n’offre pas le meilleur design sur le marché, on aurait apprécié une caméra supplémentaire et son écran pourrait être plus gros au goût de certains. Mais l’appareil répond quand même efficacement à tous les besoins de la très grande majorité des utilisateurs.

Il est rapide, il fait fonctionner toutes les applications, il prend de belles photos et il va être mis à jour pour encore plusieurs années. À 600$ sans entente, il rivalise à de nombreux égards avec des appareils vendus le double du prix.

Les grands amateurs de technologies, ceux qui utilisent abondamment leur téléphone et ceux pour qui l’argent n’est pas un facteur limitant peuvent évidemment toujours être intéressés par les appareils haut de gamme.

Mais la majorité de la population devrait être pleinement satisfaite avec l’iPhone SE. Au prix qu’il est vendu, et considérant qu’aucun autre modèle n’en offre autant pour si peu sur le marché pour l’instant, il sera difficile de leur recommander autre chose pour le grand public pendant les prochains mois.

Je l’ai déjà dit et je le répère : l’iPhone SE sera le téléphone le plus vendu cette année, j’en suis convaincu.