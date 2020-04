Prédiction: l’iPhone SE sera le téléphone le plus vendu cette année

15 avril 2020 à 13:34

Des caractéristiques de l’iPhone 11 Pro, mais avec le design de l’iPhone 8 et un prix de vente de 599$ seulement : l’iPhone SE s’annonce pour être un succès de taille pour Apple. À moins d’une déception majeure lors des premières critiques, il faut s’attendre à ce que ce modèle soit le téléphone le plus vendu cette année.

Quatre ans après le lancement de l’iPhone SE original, un modèle inspiré du design et des caractéristiques de l’iPhone 5S, Apple revient à la charge pour s’attaquer au marché des téléphones de milieu de gamme.

Prix de milieu de gamme, caractéristiques haut de gamme

L’iPhone SE 2020 reprend l’allure et certaines caractéristiques de l’iPhone 8, avec notamment un écran de 4,7 pouces, un lecteur d’empreintes digitales TouchID et une résistance à l’eau IP67. L’appareil reprend aussi certaines caractéristiques internes de l’iPhone 11 Pro, tout particulièrement son puissant processeur A13. On note aussi une antenne Wi-Fi 6, un écran qui ajuste l’image à la couleur de la lumière ambiante, une carte eSIM, la recharge sans fil et la recharge rapide avec un adaptateur 18W (non fourni).

Même s’il est vendu à un prix de milieu de gamme, l’iPhone SE pourra donc faire fonctionner n’importe quelle application aussi bien qu’un tout nouvel iPhone 11 Pro.

Il y a tout de même deux bémols à apporter.

L’appareil photo de l’iPhone SE offre un capteur unique, plutôt que double ou triple, et celui-ci n’est pas exactement le même que le capteur principal de l’iPhone 11 Pro. L’appareil photo s’annonce bon (Apple le présente d’ailleurs comme le meilleur capteur simple sur un iPhone à ce jour), mais il faudra tout de même l’essayer pour s’en faire une idée.

Son autonomie devrait quant à elle être la même que celle de l’iPhone 8, avec 8 heures de diffusion vidéo. C’est considérablement moins que l’iPhone 11 Pro, avec 11 heures de diffusion vidéo. L’autonomie devrait être suffisante à court terme, mais pourrait être plus limitée à mesure que les années passeront et que la batterie perdra de son efficacité.

Bon timing, peu de concurrence: la recette d’un succès annoncé

Alors que les fabricants de téléphones Android dévoilent ces jours-ci des appareils à 1000$, et même 1500$, Apple offre pour sa part un modèle à 599$. Celui-ci était évidemment prévu bien avant la pandémie de COVID-19, mais force est de constater que le moment est particulièrement opportun.

Payer plus de 1000$ est déjà difficile à accepter pour plusieurs en temps normal. Quand ton emploi est coupé, quand tes contrats sont incertains et quand l’entreprise pour laquelle tu travailles peine à rejoindre les deux bouts, l’économie offerte par l’iPhone SE est franchement alléchante.

Pour tous ceux qui endurent leur téléphone depuis plusieurs années, l’iPhone SE 2020 pourrait aussi être l’opportunité attendue pour changer d’appareil.

Il faut également reconnaître que peu d’appareils Android offrent autant que l’iPhone SE pour aussi peu d’argent. Samsung ne mise désormais que sur les gros téléphones, et ses appareils de milieu de gamme sont moins puissants que ses modèles de l’heure, par exemple.

Google pourrait changer la donne avec son Pixel 4A, attendu d’une semaine à l’autre. Selon les rumeurs (et s’il faut se fier au Pixel 3A), celui-ci devrait offrir un appareil photo aussi bon que le Pixel 4, mais un processeur moins puissant. Si l’appareil photo de l’iPhone SE est à la hauteur, le téléphone de milieu de gamme de Google pourrait se faire couper l’herbe sous le pied. D’ailleurs, le prix de vente de 549$ du Pixel 3A devra être revu à la baisse, après l’annonce d’Apple aujourd’hui.

L’iPhone SE sera offert en prévente vendredi, à partir de 599$ pour le modèle de 64 Go (669$ pour le 128 Go et 809 pour le 256 Go). L’appareil sera lancé le 24 avril. Son succès au cours des prochains mois est à mon avis inévitable.