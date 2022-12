Mastodon : l’expérience du serveur personnel est terminée

28 novembre 2022 à 13:25

J’avais prévu fermer mon serveur Mastodon en janvier, mais j’ai finalement été forcé de devancer mon déménagement vers une instance plus professionnelle. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose : maximejohnson@mastodon.maximejohnson.com, c’était beaucoup trop long comme nom d’utilisateur. Désormais, je serai au maximejohnson@mastodon.social.

Gérer ses propres données et son propre réseau social décentralisé, ça veut après tout aussi dire régler les pépins techniques, ce que j’ai été forcé de faire au cours des dernières heures, le temps de ramener l’instance en vie et d’amorcer un déménagement en bonne et due forme.

Le problème était une erreur de junior, comme on dit. J’enregistrais mes copies de sauvegarde sur mon serveur lui-même, et non ailleurs, ce qui a rapidement rempli le disque dur de mon serveur privé virtuel. Et malheureusement, Cloudron, le conteneur que j’avais utilisé pour installer Mastodon, est assez difficile à relancer une fois le disque plein.

Bref, tant qu’à continuer de payer pour un serveur que je n’utilise pas tant que ça et qui risque de me demander plus de temps que prévu, j’ai choisi de passer à autre chose.

J’aime encore l’idée de gérer ma propre instance d’un réseau social, par contre. Si ce n’est pas Mastodon, ce sera surement un autre.