Essai techno du Mitsubishi Eclipse Cross 2022 (en cinq temps)

3 décembre 2021 à 11:58

Pour une voiture qui n’est pas axée sur les toutes dernières technologies, la Mitsubishi Eclipse Cross 2022 tire quand même bien son épingle du jeu. Voici mes impressions, après deux semaines de conduite cet automne.

L’essentiel techno (pour un modèle 2022) est bien couvert

Si j’avais à dresser la liste des technologies essentielles dans une voiture cette année, celles-ci se retrouveraient probablement toutes dans l’Eclipse Cross 2022. Et, détail intéressant, il n’est généralement pas nécessaire de payer le modèle le plus cher pour toutes les obtenir.

L’écran tactile de 8 pouces intègre par exemple à la fois Android Auto et CarPlay, et celui-ci est offert avec toutes les configurations, peu importe le prix payé (ce qui n’est pas le cas aux États-Unis, d’ailleurs.

Selon les configurations, la voiture offre toutes les fonctionnalités de sécurité que l’on pourrait espérer (alerte de circulation transversale arrière, surveillance des angles morts, atténuation de collision avant, alerte de changement de voie) et son système de caméras permet d’obtenir une vue à en vol d’oiseau de la voiture, un ajout particulièrement utile pour se stationner dans des endroits serrés.

Évidemment, on pourrait toujours faire mieux. L’écran pourrait par exemple être plus grand, CarPlay pourrait être offert en mode Wi-Fi et le système audio pourrait être d’une meilleure qualité (même le haut de gamme à 8 haut-parleurs offert dans la configuration la plus chère que j’ai testée ici n’est pas à la hauteur). Pour le prix, l’offre technologique de Mitsubishi tient toutefois quand même la route.

Mon seul regret est que la surveillance des angles morts ne soit pas offerte avec le modèle le moins cher, à 28 598$. Heureusement, le modèle suivant, à 31 218$ la propose. En 2021, cette technologie qui ne coûte pas grand-chose à implanter et qui peut sauver des vies devrait être offerte par défaut sur tous les véhicules.

what3words : un ajout qui gagne à être découvert

Petite nouveauté intéressante cette année, la Mitsubishi Eclipse Cross 2022 intègre le service de géolocalisation what3words, qui permet de retrouver n’importe quel carré de 3 mètres par 3 mètres sur la planète et de l’identifier avec seulement trois mots.

J’en parlais récemment sur L’actualité. ///Plongeante.récolter.véracité est ainsi un bout d’un sentier à Saint-Urbain au Québec, alors que ///plaire.ravi.glaneur représente la croix du mont Royal à Montréal. Les photos qui accompagnent ce billet ont été quant à elles prises à ///végétaux.calculons.licence, dans un petit parc sur le bord de l’eau à Sorel.

C’est un système qui a quand même beaucoup de potentiel pour les services d’urgence, notamment. Dans une voiture, on peut s’en servir pour savoir où aller chercher quelqu’un, ou encore où s’arrêter sur le bord d’une route lorsqu’il n’y pas d’adresses, par exemple. Il suffit d’entrer les trois mots dans le logiciel de navigation GPS pour accéder à la coordonnée, et ce, même sans connexion Internet.

La plupart des propriétaires de Mitsubishi Eclipse Cross 2022 ne s’en serviront pas, mais je pense que ceux qui l’adopteront pourront l’apprécier à l’occasion.

Un système d’infodivertissement qui tombe un peu à plat

La présence de what3words, une fonctionnalité assez rare, dans l’Eclipse Cross 2022 est quand même assez étonnante, car le système d’infodivertissement est dans l’ensemble plutôt minimaliste.

Par rapport à l’interface et aux fonctionnalités, on est loin de ce qu’offrent les plus grandes marques. Ce n’est pas quelque chose de très important, puisque ceux qui veulent plus n’ont qu’à brancher leur téléphone et à utiliser Android Auto ou CarPlay, mais on aurait quand même apprécié un peu plus du côté de l’interface, surtout considérant la qualité du design du véhicule.

C’est un peu comme si on avait un tout nouvel iPhone 13 Pro, équipé du système d’exploitation BlackBerry 10.

Quelques autres surprises étonnantes

what3words n’est pas la seule fonctionnalité qui détonne dans le Mitsubishi Eclipse Cross 2022. Il y a aussi son système d’affichage tête haute, un petit écran qui sort du tableau de bord au besoin au pressement d’un bouton et qui peut afficher la vitesse du véhicule.

C’est une fonctionnalité qui est réservé aux deux configurations les plus chères (SEL S-AWC, à 34 218$, et GT S-AWC, à 36 998$) et dont l’intérêt est quand même très limité. J’ignore combien coûte l’ajout d’un système mécanique du genre au fabricant, mais j’aurais préféré des haut-parleurs d’une meilleure qualité, par exemple.

Notons que le véhicule offre aussi un système de déverrouillage du garage à distance intégré directement au rétroviseur, une autre fonctionnalité qu’on ne retrouve pas dans tous les véhicules de cette gamme en 2021.

Le design est la grande vedette

Ma plus grande surprise avec la Mitsubishi Eclipse Cross 2022 est en fait le regard des autres. J’ai rarement conduit au véhicule qui m’a attiré autant de questions et de compliments (pas sur moi, sur le véhicule). J’imagine que le joli rouge métallique y était pour beaucoup, mais à peu près chaque personne que j’ai vue lorsque j’avais ce petit VUS plus tôt cet automne avait de bons mots à dire sur son allure. Beaucoup plus, du moins, que ce que son prix pourrait laisser croire.

Le son de cloche est le même à l’intérieur. Il y a amplement d’espace dans le coffre et l’habitacle, et la visibilité est sans faute. Côté techno, la façon dont l’écran du système d’infodivertissement est détaché du tableau de bord est quand même jolie, et j’ai apprécié ses deux molettes physiques pour le contrôler. C’est un détail, mais j’ai aussi aimé le fait qu’il y a deux ports USB sur le tableau de bord plutôt qu’un seul.

Dans l’ensemble, le Mitsubishi Eclipse Cross 2022 ne réinvente rien, mais côté design, il joue sans problème dans la cour des plus grands que lui.