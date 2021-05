Tiger Lake-H : Intel veut vous faire surcadencer votre portable

11 mai 2021 à 07:00

Après avoir lancé ses processeurs Core 11 pour ordinateurs portatifs pour le grand public à l’automne et pour les ordinateurs de bureau cet hiver, Intel dévoile aujourd’hui ses processeurs Core 11 de série H pour les ordinateurs portatifs les plus exigeants, comme ceux pour le jeu vidéo. Parmi leurs nouveautés, une m’intéresse tout particulièrement : la possibilité de les surcadencer pour augmenter leurs performances.

Ce sont en tout 10 processeurs de l’architecture Willow Cove qu’Intel a dévoilés aujourd’hui. Ceux-ci seront déployés au cours des prochaines semaines dans plus de 80 ordinateurs de différents fabricants, comme Dell, Acer, Lenovo, Asus et Razer.

Le plus intéressant du lot est sans aucun doute le i9-11980HK, une petite bête dotée de 8 cœurs, pouvant atteindre une cadence allant jusqu’à 5 GHz. La consommation du 11980HK est particulièrement élevée pour un ordinateur portatif, avec une enveloppe thermique de 65 watts. Comme le K à la fin de son nom l’indique, ce modèle peut être surcadencé.

La chose n’est pas entièrement nouvelle. Intel offre des processeurs mobiles pouvant être surcadencés depuis quelques années déjà, et même AMD le fait depuis peu, avec son Ryzen 9 5980HX (un processeur qu’Intel promet d’ailleurs de déclasser avec le i9-11980K). Jusqu’ici, la possibilité était toutefois surtout conçue pour les fabricants, et non pour les utilisateurs. Même avec un processeur K pouvant être surcadencé, les fabricants déconseillent d’ailleurs généralement de le faire.

Le son de cloche est différent cette année. Le surcadençage est un des éléments mis de l’avant par Intel avec son 11980HK (c’était du moins le cas dans une présentation réservée aux médias diffusée au début du mois). Des outils logiciels permettront d’ailleurs de contrôler la cadence avec précision, et en offrant des outils automatiques pour maximiser les performances de chaque cœur séparément (puisque chaque processeur est différent).

On n’a pas encore vu d’ordinateurs avec le 11980HK (les premiers ordinateurs portatifs dévoilés en même temps que les processeurs Tiger Lake-H ce matin sont plutôt dotés des autres puces, moins énergivores), mais j’ai l’impression que les fabricants vont tenter de maximiser les possibilités offertes par la puce, notamment en les dotant de systèmes de refroidissement largement supérieurs à la moyenne. Notons que les fabricants auront aussi l’option de déverrouiller complètement ou partiellement le processeur.

Le processeur – comme tous les autres Tiger Lake-H – est muni d’un cœur graphique Xe, mais il faut s’attendre à ce que la grande majorité des ordinateurs équipés du i9-11980HK soient aussi vendus avec une puce graphique NVIDIA RTX-30XX dédiée (le i9-11980HK est d’ailleurs doté de 20 lignes PCIe Gen 4). Les ordinateurs supporteront aussi des écrans offrant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 360 images par seconde (pour un 1080p. Un écran 4K sera plutôt limité à 120 Hz).

Je ne suis généralement pas un grand amateur des ordinateurs portatifs de jeux, qui imposent trop de compromis à mon goût par rapport aux PC de bureau. Est-ce que les modèles qui seront lancés au cours des prochaines semaines me feront finalement changer d’idée? J’ai bien hâte de voir.