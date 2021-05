Événement Spring Loaded: le meilleur design d’Apple depuis des années

20 avril 2021 à 16:17

Ceux qui craignaient que le départ du designer en chef d’Apple Jony Ive en 2019 allait laisser des séquelles peuvent se sentir rassurer : Apple a probablement présenté aujourd’hui lors de sa présentation du printemps ses meilleurs designs de plus plusieurs années. Voici trois exemples qui démontrent que les designers de l’entreprise se portent très bien merci.

Le iMac ose les couleurs

Le nouvel iMac avec puce M1 présenté aujourd’hui est évidemment la grande vedette. On remarque évidemment sa nouvelle minceur et ses formes inspirées de l’iPad Pro et de l’iPhone 12, mais c’est surtout la couleur qui retient l’attention.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple ose avec les couleurs. L’entreprise l’avait évidemment fait avec son Mac G3 à l’époque, mais même ses iPhone sont parfois colorés. À part quelques exceptions (l’iPhone 5C vient en tête), les palettes choisies sont toutefois pastel et douces, ou encore plus sobres.

L’iMac avec M1 est au contraire audacieux. Les couleurs sont en évidence, et il n’y a presque pas d’option plus traditionnelle (sauf le gris). Personnellement, j’adore.

J’aimerais aussi souligner l’ajout d’un port Ethernet sur le chargeur de l’ordinateur. C’est mineur, mais ça permet de cacher facilement un fil supplémentaire, ce qui m’apparait louable.

Malheureusement, Apple a choisi de relier son chargeur à un port propriétaire, et non à un port USB-C, ce qui aurait été possible techniquement (on ne connait pas la consommation de l’ordinateur, mais je serais surpris qu’elle dépasse les 100 watts). Personnellement, j’aurais aussi apprécié l’ajout d’un chargeur MagSafe sur la base de l’ordinateur.

L’Apple TV pile sur son orgueil avec sa nouvelle manette

L’ancienne manette de l’Apple TV était un monument de mauvais design. Elle était esthétiquement simple, ce qui est bien pour une manette, mais cette simplicité se faisait aux dépens de l’usage.

La nouvelle manette est, il faut le reconnaitre, plus laide. Elle rappelle en fait la manette de la génération précédente. Le design n’est pas qu’une question d’allure, cela dit. Il faudra l’essayer, mais tout indique que même si le nouvel accessoire est plus chargé, il sera plus simple d’utilisation, avec des boutons clairs et dédiés.

J’apprécie aussi la molette autour du bouton central, qui peut être tournée à la manière d’un vieil iPod, ce qui permettra notamment de défiler une émission ou un film, une opération difficile à faire avec précision à l’heure actuelle.

Côté technique, notons qu’il était grand temps qu’Apple lance une nouvelle génération d’Apple TV, surtout pour les jeux Apple Arcade, qui étaient limités par l’ancienne puce A8 et qui tireront certainement profit de la puce A12 Bionic.

Notons aussi que j’ai hâte d’essayer la fonctionnalité de calibrage de la télé avec son téléphone. Espérons maintenant que les fabricants s’en inspirent pour lancer cette fonctionnalité avec les téléviseurs directement, ce qui serait plus pratique.

L’AirTag est plus joli que prévu

Ça fait des années qu’on attend le AirTag, un appareil qui permet de retrouver n’importe quel objet à l’aide de l’application Find My. À chaque nouvelle rumeur, des designers en quête de publicité publient des rendus.

À mon avis, l’accessoire lancé aujourd’hui par Apple est plus joli que ce qui avait été imaginé jusqu’ici (et surtout que les nombreux autres accessoires similaires sur le marché, comme les Tile et les SmartTag de Samsung). Et c’est d’ailleurs encore plus vrai avec les étuis également dévoilés aujourd’hui (des accessoires pour l’accessoire, si on veut).

Le design n’est pas transcendant, et certains concepteurs avaient visés assez juste avec leurs rendus. Mais des fois, ça ne prend pas grand-chose pour se démarquer.