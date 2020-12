Essai du thermostat TH1123WF de Sinopé : l’avantage québécois

10 décembre 2020 à 12:13

Simple, complet et efficace : voilà comment je résumerais le thermostat connecté TH1123WF (désolé pour le nom) de Sinopé. Et en prime, il est même conçu au Québec, ce qui pourrait s’avérer un avantage de taille pour ceux qui comptent profiter de la nouvelle tarification dynamique d’Hydro-Québec.

Après avoir lancé sa nouvelle plateforme de thermostats connectés Zigbee au printemps (j’en parlais ici dans le Journal Métro), Sinopé revient à la charge cet automne avec une version Wi-Fi de ses appareils. Après quelques semaines d’utilisation, force est de constater qu’il s’agit d’une excellente option, qui devrait convenir à la plupart des Québécois.

À la base : un thermostat simple

À sa plus simple expression, le TH1123WF est un thermostat simple, qui fonctionne comme n’importe quel autre appareil du genre. On l’installe avec deux ou quatre fils, ce qui devrait lui permettre d’être utilisé autant dans les maisons avec un vieux filage électrique (c’est mon cas) que dans les constructions récentes. L’appareil fonctionne avec les plinthes électriques, les convecteurs, les ventiloconvecteurs et les systèmes de plafond rayonnant (d’autres modèles existent pour les autres types de chauffage).

Une fois installé – un processus qui ne prend que quelques minutes – vous pouvez ajuster le thermostat avec votre téléphone intelligent ou encore simplement avec les deux boutons à l’avant. Ces deux boutons peuvent aussi être utilisés pour changer les paramètres de l’appareil sur l’interface (assez jolie d’ailleurs), celui-ci fonctionnera donc même sans téléphone intelligent (ce qui est important, comme je l’expliquais en début d’année dans L’actualité). Évidemment, il est toutefois plus facile de l’ajuster avec son téléphone.

Côté technique, notons qu’en plus du TH1123WF pour les systèmes à 12,5 A (charge maximale à 3000 W), Sinopé offre aussi le TH1123WF pour les systèmes à 16,7 A.

Presque toutes les fonctionnalités intelligentes recherchées

Le TH1123WF est peut-être simple d’utilisation, mais celui-ci offre aussi une expérience sans compromis pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées. Il est par exemple compatible avec toutes les principales plateformes pour maisons intelligentes, soit Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant et SmartThings. C’est le minimum recherché, mais ce ne sont pas tous les appareils qui peuvent en dire autant.

Pour en tirer pleinement profit, il faut toutefois utiliser la plateforme Neviweb de Sinopé (un autre nom curieux, d’ailleurs). C’est là qu’on peut par exemple regarder notre historique de consommation pour chaque thermostat ou pour la maison en entier (pour les dernières 24 heures, les derniers 30 jours ou les derniers 24 mois). On peut la voir en kWh ou en argent, selon les tarifs d’Hydro-Québec.

On peut aussi créer des automatisations (pour ajuster la température selon l’heure ou la journée) et créer un géorepérage pour changer la température automatiquement lorsqu’on quitte sa demeure.

Encore plus intéressant, le thermostat sera aussi prochainement compatible avec la tarification dynamique d’Hydro-Québec (l’option de crédit hivernal et le tarif Flex D), ce qui devrait permettre d’optimiser automatiquement la température pour diminuer sa consommation lors des événements de pointe décrétés par Hydro-Québec (les grands froids, limités à 100 heures par année). Ceci devrait permettre de profiter de rabais substantiels, surtout avec le tarif Flex D, sans passer par la plateforme Hilo. Cette fonctionnalité, Éco Sinopé, n’est toutefois pas offerte pour le moment.

La seule fonctionnalité qui manque réellement à la plateforme de Sinopé est l’apprentissage automatique, que l’on retrouve par exemple avec le Nest Learning Thermostat. Ce dernier est toutefois trois fois plus cher, et il ne peut pas être installé avec seulement deux fils.

Wi-Fi ou Zigbee?

Sinopé – et plusieurs de ses concurrents, d’ailleurs – offrait jusqu’ici surtout des appareils Zigbee. Le protocole offre deux avantages et un inconvénient : Zigbee a une plus grande portée que le Wi-Fi et les appareils qui en sont dotés coûtent moins cher (84,95$ pour le modèle Zigbee, contre 104,95$ pour le modèle Wi-Fi). Il faut toutefois être équipé d’une passerelle Zigbee, ce qui représente un achat supplémentaire de 98,95$.

L’option Zigbee pourrait être intéressante pour quelqu’un de doté d’une grande maison et qui veut changer tous ses thermostats d’un seul coup (six ou plus), ou encore pour une nouvelle construction. Si vous avez une demeure normale et que vous ne voulez changer que quelques thermostats, le Wi-Fi devient alors plus avantageux.

L’avantage québécois

Le TH123WF a un avantage important par rapport à la plupart de ses concurrents (je dis la plupart, car l’entreprise québécoise Stelpro offre aussi une plateforme intelligente) : celui d’être conçu au Québec. Non seulement on soutient l’économie locale, mais si vous avez un pépin technique, vous prenez le téléphone, et quelqu’un qui est habitué aux systèmes de climatisation utilisés au Québec et au climat local vous répond à Saint-Jean -sur-Richelieu.

Et même s’il est vendu au Canada et aux États-Unis, le système est conçu ici. Les besoins québécois sont donc une priorité, et non une arrière-pensée. L’ajout à venir de la fonctionnalité Éco Sinopé, alors que la plupart ignorent même l’existence de l’option de crédit hivernal et du Tarif Flex D d’Hydro-Québec, en est la preuve.

Le fait qu’il soit conçu au Québec n’est pas une raison suffisante pour acheter un thermostat Sinopé. Mais c’est certainement un atout important, surtout que l’appareil est moins cher que bien des concurrents, et qu’il offre presque toutes les fonctionnalités intelligentes recherchées.