Essai du Surface Laptop Go: beaucoup de style pour le prix

19 novembre 2020 à 15:44

Microsoft a lancé récemment l’ordinateur portatif Surface Laptop Go, qui offre un design fort intéressant, pour un prix d’achat assez abordable. Celui-ci vient toutefois avec quelques compromis.

Design : petit et haut de gamme

J’aime beaucoup le design du Surface Laptop Go. L’appareil est quand même mince, les matériaux utilisés pour sa coque lui donnent une impression de solidité et l’écran de 12,4 pouces de l’ordinateur n’est entouré que d’un petit cadre.

Pour quelqu’un qui aime les petits ordinateurs portatifs, c’est un format que je pourrais facilement utiliser dans la vie de tous les jours lorsque je me déplace, quitte à le relier à un écran externe à la maison.

Celui-ci offre deux ports USB (un régulier et un USB-C), ce qui est peu, mais c’est quand même dans la moyenne pour un appareil du genre. Dans l’ensemble, c’est un ordinateur qui donne l’impression d‘être plus haut de gamme que ce que son prix laisse entendre.

Notons aussi que son pavé tactile est assez grand, et que son clavier offre une bonne profondeur. Celui-ci est agréable à utiliser, il est spacieux pour la taille, il est silencieux et il est doté d’un lecteur d’empreintes digitales (un peu lent, mais sans plus). J’aurais aimé que le clavier soit rétroéclairé, cela dit, mais c’est un oubli avec lequel je peux vivre.

Caractéristiques et performances : certains compromis me dérangent plus

Comme c’est toujours le cas avec les ordinateurs qui essaient d’offrir un prix raisonnable (je n’ose pas parler de bas prix, parce qu’il existe quand même beaucoup d’appareils moins chers), Microsoft propose différentes configurations, qui imposent toutes quelques compromis, dont certains plus importants que d’autres.

Les configurations varient quand même peu d’un modèle à l’autre, ce que j’apprécie. Tous les appareils sont dotés du même processeur, un Intel Core i5 1035G1 très correct, et du même écran, un écran de 12,4 pouces avec une faible résolution de 1536 x 1024 pixels. Les variations sont par rapport à la mémoire vive (4Go pour le modèle de 759$, et 8 Go pour les autres) et la capacité (64 Go pour le modèle d’entrée de gamme, 128 Go pour le modèle à 959$ et 256 Go pour le modèle à 1229$).

J’ai essayé le modèle de 8 Go, ce qui est suffisant pour une utilisation de tous les jours. J’éviterais toutefois le modèle de 4 Go, qui pourrait ralentir de temps à autre selon les applications que vous installez et que vous utilisez (vous ne pourrez pas vraiment profiter du navigateur Chrome, par exemple).

À partir du modèle à 959$, pas mal tous les usages sont possibles pour un utilisateur régulier. L’ordinateur n’est pas le plus rapide, mais on s’y fait. Celui-ci représente d’ailleurs une amélioration importante par rapport au Surface Go 2.

Mon plus grand regret est en fait l’écran, dont la résolution est inférieure à celle d’un téléphone intelligent ou du Surface Go 2 (1920 x 1280 pixels). La justification donnée par Microsoft pour expliquer la disparité est qu’un 2-en-1 comme le Surface Go 2 est souvent utilisé plus près des yeux, lorsqu’il est en mode tablette. La plus grande résolution est donc nécessaire pour que tout soit précis. Selon l’entreprise, le fait que le Laptop Go est utilisé plus loin des yeux fait en sorte qu’on ne voit pas les pixels. La plus petite résolution serait donc suffisante.

Ce raisonnement est faux. La résolution n’est pas qu’une question de qualité d’image. C’est aussi une question de quantité d’informations affichées à l’écran. La petite résolution du Surface Laptop Go fait en sorte qu’on voit moins de texte à la fois dans les pages et qu’il est plus difficile d’avoir une vue d’ensemble de ses documents (comme un fichier Excel, par exemple). C’est dommage. Personnellement, j’aurais préféré un écran non tactile, mais avec une meilleure résolution.

Côté batterie, Microsoft annonce une autonomie de 13 heures, ce qui est un peu exagéré. Celle-ci est tout de même raisonnable, et vous devriez pouvoir faire une journée modérée avec l’appareil sur une seule charge.

Le design avant la fiche technique

Comparé aux autres ordinateurs de 13 pouces ou moins du même prix (sous les 1000$) sur le marché, le Surface Laptop Go se démarque avant tout par son design. Aucun de ses concurrents n’offre un format aussi intéressant. Le Surface Laptop Go est l’ordinateur que j’achèterais si je cherchais un petit ordinateur de moins de 1000$.

Cela dit, vous pourriez aussi payer moins cher pour de meilleures composantes, en coupant dans la portativité. Vous pourriez aussi payer un peu plus cher pour obtenir un appareil plus performant, comme un Surface Laptop, un Dell XPS ou un nouveau MacBook Air.

Ceux qui peuvent se le permettre devraient aussi attendre la seconde génération de l’appareil, celle qui sera forcément offerte l’année prochaine avec un meilleur écran (je suis prêt à parier), ou du moins acheter un moniteur externe pour la maison. Mais dans l’ensemble, le Surface Laptop Go est un bel ajout à la famille Surface.