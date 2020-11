Essai de la Fitbit Sense : pour les geeks de santé

28 octobre 2020 à 10:20

Pour sa nouvelle montre intelligente Sense lancée le mois dernier, le fabricant Fitbit mise tout sur la santé. S’il est vrai qu’aucun appareil du genre offre autant de fonctionnalités, force est de constater que la montre bénéficierait d’un logiciel plus intuitif pour les utilisateurs moyens.

Je suis un geek pour beaucoup de choses dans la vie. Je suis capable de parler de processeurs de téléphones intelligents pendant des heures, de discuter des caractéristiques d’une bière pendant beaucoup plus longtemps qu’il m’en faut pour la boire et d’élaborer pendant plusieurs années un protocole pour mettre au point la recette parfaite pour fermenter de la choucroute (fichier Excel inclus).

Beaucoup de gens affichent le même enthousiasme pour leur santé. Ce sont aussi des passionnés, mais qui prennent quant à eux le temps de méditer pour atteindre la pleine conscience, qui se questionnent sur les variations de la température de leur peau pendant la nuit et qui adorent l’idée de recevoir un PDF de 5 pages plein de graphiques et de tableaux sur la qualité de leur sommeil et de leur forme physique.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, la Fitbit Sense est pour vous. Sinon, elle l’est peut-être aussi, mais ses faiblesses ne vaudront probablement pas autant la peine d’être endurées.

Design : semblable à la Versa

Côté design, Fitbit reprend ici le design de son autre montre intelligente principale, la Fitbit Versa. Celle-ci est quand même d’une bonne qualité, avec une finition en aluminium et un bracelet souple confortable.

La Sense offre aussi un bon choix de cadrans numériques. Tous ne sont pas réussis, mais certains sont quand même très originaux, et vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui vous plait.

Je suis en revanche moins convaincu par l’interface. Son allure est correcte, mais on peut parfois s’y perdre. Dans l’ensemble, je trouve aussi que la couronne numérique de l’Apple Watch est infiniment plus pratique et efficace que le capteur capacitif sur le côté de la Sense, qui est parfois difficile à utiliser. Un simple bouton physique aurait probablement été préférable.

Caractéristiques : tout y est

Avec son capteur de fréquence cardiaque, ses capteurs électriques (pour mesurer un ECG et l’activité électrodermale) et son capteur de température de la peau, notamment, la Fitbit Sense est la montre intelligente qui est capable de suivre le plus de caractéristiques reliées à la santé sur le marché. Celle-ci est capable de mesurer votre niveau de stress pendant une pause relaxation, de délecter la fibrillation auriculaire (notons toutefois que les fonctionnalités reliées à l’ECG ne sont pas encore accessibles au Canada, mais qu’elles devraient l’être sous peu), de suivre votre sommeil, de vous aider à méditer, de suivre vos entraînements et beaucoup plus.

C’est aussi une montre qui offre une excellente autonomie d’une bonne semaine, qui permet de payer sans contact et dont l’écran peut être allumé en permanence (tous les cadrans ne sont toutefois pas compatibles avec la fonctionnalité).

Non seulement il ne manque rien à l’appareil, mais tous les éléments sont potentiellement en place pour l’ajout de fonctionnalités prometteuses à l’aide de mises à jour logicielles, notamment un détecteur pour nous alerter avant que les premiers symptômes d’une maladie se développent, comme la grippe ou la COVID-19 (Fitbit n’a rien dit à ce sujet, mais je suis prêt à parier que ce n’est qu’une question de temps avant que la fonctionnalité arrive).

Une appli mobile trop complexe

La grosse faiblesse de la Fitbit Sense est son application mobile (et sa connexion avec son téléphone intelligent en général). Et malheureusement, cette dernière est essentielle pour consulter la plupart de ses résultats, comme la qualité de son sommeil.

L’interface est tout d’abord un véritable fouillis. Les informations que l’on recherche sont souvent cachées, certains paramètres qui devraient être faciles à trouver demandent plusieurs clics avant de les atteindre et certaines fonctionnalités sont lentes. Installer un nouveau cadran numérique sur la montre prend par exemple souvent plusieurs minutes, pour une raison que j’ai de la difficulté à expliquer.

Une fois qu’on est habitués, ça devient plus facile de s’y retrouver, et la complexité a aussi ses avantages pour ceux qui recherchent beaucoup d’informations, mais tout l’aspect logiciel bénéficierait d’une refonte majeure. Certaines fonctionnalités pourraient aussi être mieux expliqués. Après six semaines d’utilisation, je ne sais d’ailleurs toujours pas quoi penser lorsque je me réveille et que j’apprends que ma peau était 0,5 degrés Celsius plus froide pendant la nuit précédente qu’en moyenne.

Notons que le rachat de Fitbit par Google pourrait d’ailleurs être de bon augure sur ce point.

Notons que la Fitbit Sense est offerte avec 6 mois d’abonnement au forfait Fitbit Premium. Celui-ci n’est pas essentiel pour utiliser la montre, mais il offre quand même plusieurs fonctionnalités qui devraient être appréciées par son public cible.

Les abonnés Premium peuvent par exemple recevoir un rapport complet qui permet de suivre l’évolution à court et long terme de nombreuses facettes de sa santé (le fichier PDF de cinq pages mentionné plus tôt). Premium offre aussi des outils de méditation, pour le sommeil, des entrainements et des guides.

Ce n’est probablement pas pour tout le monde, mais la bonne nouvelle est que son absence ne nuit pas réellement à l’expérience de la Sense. Vous n’aurez donc pas besoin de payer tous les mois si vous ne voulez pas le faire.

En résumé : pour les passionnés de santé

La Fitbit Sense est une montre complexe, mais complète. À 429$, elle est moins chère que l’Apple Watch Series 6, tout en offrant plus de fonctionnalité, mais moins de convivialité pour ceux qui recherchent avant tout une bonne montre intelligente. Ceux qui souhaitent économiser peuvent aussi laisser tomber certaines fonctionnalités, comme l’ECG et l’EDA (pour mesurer son stress) et opter pour la Versa 3, à 299$ (il y a aussi la Versa 2 à 229$, mais le compromis est alors plus grand). Pour les véritables mordus de santé, qui veulent accéder à un maximum d’informations sur eux, la Fitbit Sense est toutefois de l’une des meilleures options sur le marché.