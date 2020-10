Essai du Samsung Galaxy S20 FE 5G : une agréable surprise

13 octobre 2020 à 11:56

Mes attentes envers le téléphone intelligent Samsung Galaxy S20 FE 5G – littéralement un des 16 (!) téléphones Galaxy offerts chez les opérateurs canadiens en ce moment – étaient basses. Après deux semaines d’essai, un constat s’impose : j’avais tort.

Concevoir un téléphone intelligent est un exercice délicat, où les fabricants doivent trouver une bonne balance entre le prix, les performances, l’autonomie, les caractéristiques et le design. Cet exercice est réussi avec le Samsung Galaxy S20 FE 5G, qui n’impose aucun compromis difficile à accepter, malgré son prix de vente 1000$ moins cher que certains autres modèles haut de gamme de l’entreprise coréenne.

Design et écran : de bons choix

Le Galaxy S20 FE – pour Fan Edition – 5G reprend le design de la gamme S20 lancée au printemps, mais avec quelques modifications. La principale différence est sa coque de plastique, mais on remarque aussi ses nombreuses couleurs. Le S20 FE est en effet offert en 6 couleurs au Canada, contre seulement une ou deux pour les autres appareils de l’entreprise.

J’aime cette finition, surtout avec la teinte vert menthe mise à l’essai ici. Grâce au cadre métallique du téléphone, l’appareil semble solide entre les mains, peu importe si la coque arrière est en plastique. Bref, on garde l’impression d’un appareil haut de gamme.

Pour le reste, l’appareil est doté d’un grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Celui-ci n’offre pas la résolution avancée des meilleurs modèles S20 (jusqu’à 3200 x 1440), et est plutôt limité à une résolution 1080 x 2400 pixels. Ici aussi, ce n’est pas du tout un problème. D’ailleurs, c’est même la résolution que j’utilise avec le S20 Ultra, puisque celle-ci permet de conserver une meilleure autonomie.

Si Samsung a choisi pour une résolution plus petite, l’entreprise a toutefois conservé le rafraîchissement de 120 images par seconde, une caractéristique qui rend les mouvements plus fluides, notamment lorsque l’on fait défiler une page web. Ici aussi, vous aurez toutefois le choix d’activer la fonctionnalité ou de la désactiver pour préserver l’autonomie de l’appareil.

Certains utilisateurs ne peuvent se passer de cette fréquence de rafraîchissement, alors que d’autres la remarquent à peine. Personnellement, je suis un peu entre les deux.

Performances et caractéristiques : tout est là

Il ne manque rien non plus à la fiche technique du Galaxy S20 FE 5G. L’appareil intègre un capteur d’empreintes digitales sou l’écran, il résiste à l’eau, il est doté d’un modem 5G, de la recharge sans fil 15W et de la recharge rapide 25W.

Et, surtout, il est équipé du même puissant processeur Snapdragon 865 que les autres modèles plus dispendieux. La précision est importante, puisque cela lui donne un atout par rapport notamment au Pixel 5, lancé par Google ces jours-ci, qui est plutôt doté d’un Snapdragon 765G.

Vous pourrez donc faire fonctionner les jeux les plus lourds, et tout sera fluide à souhait. Vous avez toutefois 6 Go de mémoire vive plutôt que 8 pour le Galaxy S20 original, mais vous ne pourrez voir la différence que dans certaines conditions spécifiques. Personnellement, c’est un compromis avec lequel je suis capable de vivre. On apprécie aussi sa bonne capacité de base à 128 Go, et sa fente pour carte microSD.

Côté autonomie, l’appareil est équipé d’une pile de 4500 mAh, suffisante pour plus d’une journée chargée. Notons que Samsung affirme que l’appareil est doté d’un chargeur rapide dans la boite, mais ce n’est pas tout à fait exact. À 10W, le chargeur est probablement plus rapide que celui de votre ancien téléphone, mais en 2020, les standards sont désormais plus élevés. Si vous ne rechargez votre téléphone que la nuit, ça ne sera toutefois pas un problème pour vous.

Caméras : excellentes, mais pas les meilleures

Les seuls véritables compromis du Samsung Galaxy S20 FE 5G sont par rapport à ses appareils photo, puisque vous n’aurez en effet pas droit aux capteurs géants du S20 Ultra 5G. Votre expérience devrait toutefois ressembler à celle du S20 de base, surtout avec son capteur principal similaire.

En tout, le S20 FE 5G offre trois capteurs : un capteur régulier de 12 mégapixels (1/1,76″) avec objectif F/1.8, un capteur de 8 mégapixels (1/4,5″) avec objectif téléphoto 3X F2.4 (considérablement moins bon que le capteur équivalent sur le S20) et un objectif grand-angle F2.2 avec capteur de 12 mégapixels (1/3″).

Qu’est-ce que tout ceci veut dire? Le capteur principal permet de prendre parmi les meilleures photos sur le marché, notamment à la noirceur avec le mode nocturne. Vous pourriez avoir mieux ailleurs, mais bien honnêtement, on tombe dans les détails.

Les autres caméras sont toutefois moins intéressantes. Mais puisqu’on utilise moins souvent ces dernières, ce n’est pas la fin du monde non plus.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S20 FE 5G offre d’excellents appareils photo. Pas les meilleurs sur le marché, mais ceux- ci seront certainement une grande amélioration par rapport à votre téléphone précédent.

Logiciel : comme les autres Samsung

Comme les autres appareils de la gamme Samsung Galaxy S20, le S20 FE 5G sera mis à jour pour 3 ans. Celui-ci est offert avec Android 10 pour l’instant, mais vous devriez donc aussi avoir droit à Android 11, Android 12 et probablement Android 13.

Celles-ci ne sont pas offertes aussi rapidement qu’avec un téléphone Pixel ou OnePlus, mais Samsung est tout de même un des bons fabricants Android de ce côté.

Notons finalement que l’interface de Samsung modifie quand même considérablement la version de base de Google. Plusieurs de ces modifications améliorent le système, alors que d’autres sont plutôt redondantes. Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas la fin du monde.

De bons compromis

Réduire le prix d’un téléphone haut de gamme sans nuire à l’expérience de l’utilisateur est un exercice difficile, mais essentiel. Les écrans des téléphones modernes brisent trop souvent, et les forfaits cellulaires sont trop dispendieux pour que la majorité des gens puissent se permettre de dépenser plus de 1500$ sur un téléphone.

Avec son prix de 949,99$ sans entente et avec ses compromis qui sont tous acceptables, le Samsung Galaxy S20 FE 5G relève à mon avis le défi avec brio. C’est un téléphone à considérer pour ceux qui acceptent de ne pas avoir le meilleur appareil sur le marché, mais qui ne sont pas prêts à accepter les compromis d’un Pixel 4A ou d’un Pixel 5, par exemple. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est offert dès aujourd’hui chez la plupart des opérateurs canadiens.