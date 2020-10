Essai de l’iPad (2020) : quand le modèle de base suffit

9 octobre 2020 à 16:49

« Quel iPad devrais-je acheter? ». Je me fais poser cette question plusieurs fois par année. Et ma réponse est presque toujours la même : l’iPad de base. Et c’est encore plus vrai cette année avec le modèle 2020, que j’ai eu l’occasion d’essayer au cours des dernières semaines.

Un design familier

Alors que l’iPad Air attendu ce mois-ci promet un nouveau design et de jolies couleurs, l’iPad de huitième génération lancé récemment par Apple reprend plutôt l’allure de ses prédécesseurs. Si vous avez déjà vu un iPad, vous avez déjà vu ce nouveau modèle.

Il est doté d’un écran de 10,2 pouces (plus grand que votre ancien iPad si vous possédez un modèle qui date de quelques générations) d’une bonne qualité, avec des rebords un peu gros par rapport aux standards actuels, mais tout de même convenables.

Même si c’est l’iPad le moins cher de ceux sur le marché, il s’agit d’un appareil d’une bonne qualité, avec une finition métallique solide et un lecteur d’empreintes digitales Touch ID pratique sous l’écran. Celui-ci reprend aussi le port Lightning qui était présent sur les anciens iPad et sur les iPhone, ce qui devrait vous permettre de conserver certains de vos accessoires actuels.

Caractéristiques : compatible avec de plus en plus d’accessoires

Alors que certains accessoires étaient autrefois réservés aux iPad plus dispendieux, l’iPad de huitième génération est au contraire compatible avec une multitude d’autres produits, qui rendent notamment la tablette plus intéressante dans un contexte scolaire.

L’iPad peut par exemple être doté d’un clavier Smart Keyboard pour être transformé en ordinateur portatif. À 219$, celui-ci fait toutefois monter considérablement le prix de l’appareil. L’iPad peut aussi être utilisé avec l’Apple Pencil de première génération, pour prendre des notes facilement, dessiner et plus. Lui aussi fait augmenter le prix, à 129$, mais il est ici possible de l’obtenir usagé pour moins cher.

Notons que la compatibilité avec ces accessoires n’est pas nouvelle, elle était déjà présente avec l’iPad de septième génération, mais cela devrait tout de même être une première pour ceux qui achèteront la tablette.

L’iPad est une tablette parfaite pour consulter du contenu à la maison (télé, jeux, musique, web, réseaux sociaux, etc.), mais avec ces accessoires et la richesse de l’App Store, c’est aussi un ordinateur tout à fait convenable, notamment pour un jeune à l’école qui veut en faire un peu plus qu’avec un Chromebook, par exemple.

Je regrette toutefois qu’Apple n’ait pas opté pour une meilleure caméra frontale avec l’iPad. Celle à l’arrière me convient, mais à 720p et une qualité moyenne pour la frontale, vous ne serez pas particulièrement resplendissants dans vos réunions Zoom. En 2020, c’est dommage.

Performances : un nouveau palier est franchi

Alors que l’iPad 7 était équipé d’un système sur puce A10, l’iPad 8 est doté d’un système sur puce A12 Bionic, le même que l’on retrouve dans l’iPhone XS.

L’amélioration est importante. En un an seulement, l’iPad a fait un saut de deux générations par rapport à son processeur.

Le système sur puce A12 Bionic est évidemment plus puissant (vous pourrez faire fonctionner les applications les plus lourdes de l’App Store, même avec le modèle de base), mais il intègre aussi une puce dédiée pour l’intelligence artificielle (Neural Engine), ce qui devrait permettre des fonctionnalités avancées avec les applications compatibles, qui n’affecteront pas votre autonomie pour autant.

Le logiciel Pixelmator Photo utilise par exemple des modèles d’apprentissage machine pour augmenter automatiquement la résolution des photos, ce qui permet d’avoir un peu plus de jeu au moment du recadrage (dans l’exemple ci-haut, j’ai agrandi une photo à outrance pour voir l’effet sur les pixels).

Selon votre usage, le Neural Engine ne vous sera peut-être pas d’une grande utilité, mais c’est ce qui permet de reconnaître l’écriture manuscrite dans la prise de note avec l’Apple Pencil, par exemple.

Plus intéressant maintenant, l’arrivée du Neural Engine dans un appareil d’entrée de gamme d’Apple indique que celle-ci sera de plus en plus répandue, ce qui incitera de plus en plus de développeurs à s’en servir. C’est, à mon avis, la raison pour laquelle Apple a choisi d’équiper son iPad 8 d’une puce A12 Bionic, et non d’une puce A11.

Pourquoi payer plus?

À 429$, l’iPad de huitième génération devrait répondre aux besoins de la très grande majorité des gens à la recherche d’une nouvelle tablette.

Oui, vous pourriez avoir droit à un meilleur design, à de meilleurs accessoires et à plus de puissance en optant pour un iPad Air, mains à moins d’avoir des besoins spécifiques et un gros budget, cela ne vous sera pas utile.

J’ai quand même quelques réserves avec le nouvel iPad. J’aimerais un meilleur support pour plusieurs utilisateurs sur une même tablette et le modèle de base devrait offrir 64 Go d’espace, notamment. J’aurais aussi préféré un port USB-C, qui est désormais beaucoup plus répandu (pour n’avoir qu’un seul chargeur pour son téléphone – autre que l’iPhone –, son ordinateur et sa tablette, par exemple).

Mais si j’avais besoin d’un nouvel iPad, c’est tout de même le modèle que je choisirais sans hésiter.