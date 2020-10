Cinq réflexions sur les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro

13 octobre 2020 à 15:06

Apple a dévoilé aujourd’hui ses téléphones de nouvelle génération, les iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Max. Quatre appareils qui s’annoncent prometteurs, et qui nous ont réservé quelques surprises. Voici mes réflexions, en marge de la présentation.

L’iPhone 12 devient un choix de plus en plus intéressant

L’iPhone 12 est un appareil qui se vent presque 300$ moins cher que l’iPhone 12 Pro, mais avec sensiblement les mêmes caractéristiques. Le concept est le même qu’avec l’iPhone 11, mais cette année, Apple fait encore moins de compromis, ce qui rend l’appareil encore plus intéressant.

J’aime tout particulièrement l’ajout d’un écran OLED, qui remplace l’écran ACL vieillissant de l’iPhone 11. Il semble avoir le même appareil photo principal que l’iPhone 12 Pro et son design coloré est quand même joli. Je regrette que le modèle de base n’offre que 64 Go d’espace (une quantité ridicule en 2020), mais dans l’ensemble, les choix effectués par Apple semblent avoir été les bons. J’aime aussi que l’entreprise offre sa technologie MagSafe (qui permet de coller magnétiquement des accessoires aimantés sur le téléphone) sur l’iPhone 12, et non seulement sur l’iPhone 12 Pro.

À moins que mon opinion change après avoir mis les téléphones à l’essai, c’est probablement le modèle d’iPhone que je vais conseiller cette année, pour ceux qui recherchent un appareil haut de gamme.

Notons que j’ai aussi hâte d’essayer l’iPhone 12 Mini, un téléphone qui offre les mêmes caractéristiques, mais plus petit, à 5,4 pouces. Je répète depuis des années qu’il manque de petits téléphones sur le marché. Celui-ci semble répondre à ma demande.

Passage automatique 4G à 5G : une excellente idée

Les iPhone 12 et 12 Pro seront les premiers appareils d’Apple compatibles avec les réseaux 5G. Ces derniers offrent notamment de meilleures vitesses de téléchargement, de meilleures vitesses de téléversement et une meilleure latence, ce qui devrait particulièrement être intéressant sur un téléphone pour les jeux vidéo.

Ce ne sont toutefois pas tous les usages qui ont besoin d’une connexion 5G. Apple a donc mis au point un système permettant au téléphone de se brancher au 5G lorsqu’il en a besoin seulement, puis de se brancher au 4G le reste du temps, afin d’économiser la batterie. C’est une bonne idée.

A14 Bionic : ça commence à être gênant pour Qualcomm

Apple promet que la puce A14 Bionic qui équipe les nouveaux iPhone est 50% plus puissante (tant pour le processeur central que le processeur graphique) que n’importe quel autre processeur mobile sur le marché.

Si on ajoute les améliorations aux puces dédiées du système sur puce (pour l’appareil photo et l’apprentissage machine, notamment), l’appareil d’Apple s’annonce pour être vraiment rapide. La différence entre les processeurs d’Apple et ceux de Qualcomm ne cesse de se creuser. Ça en devient presque gênant.

Et pour ceux qui prétendent que cela ne change rien pour l’utilisateur, c’est faux. C’est ce genre d’améliorations qui permettent à Apple d’offrir des fonctionnalités comme l’enregistrement de vidéos Dolby Vision en temps réel, par exemple.

Il y a des différences importantes entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max (et c’est dommage)

Alors que seulement la taille et l’autonomie différenciaient l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, ce n’est plus vraiment le cas cette année. Leurs successeurs offrent en effet des caméras différentes. Celle de l’iPhone 12 Pro Max devrait particulièrement se démarquer à la noirceur, grâce à un capteur plus gros et à un nouveau système de stabilisation du capteur. L’iPhone 12 Pro Max sera aussi doté d’un meilleur téléobjectif.

Ce n’est pas la fin du monde, mais cela ajoute de la confusion pour le consommateur. Et malheureusement, ça l’incite surtout à payer plus pour obtenir le modèle plus gros avec toutes les meilleures caractéristiques. C’est dommage.

L’absence d’écran 120 Hz ne me dérange pas

Contrairement à ce que plusieurs attendaient, l’iPhone 12 Pro ne sera pas doté d’un écran capable d’afficher 120 images par seconde, une technologie que l’on retrouve de plus en plus souvent du côté d’Android.

Cette technologie, qui est pourtant offerte sur l’iPad Pro depuis quelques années, rend les mouvements plus fluides, notamment lorsque l’on fait défiler une page web. Certains ont de la difficulté à voir l’effet, mais pour plusieurs, il s’agit d’une amélioration considérable, qui est difficile à laisser tomber une fois qu’on y a goûté.

Personnellement, je suis un peu entre les deux. Et sur un iPhone, j’imagine que je désactiverais la fonctionnalité afin de préserver la batterie de mon téléphone. Bref, son absence ne me dérange pas vraiment.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront offerts au Canada à partir du 23 octobre, pour 1129$ et 1399$ respectivement. L’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max seront lancés le 13 novembre, pour 979$ et 1549$ respectivement.