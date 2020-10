Essai du Nest Audio: de grosses améliorations

5 octobre 2020 à 21:59

Quatre ans après le lancement du premier Home, Google a finalement mis à jour son haut-parleur intelligent « de base », avec le lancement du Nest Audio, un modèle moins cher, plus joli et d’une meilleure qualité que l’original. Ce n’est toutefois pas un appareil pour tous pour autant.

Design

Terminé le design cylindrique en forme de poire, le nouveau haut-parleur intelligent de Google adopte désormais un profil allongé, plus haut et plus large, mais aussi moins profond que l’original.

Visuellement, l’appareil est plus joli et plus facile à agencer dans une pièce que le prédécesseur (et que bien des enceintes sur le marché, d’ailleurs). On interagit principalement avec le Nest Audio avec sa voix, mais celui-ci est aussi doté de trois surfaces tactiles au haut pour des contrôles de base, et d’un interrupteur à l’arrière pour physiquement désactiver ses trois microphones.

Seule ombre au tableau : le Nest Audio n’est pas doté d’une prise USB-C, mais plutôt d’un port 30W dédié (un peu comme les anciens ordinateurs portatifs). Pour vous en servir, vous devrez donc absolument utiliser le chargeur fourni par Google, qui est d’ailleurs un peu gros. En 2020, c’est décevant.

Performances audio

Côté audio, le Nest Audio représente une grande amélioration par rapport au Google Home original. Les basses sont étonnamment puissantes, et même les chansons où les fréquences moyennes sont à l’avant sonnent bien.

Malheureusement, le volume et la division spatiale sont limités. C’est excellent par rapport au Home ou au Nest Mini, c’est certain, mais je n’utiliserais pas le Nest Audio comme haut-parleur principal dans mon salon. Je serais toutefois satisfait dans une chambre.

Notons qu’il est aussi de combiner deux Nest Audio pour en faire une paire, ce qui pourrait potentiellement régler les problèmes de volume et de séparation spatiale. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de mettre cette configuration à l’essai.

Les microphones m’ont quant à eux semblé honnêtes, mais pas assez sensibles. J’ignore s’il s’agit d’une question matérielle ou logicielle, mais je dois souvent répéter la commande Hey Google pour me faire entendre, et ce, encore plus lorsque l’environnement est bruyant ou que de la musique joue. La différence avec Alexa sur un Sonos One est d’ailleurs frappante. Ce n’est pas un problème très grave, mais c’est tout de même assez prononcé pour qu’on le remarque.

Notons que le Nest Audio est compatible avec l’écoute multiplièce, où plusieurs haut-parleurs peuvent diffuser la même musique ou de la musique différente dans chaque pièce. Pour ceux qui s’intéressent particulièrement à une fonctionnalité du genre, je trouve toutefois la technologie de Sonos plus facile d’utilisation.

Performances de l’Assistant Google

Pour ceux qui n’ont pas d’assistant audio à la maison, celui de Google l’un des deux meilleurs sur le marché, avec Alexa d’Amazon. L’Assistant Google comprend beaucoup de requêtes, il n’a aucun problème avec l’accent québécois, il fonctionne dans les deux langues en même temps et il est compatible avec une foule d’appareils connectés.

L’Assistant Google gère d’ailleurs bien les voix multiples d’une famille et il offre des fonctionnalités avancées (dont certaines payante), comme la détection d’alertes de fumée. On peut y lier plus de sources musicales qu’avec Siri, mais moins qu’avec Alexa (Apple Music est notamment absent de la plateforme de Google).

Dans l’ensemble, certains pourraient préférer Alexa à l’Assistant Google, mais il s’agit d’une question de goût. La plateforme de Google est certainement l’une des bonnes sur le marché, et vous ne vous tromperez pas en la choisissant.

Par rapport aux autres haut-parleurs sur le marché

Il y a des dizaines de haut-parleurs intelligents sur le marché. Certains utilisateurs pourraient évidemment préférer d’autres options que celles-là, mais je vais évaluer le Nest Audio par rapport à trois modèles précis, avec lesquels il risque d’être souvent comparé : le Nest Mini, le Sonos One et l’Amazon Echo.

Nest Mini : le Nest Mini est en théorie offert 69$, mais on peut régulièrement l’obtenir à 35$, ou même gratuitement si on est abonnés à certains services en ligne, comme Spotify. Alors que le Nest Mini est une bonne option si vous ne souhaitez que parler à l’Assistant Google, ce n’est pas un haut-parleur digne de ce nom pour écouter de la musique, contrairement au Nest Audio. Si vous êtes sûr que l’environnement Google vous intéresse, le Nest Audio m’apparait comme un meilleur premier choix. Vous pourrez ensuite obtenir des Nest Mini pour les autres pièces quand vous le voudrez.

Amazon Echo : le concurrent direct au Nest Audio et l’Amazon Echo d’Amazon. Je n’ai pas encore eu l’occasion d’écouter le modèle de quatrième génération qui vient tout juste d’être dévoilé, il est donc difficile de les comparer par rapport à leur qualité audio, mais je ne m’attends pas à une différence majeure. Et c’est de toute façon un peu secondaire : lorsqu’on achète un appareil du genre pour la première fois, on choisit avant tout un écosystème. Essayez Alexa et l’Assistant Google quelques jours sur votre téléphone pour vous faire une idée de ce qui vous convient le mieux.

Sonos One : le Sonos One est à mon avis la meilleure option pour la plupart des gens qui recherchent un haut-parleur intelligent. Celui-ci permet de choisir entre Alexa et Assistant Google, il est compatible avec d’autres technologies comme AirPlay et il offre une excellente qualité audio. Il est plus cher (249$ au lieu de 129$ pour le Nest Audio), mais la différence vaut la peine.

Il sera toutefois intéressant de comparer un Sonos One avec deux Nest Audio (235$). Peut-être que le calcul sera différent, surtout si ce dernier est offert au rabais, comme c’était souvent le cas avec son prédécesseur (qui avait été lancé à 170$, on le rappelle, et qui était depuis parfois vendu pour seulement 69$).

En résumé

À 130$, le Nest Audio est un haut-parleur intelligent qui offre quand même une bonne qualité sonore, surtout pour une pièce plus petite. Il représente une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur, et est une bonne option pour ceux qui recherchent un premier appareil du genre. Pour les pièces plus grosses et pour un écosystème mieux adapté à l’écoute de musique, il vaudrait toutefois mieux investir un peu plus pour un appareil plus puissant et plus polyvalent.