Xbox Series S et Microsoft Series X: Microsoft relance la guerre des consoles (et frappe fort)

9 septembre 2020 à 10:38

Après des mois de rumeurs et d’informations coulées au compte-gouttes, Microsoft a finalement dévoilé aujourd’hui les derniers détails de ses consoles de prochaine génération, les Xbox Series S et Xbox Series X. Et force est de constater que l’entreprise part en bien meilleure position que lors du lancement de la Xbox One il y a sept ans. Alors que cette dernière était vendue 100$ de plus que la PS4, la nouvelle Xbox Series S pourra être achetée au Canada pour à peine… 33$!

Les consoles de Microsoft pourront en effet être acquises régulièrement, à 379,99$ pour la Xbox Series S moins puissante et 599,99$ pour la Xbox Series X haut de gamme, mais l’entreprise offrira aussi un plan de financement pour ses appareils au Canada, grâce au programme Xbox All Access.

Pour l’équivalent de 25$ US (environ 33$) ou 35$ US (environ 46$) par mois pendant 24 mois, vous aurez en effet droit à une console Xbox Series S ou Xbox Series X, à un abonnement Xbox Live Gold et à un abonnement Xbox Game Pass (pour consoles et PC). À compter du 10 novembre, un joueur pourra donc obtenir une console avec plus de 100 jeux pour un peu plus de 30$ seulement. EB Games est le partenaire de lancement du programme pour Microsoft au Canada.

La Xbox Series S sera la grande gagnante

On connaissait déjà les détails de la Xbox Series X, qui est la vraie console de prochaine génération de Microsoft. L’appareil est un véritable monstre de puissance, avec une carte graphique de 12 Teraflops, la possibilité de jouer en 4K et en 8K, un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde et un SSD rapide de 1 To.

La Xbox Series S impose pour sa part quelques compromis, qui devraient toutefois être faciles à accepter pour la plupart des joueurs. Son processeur est le même (avec une cadence légèrement plus petite, cela dit), et son disque dur (512 Go) est aussi rapide que celui de la Xbox Series X. Les performances entre les deux appareils devraient donc être similaires.

L’appareil est toutefois doté d’une carte graphique inférieure, à 4 Teraflops, qui ne vous permettra pas de jouer avec une résolution 4K. Sa mémoire vive est aussi un peu plus lente. Vous pourrez jouer aux mêmes jeux qu’avec la Xbox Series X, mais en 1080p ou 1440p, à 60 ou 120 images par seconde. Pour la très grande majorité des gens, c’est à mon avis amplement suffisant.

Seul bémol, la Xbox Series S n’est pas dotée d’un lecteur de disques, une caractéristique que certains joueurs apprécient encore (je trouve personnellement les jeux numériques beaucoup plus pratiques, mais je comprends que certains veuillent revendre leurs disques ou acheter des jeux usagés à l’occasion).

Oui, la Xbox Series S exige de faire des compromis, mais pour 220$ de rabais, ceux-ci sont acceptables.

La guerre des consoles est relancée

Les prochains mois seront particulièrement excitants. PlayStation est toujours l’écosystème avec les meilleures exclusivités (et de loin), mais Microsoft a cette fois-ci d’autres avantages importants, comme l’excellent programme Xbox Game Pass (tant pour PC que pour consoles), le jeu dans le nuage xCloud (qui sera intégré à Xbox Game Pass dès la semaine prochaine), un plan de financement pour ses consoles et la console la plus abordable.

Notons que Sony n’a toujours pas annoncé le prix de la PS5, mais la PS5 Digital Edition de l’entreprise est différente de la Xbox Series S, puisqu’elle est dotée des mêmes composantes que la PS5 régulière. À moins d’un revirement important, celle-ci devrait donc être plus chère que la console d’entrée de gamme de Microsoft.

Avec en plus la Switch qui bat des records de vente, Google Stadia qui commence à gagner en popularité et le jeu sur PC qui fait un retour en ce moment, le paysage des jeux vidéo pourrait se transformer d’une manière importante au cours des prochains mois. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Microsoft est en bonne position pour bien tirer son épingle du jeu.