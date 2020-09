Luna : ce qu’Amazon a à offrir de plus que les autres

24 septembre 2020 à 14:42

Après Stadia de Google et xCloud (maintenant Game Pass) de Microsoft, c’est au tour d’Amazon de se lancer dans le jeu dans le nuage, avec son nouveau service Luna, dévoilé aujourd’hui pendant l’événement d’automne d’Amazon Devices. La nouvelle peut paraître étonnante considérant qu’il s’agit d’un marché chargé qui n’a même pas encore fait ses preuves. Mais même si son succès n’est pas garanti, Amazon a quelques atouts dans sa manche qui pourraient lui permettre de se démarquer. Les voici.

Un modèle d’affaires clair (et potentiellement moins cher)

Luna offre sensiblement la même technologie que ses concurrents Stadia et Game Pass. On s’en sert pour jouer à un jeu qui n’est pas installé sur un ordinateur ou une console à la maison, mais plutôt sur un serveur en ligne. Tout comme avec Stadia, Luna sera offert avec une manette intégrant la technologie Wi-Fi, afin de réduire la latence au maximum, mais vous pourrez aussi utiliser une manette Xbox One, PS4 ou un clavier et une souris.

Alors que Stadia a un modèle d’affaires pratique, mais difficile à comprendre, et alors que l’offre de Microsoft est résolument tournée vers les joueurs qui possèdent déjà une Xbox, Luna offre l’avantage d’un forfait simple et abordable.

Pour 5,99$ US par mois (le service est lancé aux États-Unis en premier), vous aurez droit de jouer autant que vous le voulez à un catalogue de jeux qui va changer avec le temps, comme avec Netflix. Et comme avec Prime Video, vous pourrez aussi payer en plus pour acheter des canaux supplémentaires, comme un canal avec presque tous les jeux d’Ubisoft.

C’est plus simple qu’avec Google, et c’est moins cher qu’avec Microsoft, qui exige un abonnement au service Xbox Game Pass Ultimate pour jouer dans le nuage. Xbox Game Pass Ultimate est un service plus complet, mais qui est quand même dispendieux, à 16,99$ par mois.

Une intégration à Twitch

Autre avantage potentiellement intéressant, Amazon intègre son service à Twitch directement, afin de passer par exemple instantanément d’une diffusion Twitch à un jeu vidéo.

Google offre une fonctionnalité similaire avec YouTube, mais le service n’a pas la popularité de Twich pour les jeux vidéo.

Une infrastructure infonuagique planétaire

Microsoft et Google ont des centres de données partout dans le monde, mais AWS d’Amazon est, et de loin, le plus gros fournisseur infonuagique des trois.

Ça ne changera rien pour l’Europe et l’Amérique du Nord, et la différence est probablement marginale, mais AWS pourrait peut-être permettre à Amazon d’offrir Luna avec une bonne qualité dans plus de régions dans le monde que ce que Google et Microsoft peuvent faire en ce moment.

Une intégration éventuelle à Amazon Prime

La plus grande force d’Amazon est évidemment la possibilité qu’a l’entreprise d’intégrer Luna, ou une partie de Luna, à son service Amazon Prime. Il est facile d’imaginer qu’Amazon offrira un jour quelques jeux Luna aux abonnés d’Amazon Prime. Ceux qui aimeront le service pourront alors s’abonner à Luna+ s’ils le souhaitent.

C’est la stratégie que l’entreprise a adoptée avec Prime Video et Amazon Music. Je suis prêt à parier que ce sera éventuellement la même chose avec Luna.