Événement Apple: Apple One, iPad Air, Apple Watch et Fitness+ en six réflexions

15 septembre 2020 à 15:21

À défaut de dévoiler son nouvel iPhone, Apple a présenté plusieurs nouveaux produits et services aujourd’hui à l’occasion de son événement annuel de la rentrée. Voici quelques réflexions sur les principales annonces.

Apple One : qui va payer le rabais?

Tel que prévu, Apple a finalement présenté son offre groupée Apple One, qui rassemble plusieurs des services de l’entreprise. Les trois forfaits (individuel, familial et premium) offrent des rabais équivalents à 7$, 10$ et 32$ par mois aux utilisateurs de ces services.

Dans l’ensemble, ceux-ci devraient être un achat assuré pour ceux qui possèdent déjà deux services, et pourraient s’avérer intéressants pour ceux qui sont déjà abonnés à un, et qui considéraient l’obtention d’un second.

Une question reste toutefois sans réponse : certains de ces services (Music, Arcade et News+) incluent des redevances aux créateurs. L’industrie du disque reçoit par exemple 70% des revenus d’Apple Music. Qu’adviendra-t-il de cette part avec les forfaits Apple One? Est-ce que le rabais sera réparti entre Apple et l’industrie musicale, ou est-ce que la marque à la pomme encaissera à elle seule la différence de prix?

Fitness+ : gros potentiel (surtout maintenant)

J’ai été particulièrement impressionné aujourd’hui par le dévoilement de Fitness+, un service d’entrainement en ligne, où on peut suivre un cours sur son iPhone, son iPad ou son Apple TV, mesurer son rythme cardiaque sur son Apple Watch et s’entraîner à la maison ou au gymnase, que ce soit au sol ou sur un équipement, comme un vélo stationnaire ou un tapis roulant. Fitness+ permet aussi de choisir sa liste musicale selon ses goûts personnels sur Apple Music.

Fitness+ démontre la force d’une entreprise qui a atteint la taille d’Apple. L’entreprise profite des appareils que vous avec déjà à la maison pour vendre un service supplémentaire (12,99$ par mois, ou 100$ par année) parfaitement intégré avec ces derniers. Et quand vient le temps de renouveler vos gadgets, le fait d’être abonné à un service que vous aimez vous incite à demeurer dans l’écosystème de l’entreprise. Le cercle est sans fin.

C’est un marché qui est déjà chargé, mais l’avantage matériel d’Apple est indéniable. À l’achat d’une nouvelle Apple Watch, on obtient par exemple 3 mois d’abonnement à Fitness+. La plupart des gens essaieront donc cette plateforme avant même de découvrir qu’il en existe des similaires, comme Peloton.

Et avec l’hivers qui complique les entraînements à l’extérieur et la pandémie qui continue de rendre les gymnases risqués, c’est le genre de service qui pourrait être particulièrement populaire lors de son lancement plus tard cette année.

iPad Air : oubliez l’iPad Pro

L’iPad Air a eu droit à une grosse mise à jour aujourd’hui, avec un nouveau design coloré inspiré du design plat de l’iPad Pro, le nouveau processeur A14 Bionic (le plus puissant d’Apple en ce moment), une nouvelle caméra, un nouvel écran de 10,9 pouces et une compatibilité avec l’Apple Pencil et les claviers Magic Keybaord et Smart Keyboard Folio.

À l’heure actuelle, l’iPad Air rend carrément l’iPad Pro de 11 pouces – qui avait été lancé au printemps – caduque. C’est à se demander si un nouvel iPad Pro de 11 pouces sera lancé un jour, ou si celui-ci sera transformé avec l’arrivée des Mac avec Apple silicon.

Attention toutefois, le prix de l’iPad Air a augmenté, à 779$ pour la version WiFi. Pour les plus petits budgets, Apple a aussi lancé l’iPad de huitième génération, à 429$.

Jeux vidéo : le grand absent

Les jeux vidéo ont toujours été utilisés par Apple pour présenter la puissance d’un nouveau processeur. Avec l’A14 Bionic (le premier processeur en 5nm sur le marché) du nouvel iPad Air, la popularité des jeux vidéo qui explose depuis le début de la pandémie et Apple One qui intègre Apple Arcade, l’événement d’aujourd’hui aurait normalement été l’occasion idéale pour refaire une démonstration du genre.

Malheureusement, Apple est au cœur d’une tourmente en ce moment, avec la poursuite d’Epic Games d’un côté et la bisbille avec les fournisseurs de jeux dans le nuage (Microsoft et Google) de l’autre. Je suis convaincu que si ça n’avait pas été le cas, le jeu vidéo aurait occupé une place bien plus importante dans la conférence d‘aujourd’hui.

Apple Watch Series 6 : ce à quoi on s’attendait

Notons qu’Apple a aussi profité de son événement pour dévoiler deux nouvelles montres, l’Apple Watch Series 6 (529$)et l’Apple Watch SE (369$), une nouvelle version milieu de gamme de l’appareil.

Aucune surprise de ce côté. Tel que prévu, la nouvelle montre d’Apple pourra désormais mesurer le taux d’oxygène dans le sang, une information qui pourrait par exemple être intéressante pour détecter l’apnée du sommeil. Celle-ci pourra aussi servir dans la détection d’infections avant l’apparition des premiers symptômes, comme j’en parlais au printemps dans L’Actualité.

Mine de rien, cela fait maintenant six ans que l’Apple Watch existe, sans jamais avoir eu droit à une refonte majeure de son design.

Touch ID : un retour sur l’iPhone?

Petite surprise pendant la présentation de l’iPad Air : la nouvelle tablette d’Apple sera dotée d’un bouton d’allumage qui sert aussi de lecteur d’empreintes digitales Touch ID. En tant qu’amateur de la technologie (beaucoup plus pratique que la reconnaissance faciale en temps de pandémie, mais aussi pour payer avec Apple Pay), je dois avouer que j’aimerais bien que cette dernière fasse un retour sur l’iPhone avec une intégration dans ce même bouton.

Il faudra attendre le mois prochain à l’événement d’octobre pour en avoir la confirmation.