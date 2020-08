Samsung Galaxy Note 20: de quoi s’amuser

5 août 2020 à 10:07

L’identité de la gamme Galaxy Note de Samsung n’est pas toujours facile à saisir. Cette dernière se démarque généralement par son stylet et ses bonnes performances, mais elle est tout de même dans l’ombre des Galaxy S, les véritables téléphones phares de Samsung. En 2020, la gamme semble s’être trouvée. Le Galaxy Note 20 dévoilé aujourd’hui à l’occasion de la conférence virtuelle Unpacked est un téléphone conçu pour s’amuser.

Je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer l’appareil, malheureusement, mais c’est ce qui est ressorti pour moi lors d’une présentation en ligne organisée la semaine dernière, en prévision de l’événement Unpacked d’aujourd’hui.

Le Galaxy Note 20, et surtout le plus gros Galaxy Note 20 Ultra, est d’abord tout indiqué pour le jeu vidéo, grâce à son grand écran (Super AMOLED Plus FHD+ de 6,7 pouces pour le Note 20 ou Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ de 6,9 pouces pour le Note 20 Ultra) et ses performances qui seront assurément bonnes, avec un processeur Snapdragon 865+ et jusqu’à 12 Go de RAM. Sa pile de 4300 mAh (Note 20) ou 4500 mAh (Note 20 Ultra) devrait aussi être suffisante pour quelques heures de jeu sur la route.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra pourront non seulement faire jouer les jeux les plus lourds, mais leur format est aussi tout indiqué pour le jeu dans le nuage, que ce soit avec Stadia de Google ou Project xCloud de Microsoft.

Samsung positionne d’ailleurs son appareil pour le jeu vidéo avec une promotion pour ceux qui achèteront l’appareil avant son lancement. Ceux qui le souhaitent pourront en effet recevoir trois mois d’abonnement gratuits au service Xbox Game Pass Ultimate (qui inclura Project xCloud à partir de septembre), un contrôleur compatible avec le service Xbox et un chargeur sans fil. Ceux qui le souhaitent peuvent toutefois aussi opter pour les nouveaux écouteurs sans fils autonomes Galaxy Buds Live, au lieu de l’ensemble pour joueurs.

Beaucoup de gadgets

Le Galaxy Note 20 est aussi un appareil pour s’amuser au sens plus large. Celui-ci contient en effet son lot de nouveautés technologiques, dont certaines ont retenu mon attention.

La technologie DeX, qui permet de convertir son téléphone Galaxy Note ou Galaxy S en véritable ordinateur à l’aide d’un moniteur, d’un clavier et d’une souris sera tout d’abord désormais offerte sans fil, à condition d’avoir un moniteur ou un téléviseur compatible avec la technologie Miracast.

En pratique, vous pourrez donc transformer facilement la télé du salon en ordinateur géant, et potentiellement vous en servir pour jouer à des jeux vidéo, par exemple.

La caméra du Galaxy Note 20 offre aussi pour la première fois un mode professionnel, qui offre plusieurs améliorations pour ceux qui souhaitent créer des vidéos d’une meilleure qualité. On peut par exemple contrôler avec quelle précision les microphones qui sont utilisés dans l’enregistrement et couper les sons ambiants. On peut aussi contrôler la vitesse du zoom, afin de changer de cadre plus naturellement pendant une vidéo. La caméra est aussi dotée d’un mécanisme de mise au point automatique au laser qui a semblé particulièrement efficace dans une démonstration vidéo.

Dernier détail intéressant, le Galaxy Note 20 est doté de la technologie ultra large bande (Ultra Wide Band, ou UWB), une technologie encore peu répandue (on la retrouve dans l’iPhone 11, mais pas dans le Samsung Galaxy S20, par exemple), mais appelée à gagner en popularité au cours des prochaines années. La UWB pourra être utilisée notamment pour retrouver des objets dans sa maison en réalité augmentée, pour transférer des fichiers à un autre appareil ou comme clé numérique afin de déverrouiller son véhicule.

Notons finalement que les Galaxy Note 20 seront évidemment toujours muni du S-Pen, dont la latence a été diminuée de 40% sur le Note 20 et de 80% sur le Note 20 Ultra, ce qui devrait rendre l’écriture encore plus réaliste.

Il faudra attendre de l’essayer avant de s‘en faire une idée, mais Samsung semble avoir mis la barre haute cette année avec son Galaxy Note. Le téléphone sera lancé au Canada le 21 août, à partir de 1660$ sans entente pour le Galaxy Note 20 et de 2160$ pour le Galaxy Note 20 Ultra.

Notons que l’entreprise a aussi dévoilé quelques autres nouveautés lors de l’événement Unpacked, notamment la montre Samsung Galaxy Watch 3, la tablette Galaxy Tab S7 et les Galaxy Buds Live, une nouvelle itération de ses écouteurs sans fils autonomes dont la forme rappelle un peu celle d’un haricot rouge.