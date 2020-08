Essai du Samsung Galaxy Note20 Ultra : le téléphone ultime pour les joueurs

20 août 2020 à 16:33

Samsung lance vendredi au Canada ses téléphones Galaxy Note20 et Galaxy Note 20 Ultra 5G. Le modèle le plus grand du lot, le Ultra, testé ici, est le téléphone Android le plus complet et le plus puissant sur le marché en ce moment. Un appareil sans fautes (si son prix et sa taille vous conviennent), qui est notamment tout indiqué pour les joueurs de jeux vidéo.

Le meilleur écran à ce jour

Difficile de parler du Galaxy Note 20 Ultra sans tout d’abord mentionner sa plus grande force, son écran. L’écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces est tout simplement le meilleur écran de téléphone intelligent à ce jour. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la firme d’analyse d’écrans DisplayMate, dont les tests ont démontré que l’écran est celui avec les couleurs les plus justes et la meilleure luminosité.

Non seulement il est grand et lumineux, mais l’écran du Note20 Ultra offre aussi un rafraichissement adaptatif à 120 Hz particulièrement agréable à utiliser.

Si la taille vous convient, aucun autre téléphone n’offre une meilleure expérience visuelle pour regarder du contenu vidéo et, surtout, jouer à des jeux.

Design : quelques retouches

Côté design, le note reprend l’esthétique de ses prédécesseurs, avec une conception un peu plus carrée et un peu plus symétrique que le Galaxy S20 Ultra lancé au printemps. Sa finition arrière est aussi matte et plus agréable entre les mains que ce dernier.

L’appareil offre une construction solide, qui dégage une impression de qualité.

Notons que le module de caméra à l’arrière est particulièrement épais, ce qui ne me dérange toutefois pas, puisque je n’utiliserais pas ce téléphone pour une durée prolongée sans étui. La taille de la bosse devrait donc se perdre sous ce dernier.

Force est toutefois de constater que le Note20 Ultra sera trop gros pour plusieurs personnes. C’est le genre de téléphone qu’on doit utiliser à deux mains, et qui prend beaucoup de place dans une poche. À la maison, on apprécie, mais sur la route, on aime un peu moins. C’est une question de goût.

Caractéristiques et performances : tout est là

Il est à peu près inutile de faire le décompte de toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy Note20 Ultra. Pensez à une fonctionnalité qui existe sur un téléphone intelligent, et elle devrait y être.

Grande pile de 4500 mAh? C’est là. Recharge rapide? Un chargeur de 25W est offert dans la boîte. Recharge inversée? Technologie UWB? Résistance à l’eau? Reconnaissance faciale? Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran? Fonctionnalité permettant d’utiliser le téléphone comme un ordinateur avec un grand écran, un clavier et une souris? Connectivités 5G et Wi-Fi 6? Fente pour carte microSD? Tout y est.

Et avec 12 Go de RAM et un processeur Snapdragon 865+, vous pourrez faire fonctionner les logiciels les plus lourds d’Android jusque longtemps après que vous aurez changé de téléphone. C’est l’appareil Android le plus puissant sur le marché à l’heure actuelle.

Notons que l’autonomie est aussi excellente, vous pourrez terminer sans problème même les journées les plus chargées. Activer le rafraîchissement à 120 Hz diminue l’autonomie d’une façon assez marquée toutefois, vous devrez donc éviter de le faire les journées où vous prévoyez une utilisation constante du matin au soir.

Appareil photo : miser sur la vidéo

Le Galaxy Note20 offre sensiblement les mêmes appareils photo que le S20 Ultra, mais avec quelques améliorations. On y retrouve un très grand capteur principal de 108 mégapixels avec ouverture F1.8, un capteur grand angle de 12 mégapixels avec ouverture F2.2 et des pixels assez gros de 1,4 μm et un objectif zoom de 12 mégapixels. Qui peut en théorie agrandir jusqu’à 50X (mais la qualité commence à diminuer rapidement après 5X).

Par rapport au S20 Ultra, le Note20 Ultra est doté d’un système de mise au point au laser qui améliore grandement la vitesse de mise au point. Celle-ci ne nous jette pas par terre, mais cela corrige l’un des défauts importants du S20 Ultra.

Dans l’ensemble, l’appareil répond à la demande à la clarté comme à la noirceur, et le mode portrait (Samsung a finalement laissé de côté l’appellation Live Focus) réussi de beaux clichés, avec un effet quand même réaliste. La technologie n’a pas encore rattrapé les véritables effets optiques que l’on peut obtenir avec un appareil photo traditionnel, mais le Note20 Ultra est tout de même parmi les bons téléphones pour ceux qui apprécient cette fonctionnalité.

Même si je n’ai rien à redire sur les appareils photo, c’est surtout avec le mode caméra vidéo que le Note20 se démarque. J’ai particulièrement apprécié le mode professionnel, qui offre de nombreux ajustements pratiques à même l’application principale.

On peut ainsi modifier les paramètres de l’image comme avec le mode manuel de l’appareil photo (valeur ISO, balance des blancs, ouverture, etc.), et on peut mixer le son en fonction des différents microphones offerts (avant, arrière, USB, Bluetooth, omni) et afficher les niveaux. J’aime aussi qu’il soit possible de choisir une résolution vidéo (jusqu’à 8K) différente pour la caméra pro et la caméra régulière. Les effets peuvent aussi être activés ou désactivés au besoin, comme la Vidéo HDR10+, le format HEVC, l’effet d’adoucissement des visages sur la caméra frontale et la stabilisation vidéo.

Un stylet amélioré

Le Galaxy Note20 Ultra ne serait pas un Note sans son stylet S-Pen. Ce dernier a été amélioré encore une fois cette année, avec une latence qui est désormais pratiquement imperceptible par rapport à l’écriture sur une feuille de papier.

Je n’utilise personnellement pas le S-Pen, je vais donc laisser à d’autres le soin d’en faire l’essai plus en profondeur.

Un téléphone de choix pour le jeu vidéo

Tant d’un côté logiciel que matériel, le Galaxy Note20 Ultra est le meilleur téléphone pour les jeux vidéo en ce moment.

C’est certainement le cas sur Android. Meilleur écran, meilleurs performances, logiciel adapté, qualité sonore correcte : le nouveau téléphone de Samsung permet de jouer sur ce qui se fait de mieux du côté d’Android.

Depuis la semaine dernière, on peut aussi penser qu’il s’agit d’une meilleure option que l’iPhone de ce côté. iOS offre beaucoup plus de jeux exclusifs d’une grande qualité qu’Android, mais le bannissement récent de Fortnite, l’incertitude entourant les jeux qui utilisent le moteur Unreal Engine et l’interdiction des plateformes de diffusion de jeu Stadia et Xbox Game Pass a grandement terni l’image d’Apple de ce côté.

Le jeu en diffusion est appelé à gagner en popularité au cours des prochaines années, et le Galaxy Note20 Ultra est pour l’instant le meilleur moyen d’en profiter (ou du moins le sera prochainement, car Stadia n’était pas encore compatible avec l’appareil avant son lancement).

Si j’étais Samsung, je profiterais de la situation pour marteler ce message dans mes publicités.

Logiciel : trois générations de mises à jour

Côté logiciel, Samsung s’est beaucoup amélioré au cours des dernières années. Son interface est assez sobre, et l’entreprise offre quand même plusieurs ajouts intéressants, comme le mode jeu vidéo qui optimise les performances. On a toutefois toujours des logiciels en double (en plus de ceux de Google) dont on se passerait bien, comme le navigateur web et le calendrier.

Là où Samsung se démarque, c’est par la promesse que son téléphone aura droit à trois générations de mises à jour de fonctionnalités (en plus des mises à jour de sécurité). Le Note20 Ultra, sous Android 10 présentement, devrait donc être mise à jour jusqu’à Android 13. On est encore derrière Apple, mais c’est tout de même mieux qu’avec la quasi-totalité des téléphones Android.

Cher, mais performant

Le Galaxy Note20 Ultra de Samsung est un téléphone sans compromis. Comme on pouvait s’en douter, son prix est donc élevé, à 1819$ sans entente pour le modèle avec 128 Go d’espace. C’est plus cher que l’iPhone 11 Pro Max équivalent (1519$ pour le 64 Go, 1729$ pour le 256 Go).

Certains diront que c’est absurde de payer autant pour un téléphone, d’autres diront qu’un téléphone est justement l’objet pour lequel cela vaut la peine de dépenser, considérant le fait qu’on l’utilise plusieurs heures par jour. Tout dépend évidemment aussi de sa capacité à payer, puisqu’il est clair que le Note20 Ultra n’est pas pour toutes les bourses.

Ceux qui pourront se le permettre, et ceux qui n’ont pas peur des gros téléphones, vont toutefois l’adorer. Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G est offert dès vendredi, chez la plupart des opérateurs au Canada.