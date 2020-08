Essai des Pixel Buds après un mois : la valeur sûre d’Android

10 août 2020 à 15:58

Voilà un peu plus d’un mois que j’essaie les Pixel Buds, les premiers écouteurs sans fil autonomes de Google, lancés en juillet par l’entreprise. Si ceux-ci ne réinventent pas le genre, ils représentent tout de même une valeur sûre pour les propriétaires d’un téléphone Android à la recherche une solution de rechange aux AirPods d’Apple.

Les nouveaux Pixel Buds partagent peut-être le nom de leurs prédécesseurs, mais ce modèle de seconde génération n’a rien à voir avec les premiers Pixel Buds lancés en 2017, qui étaient reliés par un fil.

Côté design, ceux-ci offrent une conception intra-auriculaire avec un embout de caoutchouc, similaire à la plupart des écouteurs boutons filaires sur le marché et aux AirPods Pro d’Apple. L’embout est toutefois doté d’un petit aileron, qui vient se poser dans le pavillon de l’oreille. Il s’agit d’un design efficace. Visuellement, ils sont beaucoup plus subtils que les écouteurs d’Apple dont la batterie descend sous l’oreille, et ils sont moins visibles que les gros Surface Earbuds de Microsoft.

Leur conception tient aussi particulièrement bien en place, que ce soit pendant une activité physique (ils résistent d’ailleurs à la sueur) ou pendant un solo de « air guitar » intense. Pour le confort, cela dépend de votre tolérance aux embouts qui s’insèrent dans l’oreille. Personnellement, je peux les tolérer pour environ 2 heures, après quoi j’ai besoin d’une petite pose. Sur ce point, je préfère d’ailleurs les Earbuds de Microsoft, qui se posent devant le conduit auditif, plutôt qu’à l’intérieur.

J’aime aussi le design du boitier de transport et de recharge. Celui-ci est assez petit et d’une forme qui se porte bien dans la poche. Ce dernier est également compatible avec la recharge sans fil, bien que je ne considère pas cette caractéristique comme étant essentielle pour un appareil du genre.

Qualité audio : adapté à toutes les écoutes

Les Pixel Buds offrent une qualité audio tout à fait correcte, avec une signature sonore bien balancée, qui m’a semblée aussi efficace pour la musique que pour la voix.

Le son ne m’a pas jeté à terre, et les fréquences hautes m’ont semblées légèrement décevantes, mais aucun écouteur du genre n’est d’une qualité digne d’écouteurs pour audiophiles non plus. Dans la vie de tous les jours, les Pixels Buds m’ont semblés similaires aux AirPods d’Apple, notamment.

Malheureusement, contrairement à d’autres modèles sur le marché, les Pixel Buds n’offrent pas de réduction active du bruit. Il y a bien une réduction passive à cause des embouts, cela dit, mais la qualité pourrait donc être réduite dans certain environnements sonores.

Notons aussi que j’ai eu quelques problèmes de connectivité Blueotooth avec les Pixel Buds (le son coupait fréquemment au début), mais qu’une mise à jour du micrologiciel semble avoir corrigé le tout.

Fonctionnalités avancées

Les Pixel Buds sont dotés de quelques fonctionnalités avancées. Ceux-ci sont par exemple munis d’une surface tactile pour contrôler sa musique. Celle-ci est un peu plus sensible que j’aimerais, mais les fausses détections de frappe sont quand même rares. Ils sont aussi compatibles avec la reconnaissance vocale pour activer l’Assistant Google, simplement en disant Hey Google ou OK Google. Ceux qui utilisent régulièrement l’assistant devraient apprécier.

Si ces fonctions sont accessibles avec la plupart des téléphones Android, d’autres sont réservées aux modèles compatibles avec le standard Fast Pair. Ce standard de Google permet notamment d’ajouter des écouteurs sans fil à son téléphone en un seul clic, mais aussi d’accéder à des fonctionnalités comme le son adaptatif, où le volume augmente dans un environnement bruyant, et diminue quand c’est calme. L’effet est assez subtil, cela dit.

Fast Pair est aussi nécessaire pour activer la mise en pause automatique, qui détecte lorsqu’un écouteur n’est plus dans notre oreille.

Malheureusement, il est difficile de trouver une liste exhaustive des téléphones compatibles avec Fast Pair, mais la plupart des modèles lancés dans les deux dernières années semblent l’être.

Autonomie : le talon d’Achille

e plus gros point négatif des Pixel Buds est leur autonomie. Google annonce 5 heures sur une seule charge, mais dans des conditions réelles, j’ai obtenu beaucoup moins que ça, soit environ 3h30 – 4h. Avec les charges comprises dans l’étui, Google estime une autonomie totale de 24 heures. Ici aussi, c’est moindre en réalité.

L’autonomie relativement courte (les Earbuds de Microsoft mènent ici le bal, avec 8 heures sur une seule charge) ne m’offusque toutefois pas particulièrement. Tel qu’indiqué plus haut, des écouteurs du genre commencent à être inconfortables après un certain temps. Vous risquez donc de vouloir les enlever avant qu’ils ne tombent à plat.

Des écouteurs sans fil autonomes sont parfaits pour un entraînement, se rendre au travail ou faire ses commissions, mais ce ne sont pas, pour moi, des appareils conçus pour être portés toute la journée.

En conclusion : une valeur sûre

Les Pixel Buds ne réinventent pas la roue et ils ne se démarquent pas réellement des autres modèles sur le marché, mais ils représentent en revanche une valeur sûre. Leur design est après tout sobre, leur qualité sonore à la hauteur des autres bons modèles sur le marché, et elle est adaptée à tous types d’écoute.

Leur prix est aussi dans la moyenne selon leurs fonctionnalités, à 239$. Si vous possédez un téléphone Android et que vous souhaitez vous équiper d’écouteurs sans fil autonomes, c’est un modèle qui devrait vous satisfaire.