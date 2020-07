Le (très) gros défi de Halo Infinite

24 juillet 2020 à 16:55

Halo Infinite s’annonce pour être le porte-étendard de la nouvelle console Xbox Series X. Mais est-ce que la franchise est assez forte pour intéresser une nouvelle génération de joueurs? Si oui, 343 Industries aura de quoi se réjouir, puisque le studio prévoit raconter des histoires Halo pour encore plusieurs années. Si non, l’échec pourrait être signe que le temps est venu pour Microsoft de faire un peu de ménage dans son portefolio de franchises.

Microsoft a dévoilé cette semaine un nouvel extrait de Halo Infinite à l’occasion de sa conférence Xbox Games Showcase. Le jeu, qui sera lancé à temps pour les fêtes, pourra atteindre un grand bassin de joueurs, puisqu’il sera offert sur Xbox Series X, mais aussi sur la Xbox One, sur PC et sur le service de diffusion xCloud. Halo Infinite sera aussi offert sur le service par abonnement Game Pass.

Voici le nouvel extrait :

Halo Infinite est une suite à Halo 5, mais c’est aussi un « redémarrage spiriturel » (spiritual reboot). Il ne sera pas nécessaire d’avoir joué aux prédécesseurs pour comprendre l’histoire, puisqu’il s’agit d’un nouveau départ, tant du côté narratif que des mécaniques de jeu.

Halo Infinite sera plus grand que ses prédécesseurs (plus que les deux dernières campagnes solos combinées), il introduira de nouvelles mécaniques, comme un grapin qui augmente les stratégies possibles pour un joueur qui doit affronter un ennemi. Il profitera des capacités accrues de la Xbox Series X pour offrir une résolution 4K avec un affichage de 60 images par seconde, même lors des scènes d’action intenses.

« Nous avons fait le jeu pour tout le monde. Nous l’avons créé pour les amateurs de longue date, et on espère aussi qu’il va plaire aux nouveaux joueurs, ceux qui ne connaissent rien de la franchise », a affirmé Paul Crocker, le directeur créatif associé d’Halo Infinite dans une rencontre en ligne avec la presse.

Je suis personnellement à mi-chemin entre ces deux types de joueurs. J’ai joué à quelques épisodes de la série, mais je ne suis pas un amateur pour autant. En fait, l’histoire de Halo m’a toujours passé à 10 pieds au-dessus de la tête. C’est pour moi un jeu de fusils et de testostérone qui me rappelle les jeux qui dominaient le marché au début des années 2000 lorsque l’industrie avait mauvaise réputation, et guère plus.

À l’époque, Microsoft avait beaucoup misé sur ces jeux. Des titres comme Halo et Gears of War, qui ont désormais leurs propres studios dédiés au sein de Xbox. 343 Industries possède par exemple des centaines d’employés aux États-Unis, tous dédiés à une seule franchise : Halo.

Les choix de Microsoft à l’époque où ces décisions ont été prises n’ont pas été payants jusqu’ici. Il suffit de comparer les exclusivités PS4 et Xbox One pour s’en convaincre : Sony a accumulé les succès critiques et commerciaux, tandis que les exclusivités de Microsoft étaient accueillies dans une relative indifférence (surtout en comparaison).

Microsoft semble heureusement avoir compris son erreur. L’entreprise a acheté plusieurs studios au cours des dernières années, comme Compulsion Games à Montréal, et a misé sur des franchises plus variées qu’auparavant, comme Sea of Thieves. Les joueurs de jeux vidéo ne sont après pas tout pas tous des trentenaires qui ont grandit avec une Xbox à la maison.

Il y a de la place pour des exclusivités variées au sein de l’écosystème Xbox, qui incluent autant les titres originaux comme Everwild et As Dusk Falls que les classiques comme Halo. Mais il est clair que Halo Infinite est un jeu de l’ancienne stratégie de Xbox. Celle qui n’a pas fonctionné avec la Xbox One.

Microsoft a donné tous les atouts nécessaires pour réussir à Halo : un studio dédié à la franchise, des ressources marketing immenses et une place de choix dans la programmation de l’entreprise.

Un titre qui a autant d’avantages de son côté ne doit pas seulement connaître du succès. Il doit être tellement bon et tellement attrayant que des nouveaux joueurs choisiront d’acheter une Xbox Series X avant d’acheter une PS5 pour pouvoir y jouer. Des franchises exceptionnelles ont ce pouvoir de persuasion. Zelda l’a pour Nintendo. The Last of Us l’a pour Sony.

Halo avait ce pouvoir de persuasion avec la première Xbox. Si Halo l’a encore en 2020 pour la Xbox Series X, tant mieux. C’est encore possible. Halo Infinite est après tout un redémarrage, et la vidéo de présentation mise en ligne cette semaine a quand même été vue plus de 2,5 millions de fois. Mais sinon, il serait peut-être le temps de passer le flambeau, notamment en permettant aux développeurs de 343 Industries de créer de nouvelles franchises ou en revisiter des anciennes, plus au diapason de l’époque.