Essai du TCL 10 Pro : beau, assez bon, pas trop cher

23 juillet 2020 à 15:04

Le fabricant chinois TCL a le vent dans les voiles. Après avoir pris d’assaut le marché des téléviseurs avec ses appareils abordables, mais d’une bonne qualité, la marque souhaite répéter sa formule dans le marché des téléphones intelligents. Ce premier effort est tout à fait louable, même si TCL se démarque pour l’instant moins dans ce nouveau marché qu’avec ses télés.

La mobilité n’est toutefois pas vraiment un nouveau marché pour TCL, qui produit depuis plusieurs années les téléphones Alcatel et BlackBerry. Le TCL 10 Pro – et son petit frère, le TCL 10L – n’a donc pas les défauts qu’on associe généralement aux premiers appareils d’une jeune entreprise (comme des oublis importants ou une emphase trop grande sur les composantes qui distinguent la compagnie des autres, aux dépens de fonctionnalités plus importantes). En fait, le TCL 10 Pro est un téléphone bien construit et qui offre de bonnes performances, le tout sans aucun défaut majeur.

Côté design, par exemple, le téléphone n’a rien à envier aux meilleurs modèles sur le marché. Entre les mains, le TCL 10 Pro est aussi agréable et solide qu’un Samsung Galaxy S20, notamment. La finition est jolie, et le grand écran AMOLED recourbé FHD+ de 6,47 pouces est à la hauteur de ce à quoi on pourrait s’attendre d’une entreprise connue pour ses télés.

Le téléphone est un peu trop lisse à mon goût, et le cadre autour de l’écran est légèrement plus grand que celui des meilleurs appareils du moment, mais ce ne sont là que des critiques mineures.

Le design et l’écran sont à mon avis les deux principales forces du TCL 10 Pro par rapport à son plus grand concurrent, l’iPhone SE, auquel je ferai référence à plusieurs reprises dans ce test. L’iPhone SE a l’air d’un téléphone de 2014, alors que le TCL 10 Pro a l’air d’un téléphone de 2020.

Caractéristiques et performances: très bien pour du milieu de gamme

C’est vraiment dans les caractéristiques et les performances que les premiers compromis se font sentir.

Parmi les bons côtés, notons la présence de caractéristiques plus rares chez les appareils haut de gamme, comme un port audio et une radio FM. La pile de 4500 mAh est aussi grande, ce qui permet au TCL 10 Pro d’offrir une bonne autonomie, suffisante pour une journée entière.

La recharge est aussi rapide (jusqu’à 50% en 35 minutes) et la qualité sonore est bonne (sans compter le fait qu’on peut utiliser jusqu’à quatre appareils Bluetooth simultanément). L’appareil offre aussi suffisamment de mémoire vive (6 Go) et une quantité correcte d’espace (128 Go, avec fente pour carte microSD).

Parmi les points qui me déçoivent un peu plus, notons le processeur Snapdragon 675. Celui-ci n’est pas mauvais, et l’interface est d’ailleurs fluide, mais d’autres appareils de milieu de gamme en offrent plus pour leur argent en termes de performances brutes, comme l’iPhone SE et le OnePlus Nord. C’est un détail qui ne changera rien pour monsieur et madame tout le monde, mais qui pourrait limiter son intérêt chez les utilisateurs plus geeks.

J’ai aussi trouvé le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran un peu trop lent à mon goût. J’aurais probablement préféré celui à l’arrière que l’on retrouve sur le TCL 10L. C’est moins joli, mais c’est plus efficace. On regrette aussi l’absence de résistance à l’eau et de recharge sans fil.

Dans l’ensemble, le TCL 10 Pro est néanmoins un bon téléphone, dont les compromis sont mineurs et ne devraient pas nuire à l’expérience des utilisateurs.

Appareils photo : à la hauteur de mes attentes

Le TCL 10 Pro s’en tire aussi assez bien avec ses appareils photo. Celui-ci est doté de quatre capteurs, soit une caméra principale de 64 mégapixels avec objectif F1.8 (dont les pixels peuvent être combinés lorsque la lumière est insuffisante), une caméra grand angle de 16 mégapixels (F2.4), une caméra macro de 5 mégapixels (F2.2) et un capteur de profondeur.

L’objectif principal touche généralement la cible. J’ai trouvé que le HDR et était toutefois inférieur à ce qu’il devrait être, et que l’exposition des photos fait souvent défaut. Je ne sais pas si c’est le capteur qui a une mauvaise plage dynamique, ou si c’est le logiciel qui est mal adapté, mais les images sont parfois trop lumineuses ou trop sombres. La plupart des photos sont néanmoins généralement belles, avec une bonne profondeur de champ. Le mode nocturne et le mode portrait de l’appareil sont aussi corrects.

J’ai aussi bien aimé le mode Super Macro. J’oublie généralement de l’utiliser, mais quand j’y pense, celui-ci peut créer de belles surprises.

Dans l’ensemble, la caméra est bonne, et elle risque de représenter une amélioration considérable par rapport à l’ancien téléphone de ceux qui achèteront le TCL 10 Pro. Il se fait toutefois mieux ailleurs dans le milieu de gamme (on n’a qu’à penser au Pixel 3A et à l’iPhone SE, par exemple).

Logiciel : Android 10 et 11

Le TCL 10 Pro est doté d’une version légèrement modifiée d’Android 10. Je ne suis généralement pas un grand amateur des modifications apportées par TCL, mais il y a quand même quelques bons éléments. J’ai par exemple beaucoup aimé qu’il soit possible de personnaliser le bouton physique Smart Key (sur le côté droit du téléphone) de trois façons différentes (un clic, deux clics, un long clic).

C’est aussi tout simple, mais un menu accessible sur le côté du téléphone (une inspiration de Samsung) permet d’afficher des raccourcis et, surtout, une règle étonamment pratique.

Côté mises à jour, TCL déçoit toutefois un peu plus. L’entreprise mettra le téléphone à jour jusqu’à Android 11, et offrira des mises à jour de sécurité pendant deux ans. Si la promesse était suffisante il y a quelques années, plusieurs fabricants Android sont désormais plus généreux (le Samsung A51 sera par exemple mis à jour jusqu’à Android 12).

Cela dit, ce n’est pas non plus la fin du monde, surtout considérant le public cible de l’appareil.

En résumé : un bon modèle de milieu de gamme, dans un marché chargé.

Le TCL 10 Pro n’est dans l’ensemble un bon téléphone de milieu de gamme, sans être un coup de cœur pour autant.

Dans l’ensemble, un appareil comme l’iPhone SE m’apparaît généralement comme un meilleur investissement pour sensiblement le même prix : plus de puissance, meilleure durée de vie, meilleur appareil photo principal.

Le TCL 10 Pro pourrait toutefois être intéressant pour ceux qui veulent un design moderne, notamment avec un écran plus grand. Quelqu’un qui regarde par exemple beaucoup de contenu vidéo sur son téléphone (ou qui souhaite un appareil pour le jeu dans le nuage comme Stadia et xCloud), mais qui ne veut pas payer plus de 1000$ pour un modèle plus haut de gamme, pourrait être particulièrement satisfait du TCL 10 Pro.

Et si l’entreprise continue d’offrir des promotions intéressantes comme en ce moment (vous avec droit à une télé de 43 pouces à l’achat du téléphone d’ici la fin juillet), il est facile de voir comment TCL pourrait connaître un bon succès avec son appareil.