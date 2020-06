WWDC: cinq annonces à ne pas sous-estimer

22 juin 2020 à 21:26

Des Mac dotés de puces signées Apple, l’ouverture d’une nouvelle plateforme pour les fabricants d’accessoires, un changement d’attitude face aux développeurs : certaines annonces de la conférence en ligne pour développeurs Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) sont plus importantes qu’elles en ont l’air à première vue. Les voici.

Des Mac avec puces Apple

La grosse nouvelle du jour est évidemment l’abandon des processeurs Intel par Apple, qui utilisera plutôt ses propres processeurs dans ses Mac. La transition devrait débuter dès la fin de l’année, et durer environ deux années, pendant lesquelles l’entreprise vendra des modèles dotés de ses puces (ARM) et des modèles dotés de puces Intel (x86).

J’ai détaillé l’annonce sur le site de L’actualité, je vous invite à lire mon billet pour en savoir plus.

Les avantages à court terme sont potentiellement nombreux. Si on se fie aux performances de ses puces pour iPhone et iPad, Apple pourrait être en mesure de créer des ordinateurs à la fois puissants et peu énergivores. Ceux-ci pourront aussi être dotés de fonctionnalités supplémentaires grâce à des composantes des systèmes sur puces de l’entreprise (comme de l’apprentissage machine effectué sur une puce dédiée).

Comme je l’expliquais sur L’actualité, la transition pourrait même affecter le marché des PC Windows. Les PC sous ARM (comme la Surface Pro X de Microsoft) ont reçu jusqu’ici un accueil assez froid, notamment à cause de l’absence d’applications optimisées. Si les autres fabricants emboîtent le pas, le nombre d’ordinateurs Windows ARM sur le marché pourrait éventuellement être assez grand pour motiver les développeurs, et ensuite entraîner un cercle vertueux.

L’abandon des processeurs Intel par Apple pourrait aussi avoir d’autres répercussions, notamment dans les centres de données, qui sont toujours principalement dotés de processeurs x86.

L’année dernière, le créateur du système d’exploitation Linux, Linus Torvalds, expliquait qu’il ne croyait pas que les processeurs ARM remplaceraient les processeurs x86 dans les centres de données de sitôt, principalement parce que les développeurs codaient leurs produits sur des ordinateurs x86. « Si tu développes sur du x86, tu vas vouloir déployer sur du x86, parce que c’est ce que tu vas avoir testé », notait-il.

L’arrivée de processeurs ARM dans les ordinateurs personnels pourrait ainsi encourager les développeurs à profiter des serveurs dotés de processeurs ARM, dont l’utilisation est moins couteuse. Ceux-ci sont encore rares (OVHcloud et AWS d’Amazon en offrent, mais pas leurs concurrents Google et Microsoft), mais ce n’est probablement qu’une question de temps avant que cette transition n’atteigne le nuage également.

Selon les estimations d’Amazon, des tâches sur les processeurs ARM Graviton d’Amazon seraient jusqu’à 40% moins coûteuses que sur un serveur x86 équivalent. La différence est énorme. Est-ce que les ordinateurs ARM étaient l’ingrédient qui manquait à la recette pour inciter les développeurs à faire le saut?

L’Apple Car est (un peu) là

Apple a dévoilé de grosses nouveautés pour les conducteurs automobiles au WWDC.

La plus importante est Car Key, qui permet d’utiliser son téléphone comme clé pour ouvrir sa voiture. Mais ce n’est là qu’une petite partie de ce que Car Key peut faire. L’outil permet aussi d’utiliser son iPhone pour démarrer le véhicule, pour partager des clés avec d’autres utilisateurs et pour associer un profil à certaines clés.

Vous pourrez ainsi donner une clé virtuelle à votre adolescent, par exemple, et limiter sa vitesse maximale et le volume maximal pour le système d’infodivertissement. J’ignore de quoi aura l’air l’implémentation de BMW et d’Apple, mais on pourrait imaginer aussi les parents recevoir une alerte en cas de conduite dangereuse, par exemple. Une quinzaine de modèles de voitures BMW fabriquées après juillet 2020 devraient être compatibles avec la fonctionnalité.

Notons que plusieurs voitures peuvent être démarrées avec une application mobile, mais l’ajout d’une telle fonctionnalité dans le système d’exploitation de l’iPhone devrait accélérer son utilisation dans notre vie de tous les jours. J’ai essayé des voitures avec une application connectée dans le passé, mais je n’ai jamais utilisé la fonctionnalité (sauf pour en faire l’essai). Je suis convaincu que ce serait différent si c’était aussi facile que de payer avec Apple Pay.

On peut aussi imaginer comment le produit pourrait évoluer. Apple, qui tente toujours de profiter de ses millions de produits sur le marché pour vendre des abonnements à des services (Apple News, Music, Arcade, TV, etc.) pourrait par exemple offrir un véritable concurrent à OnStar de GM, en détectant les accidents et en utilisant votre iPhone pour contacter les autorités.

Apple a aussi mis à jour Plans, son application de cartes et de navigation GPS. Le logiciel permettra notamment bientôt d’obtenir un itinéraire optimisé pour les voitures électriques.

La fonctionnalité, qui sera optimisée au départ pour certaines voitures Ford et BMW, permettra notamment de prédire l’autonomie du véhicule en fonction de variables comme les côtes qui devront être montées, par exemple. Le logiciel pourra optimiser la route pour maximiser l’autonomie du véhicule, mais aussi prévoir à l’avance les endroits où charger.

Détail intéressant (et qui distingue la fonctionnalité des autres applications du genre sur le marché), celle-ci pourra éventuellement être reliée directement à sa voiture (pour avoir accès à la consommation et au niveau de la pile, par exemple).

Il s’agit probablement là d’un début seulement pour Apple et les voitures. L’entreprise travaille comme on le sait depuis plusieurs années sur le développement une voiture autonome, avec son projet Titan. On ignore encore si une telle voiture verra un jour le jour, mais Apple semble déterminé à lancer certaines des fonctionnalités développées pour Titan dès aujourd’hui. Car Key était la première, et ce n’est certainement pas la dernière.

« Find My N’importe quoi »

Apple permettra aux fabricants d’applications d’utiliser sa plateforme Find My (Find My iPhone, etc.) pour que les propriétaires de leurs appareils puissent les retrouver.

Si un utilisateur perd ses écouteurs compatibles, par exemple, celui-ci pourra donc voir dans une application où ils ont été vus pour la dernière fois par l’un des centaines de millions de produits Apple en circulation.

N’importe quel appareil Bluetooth pourrait en théorie être ajouté à la plateforme. Si ce n’est pas trop cher, cela pourrait devenir un incontournable pour les fabricants d’accessoires.

Il faudra toutefois attendre encore un peu avant d’en profiter, puisque les outils pour permettre aux développeurs d’ajouter Find My à leurs accessoires ne seront pas lancés avant la fin de l’année.

Apple cède du terrain aux développeurs

Alors que son attitude attire l’attention des organismes antitrust un peu partout dans le monde, Apple a dévoilé au WWDC quelques changements qui redonnent un peu de pouvoir aux développeurs dans les conflits qui les opposent.

Premièrement, Apple permettra avec iOS 14 de choisir son application courriel et son navigateur web par défaut. La chose était demandée depuis des années, mais était mystérieusement restée lettre morte (je dis mystérieusement, parce cette politique était pourtant au cœur du procès opposant les États-Unis et Microsoft au début des années 2000).

Ce sera finalement chose possible. Reste maintenant à voir si Apple continuera dans cette direction en ouvrant encore plus son système, ou si ce n’était là qu’une manœuvre pour calmer les esprits.

L’autre point intéressant est le changement de certaines mesures lorsqu’une dispute survient entre Apple et des développeurs, comme on l’a vu au cours des derniers jours avec les créateurs de l’application Hey.

Wow. I'm literally stunned. Apple just doubled down on their rejection of HEY's ability to provide bug fixes and new features, unless we submit to their outrageous demand of 15-30% of our revenue. Even worse: We're told that unless we comply, they'll REMOVE THE APP. — DHH (@dhh) June 16, 2020

En gros, les développeurs pourront désormais se plaindre de règles précises, et ils pourront publier des mises à jour à leurs applications, même lorsqu’une dispute est en cours, par exemple (comme c’était le cas avec Hey).

Il faudra attendre de voir ce que cela va changer concrètement, mais c’est tout de même une amélioration importante, surtout si elle est accompagnée d’un changement d’attitude chez Apple.

Vie privée : certains changements superficiels, d’autres en profondeur

Apple a dévoilé certaines améliorations dans sa gestion des données personnelles au WWDC 2020. Certains sont superficiels (mais quand même appréciés), d’autres sont plus importants.

Mon préféré est – et de loin – une nouvelle option qui s’offrira aux utilisateurs lorsqu’une application leur demande leur position. Ceux-ci pourront donner une position approximative, ou précise. Les applications qui vous suivent à la trace sans raison valable afin de revendre vos données devront ainsi se contenter d’une position vague (si c’est ce que vous souhaitez), mais celles dont la demande est justifiée pourront recevoir votre véritable position. La nouvelle option sera offerte par défaut aux utilisateurs.

Apple a aussi revu comment les informations sur la vie privée sont présentées, notamment dans l’App Store. Il sera ainsi plus facile qu’avant de savoir ce que fait une application avec vos données. Reste maintenant à voir ce que les gens feront de cette information.