Sonos S2: ce que vous devez savoir avant de l’installer

9 juin 2020 à 10:26

Ceux qui possèdent des enceintes Sonos ont surement remarqué un changement sur leur téléphone au cours des dernières heures : l’application mobile de l’entreprise a été rebaptisée Sonos S1, et un second logiciel est maintenant proposé à l’ouverture, Sonos S2. Si l’application offre quelques nouveautés à venir intéressantes, ce n’est toutefois pas tout le monde qui devrait mettre leur système à jour.

Qu’est-ce que Sonos S2

Sonos S2 est la nouvelle application officielle Sonos, qui s’affiche simplement comme Sonos sur les téléphones intelligents. Celle-ci offre pour l’instant quelques nouveautés mineures, comme une interface revampée, quelques améliorations pour faciliter la navigation et une nouvelle option pour créer des groupes d’enceintes souvent allumées ensembles (celles du premier étage, ou celles de la pièce à aire ouverte, par exemple).

Toutes les futures nouveautés de Sonos seront aussi ajoutées à S2, comme la possibilité de diffuser du contenu en haute résolution.

Pour profiter de l’application S2, vous devez toutefois mettre à jour le micrologiciel de vos enceintes. Ceci se fait automatiquement (si vous acceptez) lorsque vous ouvrez S2 pour la première fois.

Sonos S1 reste accessible pour les vieux appareils

En temps normal, l’application Sonos aurait simplement été mise à jour, comme cela a toujours été le cas jusqu’ici. Mais le lancement de S2 cache aussi autre chose : la fin de vie de plusieurs des anciens appareils de l’entreprise.

En effet, les Zone Players, CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect:Amp (Gen 1) et Play:5 (Gen 1) ne seront pas compatibles avec le logiciel S2, puisque leur micrologiciel n’est plus mis à jour par l’entreprise.

Si vous mettez tout votre système à jour, vos appareils plus récents ne pourront être contrôlés que par Sonos S2, alors que les plus vieux (ceux mentionnés ci-haut) ne pourront être contrôlés qu’avec Sonos S1. Bref, vous ne pourrez plus faire jouer une chanson dans un Sonos One et dans votre Play:5 (Gen 1) en même temps, mais les deux pourront être utilisés indépendamment l’un de l’autre, avec leur propre application.

Vous pouvez diviser vos enceintes sur deux systèmes différents

Pour la majorité des gens qui possèdent autant des vieux appareils que des nouveaux, le mieux est de conserver les deux versions de l’application, et de gérer votre musique pièce par pièce. Vous pourrez donc utiliser S2 avec vos nouveaux modèles, et S1 avec les anciens lorsque vous en avez besoin (si votre Play:5 est dans le garage, par exemple).

Cela dit, ces utilisateurs pourraient aussi choisir de conserver certains appareils plus récents sur l’ancien micrologiciel afin d’être aussi contrôlés avec Sonos S1 également.

Si vous avez un Bridge au sous-sol et que vous y utilisez aussi un Sonos One, et que les deux jouent souvent en même temps, il pourrait par exemple être intéressant de les conserver les deux sur le micrologiciel compatible avec Sonos S1. Je crois qu’il devrait s’agir là plus de l’exception que de la règle, cependant

Si vous n’avez aucun appareil en fin de vie, profitez de la mise à jour

Dans le doute, plusieurs pourraient avoir le réflexe de ne rien mettre à jour et de continuer à utiliser S1 le plus longtemps possible. Si vous n’avez pas d’enceinte en fin de vie, ce serait une erreur. Vous n’y gagnerez rien, et vous ne pourrez pas profiter des nouveautés à venir du système.

Et de toute façon, quand vos appareils arriveront en fin de vie, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans, vous pourrez probablement continuer de les utiliser avec S2, pendant que les appareils plus récents seront transférés sur S3, ou une autre application du genre.

C’est la première fois, à ma connaissance, qu’une entreprise techno importante adopte une solution du genre pour mettre ses produits à jour, mais ce n’est certainement pas la dernière. Bienvenue dans la nouvelle normalité.