Le plan B de Huawei

19 juin 2020 à 14:58

Alors que Huawei n’a toujours pas le droit d’utiliser les services de Google dans ses nouveaux téléphones Android, le dévoilement cette semaine de la feuille de route estivale de la division pour les consommateurs de l’entreprise au Canada nous donne un petit aperçu de son plan B en attendant de revenir (peut-être) dans les bonnes grâces du gouvernement américain : diversifier son portefolio.

On sentait venir la transition, mais la conférence de presse virtuelle organisée cette semaine ne laisse plus aucun doute sur les intentions du géant chinois au Canada. Pour compenser ses ventes de téléphones qui risquent d’être difficiles, Huawei mettra de l’avant ses autres appareils électroniques, comme ses montres, ses écouteurs et ses ordinateurs portatifs.

Huawei va tout de même lancer ses appareils phare de l’année au pays. Les P40 et P40 Pro arriveront en effet le 10 juillet, et ceux-ci devraient être offerts par des opérateurs, a annoncé l’entreprise jeudi. Rappelons que le Mate 30 Pro lancé au printemps avait pour sa part été mis en vente seulement en ligne et dans les boutiques d’électronique.

Comme je l’écrivais dans ma critique du P40 Pro il y a quelques semaines, le téléphone est vraiment un excellent appareil du côté matériel, avec des caméras exceptionnelles et le meilleur design du côté d’Android cette année. Côté logiciel, l’absence de Google se fait toutefois sentir.

On peut trouver facilement à peu près toutes les applications que l’on recherche même sans Google Play Store, en passant par la nouvelle fonctionalité Petal Search de Huawei. Cette dernière propose tout d’abord les applications d’AppGallery si elles existent lorsqu’on fait une recherche, mais elle offre aussi des alternatives de téléchargements via des boutiques d’applications tierces. Le tout se fait en queqlues clics et est aussi simple que sur un appareil complet. Il y a tout de même des applications qui ne fonctionnent pas, même lors qu’on arrive à les installer.

Dans ce contexte, je m’attends à ce que les opérateurs adoptent une stratégie très conservatrice pour la mise en marché du téléphone. Je serais extrêmement étonné de voir un battage publicitaire aussi imposant qu’au lancement du P30 l’année dernière, par exemple. À moins d’un revirement de situation (ou que Huawei ait décidé de donner ses téléphones pour une bouchée de pain), la division mobile de Huawei au Canada devrait donc perdre du terrain cette année, et non en gagner.

Les autres appareils à la rescousse

Alors que Huawei n’offrait jusqu’ici que quelques ordinateurs au Canada, mais jamais ses modèles les plus performants, l’entreprise offrira dès le premier juillet trois ordinateurs portatifs, incluant le MateBook X Pro (2499$), le MateBook 13 (1899$) et le MateBook D15 (949$), les trois avec de 450 à 800$ de cadeaux en commande anticipée.

L’entreprise lancera aussi une nouvelle version de sa montre Watch GT2, ainsi que ses écouteurs Bluetooth avec atténuation active du bruit Huawei FreeBuds 3, des écouteurs sans fil d’une bonne qualité, qui se démarquent notamment par leur design qui ne bouche pas complètement l’oreille (ce qui est inhabituel pour un modèle à réduction du bruit).

Et ce n’est probablement que le début.

Huawei se vante d’avoir investi plus de 100 milliards $ en recherche et développement dans la dernière décennie, dont environ 25 milliards $ en 2019 seulement. Avec de plus en plus de contrats d’approvisionnement 5G qui lui échappent (Telus a annoncé hier un nouveau partenariat pour son réseau 5G avec Samsung, alors que Huawei était jusqu’ici pressenti pour obtenir le contrat) et les ventes téléphones qui sont affectées par la mise au ban de l’entreprise aux États-Unis, il y a fort à parier que l’entreprise tournera une plus grande partie de son attention et de ses budgets R&D vers ces autres types de produits, qui pourront lui permettre de traverser cette période aride.