Essai des Surface Earbuds: confortables, mais imparfaits

5 juin 2020 à 10:39

Microsoft a lancé le mois dernier au Canada ses écouteurs sans fil Surface Earbuds. Après quelques semaines d’essai, ceux-ci se démarquent notamment par leur rendu juste des voix et par leur confort extrême, mais quelques petits défauts peuvent aussi frustrer l’utilisateur.

Design : allure unique, confort extrême

Même s’il y a de plus en plus d’écouteurs sans fil sur le marché, Microsoft a réussi avec les Surface Earbuds à concevoir des appareils offrant une allure unique. Comme tous les designs originaux, ces grands cercles blancs auront leurs amateurs et leurs détracteurs. Personnellement, j’aime bien leur allure, mais ceux qui veulent se fondre dans la masse risquent de ne pas trop les apprécier.

La bonne nouvelle est toutefois que le design choisi par Microsoft est le plus confortable qu’il m’ait été donné d’essayer pour un appareil du genre. À cause de leur position, les Surface Earbuds tiennent en place non pas seulement grâce au conduit auditif externe, mais aussi en s’accrochant à l’intérieur du pavillon de l’oreille.

Résultat : ce sont des écouteurs que je peux conserver dans mes oreilles pendant plusieurs heures, sans me sentir soulagé de les enlever à la fin de la journée.

Seul bémol : leur étui est un peu trop épais à mon goût pour être conservé dans des poches de pantalons.

Fonctionnalités : un manque important

Côté fonctionnalités, les Surface Earbuds ont quand même beaucoup à offrir, mais certains manques font mal.

Parmi les bons côtés, notons leur excellente autonomie, peut-être la meilleure sur le marché avec 8 heures par charge (24 heures en tout avec les recharges de l’étui). J’ai aussi aimé leurs surfaces tactiles pratiques (ce qui est rare de mon côté), qui permettent par exemple de contrôler son volume et sa musique, mais qu’on n’accroche pas constamment par accident non plus.

L’application mobile Surface Audio qui les accompagne permet aussi d’ajuster leur profile sonore.

Du côté des manques, on regrette notamment l’absence de réduction active du bruit. Notons que les écouteurs à réduction active du bruit ferment généralement complètement le conduit auditif (c’est le cas avec les AirPods Pro, par exemple), mais que ce design n’est pas essentiel non plus, comme l’ont prouvé les Freebuds 3 de Huawei, qui réduisent activement le bruit, sans boucher complètement l’oreille. Bref, Microsoft aurait pu conserver le même design, tout en intégrant une technologie permettant de diminuer les bruits ambiants, ce qui aurait été apprécié (surtout dans un environnement de bureau, où les Surface Earbuds risquent de trouver preneurs).

Certains pourraient aussi regretter l’absence de recharge sans fil, mais il s’agit là d’un compromis quand même mineur.

Le plus grand défaut pour moi est l’absence de capteur pour détecter si les écouteurs sont dans nos oreilles ou non. Si on les enlève, ceux-ci ne mettent donc pas automatiquement la lecture sur pause. Cela nous fait souvent perdre de bouts de notre baladodiffusion ou de notre musique, et nous force à enlever les deux écouteurs plutôt qu’un seul lorsque l’on passe à la caisse à l’épicerie et que notre téléphone est dans nos poches, par exemple.

Qualité sonore : plus pour les balados que la musique

Côté qualité sonore, j’ai trouvé que celle-ci était remarquable pour les voix, mais moyenne pour la musique. Quand on écoute une balado, on a l’impression que l’animateur est dans la pièce avec nous. Les voix sont justes et faciles à entendre, même lorsque le volume n’est pas trop élevé.

Pour la musique, c’est un peu plus décevant. Le son manque de basses, et le profil sonore semble assez plat. Même des appareils comme les Airpods de base offrent ici une meilleure qualité.

En résumé : un excellent premier essai, mais il y a place à l’amélioration

Dans l’ensemble, j’aime bien les Surface Earbuds, surtout pour un produit de première génération. À 259$, leur prix est aussi correct par rapport aux autres appareils sur le marché, mais certains manques limiteront son attrait pour le grand public.

En attendant qu’une seconde génération corrige ses quelques défauts, ceux-ci devraient surtout intéresser ceux qui sont avant tout à la recherche d’un design confortable, qui peut être porté toute la journée.