Samsung lance la télé Terrace pour l’extérieur. Voici pourquoi.

21 mai 2020 à 13:00

Les amateurs de hockey pourraient devoir faire face à un dilemme important cet été, si la LNH décide d’organiser des séries éliminatoires estivales : profiter du beau temps, ou s’enfermer à l’intérieur pour suivre les parties. Une nouvelle télé de Samsung conçue pour l’extérieur pourrait régler le problème, et démontre surtout encore une fois à quel point les fabricants de télés haut de gamme ne peuvent plus simplement se contenter d’améliorer leurs modèles existants pour vendre leurs nouveaux appareils.

La Terrace, qui sera lancée en juin au Canada, reprend la plupart des caractéristiques des téléviseurs haut de gamme de l’entreprise, comme une résolution 4K, la technologie QLED et des fonctionnalités intelligentes. Plusieurs caractéristiques de l’appareil ont aussi été adaptées à l’extérieur, comme son excellente luminosité de 2000 nits, son revêtement antireflet qui ne reflète que 2% de la lumière et, surtout, sa protection IP55, qui garantit une résistance aux jets d’eau provenant de toutes les directions. La manette résiste aussi à l’eau, grâce à sa protection IP56.

Notons que l’entreprise lancera également une barre de son pour l’extérieur à la fin de l’été, la Terrace Soundbar. Celle-ci résiste aussi à l’eau, le son serait calibré pour l’extérieur et son design est facile à poser sous la télé, grâce à de simples adaptateurs.

L’appareil ne sera pas pour tout le monde. À 4999$ (55 po), 6999$ (65 po) et 8999$ (75 po), la télé est en effet même plus chère que les télés 8K de l’entreprise. Il faut aussi être doté d’une cour arrière à l’abris des regards indiscrets pour en profiter et ne pas être trop près de ses voisins, si on ne veut pas se les mettre à dos.

Est-ce que Samsung en vendra beaucoup? Personnellement, j’en doute, mais Samsung y croit. L’entreprise coréenne estime d’ailleurs que 35% des consommateurs américains entre 23 et 65 ans aimeraient avoir une télé du genre, mais que seulement 6% en posséderaient une à l’heure actuelle (ce qui est déjà plus que ce à quoi je m’attendais). Samsung prévoit une forte croissance des télés pour l’extérieur d’ici 2025.

L’annonce nous rappelle en fait surtout que le marché des téléviseurs est difficile pour les fabricants haut de gamme. Les consommateurs ne renouvellent pas souvent leurs appareils, en partie parce que les nouvelles technologies comme la résolution 4K ou 8K ne sont généralement pas assez alléchantes pour les convaincre de remplacer leur modèle existant encore tout à fait convenable. Autre facteur à considérer, la qualité des téléviseurs abordables ne cesse de s’améliorer.

En 2020, les nouveautés technologiques et les fiches techniques impressionnantes ne sont plus suffisantes. Pour continuer de vendre ses télés d’une meilleure qualité (et donc plus chères), Samsung doit désormais miser sur le design est sur les nouveaux usages. C’est pour cette raison que l’entreprise a lancé au cours des dernières années les télés Sérif, Frame et Sero, et c’est pour cette raison qu’elle annonce aujourd’hui la Terrace.