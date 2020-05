Nouveautés Surface: Microsoft sans complexes

6 mai 2020 à 09:00

Tablette Surface Go 2, écouteurs Surface Headphones 2, écouteurs Surface Earbuds, ordinateur portatif Surface Book 3, accessoires Surface : Microsoft a dévoilé ce matin une pléiade de nouveaux produits de la gamme Surface. Ce qui m’a le plus frappé de l’annonce n’est toutefois pas un appareil en particulier, mais plutôt l’attitude décomplexée de l’entreprise, qui n’a plus rien à voir avec celle qui avait dévoilé cette gamme il y a déjà 8 ans.

Il faut dire que Microsoft n’est pas dans la même position qu’en 2012. À l’époque, Microsoft semblait se faire doubler de tous les côtés par Apple, qui voguait sur les succès de l’iPad, de l’iPhone et de même de l’iPod, si on remonte un peu plus loin. Windows 7 était le système d’exploitation dominant pour PC, mais aucun ordinateur Windows n’arrivait à la cheville des MacBook Pro et MacBook Air d’Apple. La valuation boursière d’Apple était d’ailleurs pratiquement deux fois plus grande que celle de Microsoft.

Voici comment l’entreprise présentait ses premières Surface en juin 2012 :

Conceived, designed and engineered entirely by Microsoft employees, and building on the company’s 30-year history manufacturing hardware, Surface is designed to seamlessly transition between consumption and creation, without compromise.

Traduction libre : Avec une conception, un design et une ingénierie signés par les employés de Microsoft, et s’appuyant sur une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de matériel, Surface est conçu pour assurer une transition entre la consommation et la création, sans compromis.

En résumé : on faisait des souris et des claviers dans les années 1980, alors on a le droit de faire des ordinateurs, et Windows est mieux que l’iPad pour ceux qui veulent créer. Pour ceux qui ne suivaient pas l’actualité techno à l’époque, le résultat avait été un échec cuisant, et il a fallu attendre deux générations avant que Microsoft ne se ressaisisse, avec la Surface Pro 3.

Voici comment Microsoft a présenté ses nouveaux produits ce matin :

Nous continuons d’être témoins de l’évolution de notre façon de travailler, de nous connecter et d’apprendre. Nos appareils sont devenus notre bureau, notre école et notre espace social. Pour évoluer dans le contexte actuel, les gens se tournent plus que jamais vers les PC Windows. Nous avons observé une augmentation de 35 % du temps passé sur les appareils Windows depuis le début du mois de février. Ce qui compte le plus, c’est non seulement le caractère attrayant de l’écran plus grand et du clavier plus performant, mais aussi la polyvalence d’un appareil qui lance le logiciel dont nous avons besoin et les jeux et le divertissement que nous adorons, avec les caméras et les micros intégrés pour nous connecter avec les autres, qui comptent le plus. Les PC Windows ont été conçus pour ce faire. Surface aussi.

En résumé : nos produits sont au cœur de la révolution informatique, et encore plus en temps de pandémie.

Microsoft – la plus grosse entreprise en bourse à l’heure actuelle – n’a plus de complexes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’entreprise a récemment rebaptisé sa suite Office 365 pour Microsoft 365. Le nom a perdu la connotation négative qui lui était associée il n’y a pas si longtemps.

Des mises à jour sans grandes surprises

Et les nouveaux produits, eux? Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de les essayer, mais sur papier, la plupart semblent être des mises à jour mineures, mais appréciées.

La nouveauté la plus intéressante du lot est la Surface Go 2 (vendue à partir de 529$, dès le 12 mai), une petite tablette légère qui offre un nouveau design avec un écran plus grand qu’auparavant (10,5 pouces). L’appareil est aussi jusqu’à 64% plus puissant, sa caméra frontale est d’une meilleure qualité, ses microphones devraient mieux réduire les bruits ambiants lors des vidéoconférences et son autonomie aurait été améliorée. Je n’étais pas un grand amateur de la première Surface Go, mais on dirait que plusieurs de ses défauts ont été corrigés, du moins en partie. Reste à voir si ce sera suffisant pour me faire changer d’idée (ma principale réticence envers l’appareil était son clavier, trop petit à mon goût, qui ne semble pas avoir été modifié, malheureusement).

L’autre ordinateur dévoilé aujourd’hui est le Surface Book 3 (vendu à partir de 2149$, dès le 21 mai). Celui-ci saute deux générations de caractéristiques internes (on passe par exemple d’un processeur Core de huitième génération à un de dixième génération), il sera donc considérablement plus puissant que son prédécesseur (jusqu’à 50%). Son autonomie est encore d’environ 17 heures, mais 17 heures d’usage typique, alors que Microsoft parlait plutôt de 17 heures de lecture de contenu vidéo avec la Surface Book 2 (ce qui est moins demandant). On pourrait donc avoir une amélioration de ce côté.

Microsoft a aussi dévoilé une série d’accessoires pour accompagner les deux ordinateurs, comme une nouvelle station d’accueil (359$, un prix qu’on imagine ciblé plus pour les entreprises que pour les consommateurs à la maison), un concentrateur de voyage (119$) et des claviers.

L’entreprise a aussi annoncé l’arrivée des écouteurs Surface Earbuds (vendu 259$, dès le 12 mai), que j’avais essayés l’automne dernier. Ceux-ci m’avaient alors semblé d’une bonne qualité, sans pour autant se démarquer dans un marché chargé. Leur design unique et leur prix de vente plus bas que ce qui avait été annoncé précédemment pourraient toutefois en faire une meilleure option que ce que je pensais à l’époque.

Finalement, Microsoft lancera le 12 mai le casque Surface Headphones 2, qui m’apparait beaucoup plus intéressant que son prédécesseur. Celui-ci offre en effet quelques améliorations, comme une autonomie qui passe de 15 à 20 heures, et, surtout, un prix de vente réduit, de 449$ à 349$, ce qui m’apparait beaucoup plus raisonnable.

Il faudra attendre de les essayer pour voir si quelque chose se cache derrière cette baisse de prix, mais pour l’instant, ça ne semble pas être le cas.