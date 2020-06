Essai de l’iPad Pro avec Magic Keyboard: un bien meilleur ordinateur

22 mai 2020 à 13:56

Apple a lancé au cours des dernières semaines ses nouveaux iPad Pro, désormais accompagnés d’un clavier Magic Keyboard avec pavé tactile qui transforme l’appareil en un véritable ordinateur. L’ensemble ne remplacera pas un MacBook Pro, mais il pourrait tout de même combler les besoins de certains.

Les nouveaux iPad Pro représentent des mises à jour annuelles assez mineures par rapport à la dernière génération. Vous connaissez la formule : Apple réinvente sa tablette aux 3 – 4 ans environ, puis améliore les caractéristiques et ajoute une ou deux technologies à ses appareils les années subséquentes. 2020 est une de ces années de mise à jour itérative.

Commençons par ce qui n’a pas changé. Côté design, on retrouve le design des derniers iPad Pro, offerts aux formats 11 pouces (1049$) et 12,9 pouces (1299$). Leur forme est un peu plus carrée qu’avec les anciens designs, leur construction est solide, le cadre autour de l’écran est mince et leur minceur est toujours franchement impressionnante, à seulement 5,9 mm.

L’IPad Pro retrouve aussi ses autres forces habituelles, comme l’un des meilleurs écrans sur le marché. Les couleurs sont justes, avec un bon taux de rafraichissement de 120 Hz, il est lumineux et il s’adapte efficacement à la lumière ambiante. Ses quatre haut-parleurs et sa caméra frontale sont aussi d’une excellente qualité.

Parmi les nouveautés, notons que l’iPad Pro est désormais doté de cinq microphones d’une bonne qualité, un ajout que j’aurais probablement considéré inutile il y a quelques mois, mais qui me semble plus intéressant en pleine pandémie, alors que les téléconférences sont désormais choses courantes.

L’iPad Pro est aussi doté d’une nouvelle puce, la A12Z Bionic à huit cœurs (on y reviendra) et d’un nouveau système de caméras, avec un appareil photo supplémentaire et un capteur LiDAR (nous y reviendrons également).

Côté design et caractéristiques, j’ai tout de même deux regrets. La caméra frontale devrait être placée sur un des longs côtés de l’appareil. Ce serait beaucoup plus logique pour les vidéoconférences, surtout que l’étui place l’iPad en position paysage, et non en position portrait.

L’iPad Pro, surtout le plus gros des deux, mériterait aussi un second port USB-C. Si Apple veut que son appareil soit utilisé comme un ordinateur portatif, il faudra un jour l’équiper en conséquence. D’ailleurs, le Magic Keyboard est bel et bien doté d’un port USB-C, mais celui-ci ne peut être utilisé que pour la recharge, et non pour transférer des données. C’est mieux que rien, mais il s’agit quand même d’une occasion ratée.

Mais dans l’ensemble, l’iPad Pro se résume ainsi : l’appareil est cher, mais Apple ne lésine pas sur la qualité pour justifier son prix, quitte à en offrir plus que ce que le client demande.

Performances impeccables

Vous connaissez la chanson. Apple produit depuis plusieurs années les meilleurs processeurs mobiles, point à la ligne. Dans les tests de types Benchmark, l’A12Z que l’on retrouve dans l’iPad Pro ne se compare en fait pas aux autres tablettes, mais plutôt aux autres ordinateurs sur le marché.

En fait, il est même difficile d’utiliser l’iPad Pro à son plein potentiel. On utilise surtout un iPad avec une application à la fois, et les logiciels iOS sont généralement optimisés pour une large gamme d’appareils, et non pour le nec plus ultra.

Aucun jeu ne permet donc de pousser l’iPad Pro à sa limite. On peut le faire avec des applications de montage vidéo quand vient le temps d’exporter un gros document 4K, par exemple, mais je ne pense pas que l’iPad soit l’appareil indiqué pour cet usage de toute façon.

Bref, peu importe ce que vous faites sur l’iPad Pro, vous le ferez avec une vitesse impeccable. L’appareil offre aussi une bonne autonomie, suffisante pour une journée de travail.

LiDAR : demain, peut-être, mais pas aujourd’hui

L’iPad Pro est doté d’un second appareil photo (ultra grand-angle) et d’un appareil photo principal amélioré. Le système est inférieur à celui de l’iPhone 11, mais il permet tout de même de prendre des clichés corrects (ce que je ne fais jamais de toute façon avec l’iPad, cela dit).

La principale nouveauté du système de caméras est toutefois le nouveau capteur LiDAR, une technologie que l’on retrouve notamment dans les voitures autonomes. Le système permet de mesurer l’environnement qui nous entoure avec une précision beaucoup plus grande qu’avec seulement des caméras, mais ses numérisations sont moins précises qu’avec la caméra TrueDepth.

Quelques applications utilisent déjà le LiDAR. On peut s’en servir pour mesurer des objets, créer des plans d’une pièce ou créer des modèles 3D. La technologie peut aussi être utilisée pour améliorer l’effet de réalité augmentée.

Honnêtement, à l’heure actuelle, le capteur n’est pas vraiment utile (surtout que les premières applications à en profiter sont plutôt moyennes).

Est-ce que le LiDAR est utile sur l’iPad Pro en 2020? Non. Mais vous risquez de conserver votre appareil pour plusieurs années, et l’intérêt de la technologie pourra peut-être croître avec le temps (mais ce n’est pas garanti non plus).

Magic Keyboard : enfin un bon clavier

La plus grande nouveauté de l’iPad Pro n’est pas la tablette elle-même, mais plutôt un accessoire, le Magic Keyboard.

Il y ici plusieurs nouveautés à noter. Les touches utilisent tout d’abord la même technologie que l’on retrouve dans les nouveaux MacBook. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport aux claviers Butterfly. Celles-ci s’enfoncent plus profondément, et l’effet est beaucoup plus agréable pour ceux qui écrivent beaucoup.

Le Magic Keyboard est aussi doté d’un pavé tactile, une première pour l’iPad Pro. Ici aussi, Apple touche la cible. Les gestuelles de macOS ont été adaptées à iOS, et le pavé permet de naviguer et de passer d’une application à l’autre beaucoup plus efficacement qu’avec les derniers iPad. L’effet sur la productivité est notable. J’aurais toutefois préféré un pavé plus grand.

Autre point négatif : les applications ne sont pas toutes compatibles par défaut avec le pavé tactile. Pages, par exemple, ne permet pas de sélectionner du texte en cliquant avec le pavé et en glissant son doigt comme on le ferait sur un Mac (j’imagine que c’est le genre de chose qui sera corrigée avec le temps). Les applications ne profitent pas non plus pleinement de la possibilité d’un clic droit.

Côté taille, les lettres et les chiffres sur le Magic Keyboard de 11 pouces sont plein format. La différence avec le clavier de la Surface Go 2 de Microsoft, par exemple, et notable. Les touches périphériques ont été réduites, mais il s’agit d’un bon compromis. Le clavier de 12,9 pouces devrait évidemment offrir une expérience qui se rapproche encore plus de celle d’un vrai clavier.

J’aime aussi la rigidité du clavier, qui est solide sur les genoux, par exemple. Côté design, notons que l’étui limite quand même considérablement l’angle avec lequel on peut ouvrir l’iPad lorsqu’il est en mode ordinateur (surtout par rapport à une Surface), mais que le résultat est convenable dans la majorité des cas.

Dans l’ensemble, le Magic Keyboard est à mon avis le meilleur clavier pour tablette à ce jour. C’est malheureusement aussi le plus cher, à 399$ ou 449$, selon la taille.

Est-ce (finalement) un ordinateur?

Voilà des années qu’Apple transforme lentement mais surement l’iPad pour en faire une solution de rechange à l’ordinateur traditionnel. Jusqu’ici, je n’avais jamais été convaincu. L’iPad Pro avec un clavier était en fait à mon avis un bon ordinateur pour ceux qui n’avaient pas besoin d’ordinateurs (!), mais guère plus.

L’iPad Pro 2020 avec le Magic Keyboard change la donne. Côté matériel, l’iPad Pro 2020 avec Magic Keyboard pourrait remplacer un ordinateur. Si l’iPad Pro était doté de macOS, je l’achèterais d’ailleurs probablement avant un MacBook.

Il reste toutefois du chemin à faire du côté logiciel, et ce, tant par Apple que par les développeurs tiers. Les applications doivent mieux supporter le pavé tactile, et les processus complexes (qui incluent par exemple un transfert de fichiers et l’utilisation de plusieurs documents en même temps) doivent être plus efficaces sur iOS qu’ils ne le sont à l’heure actuelle.

Je ne pense d’ailleurs pas que la combinaison remplacera tous les usages d’un ordinateur à court terme. Il y a encore trop d’applications dont les versions mobiles ne sont pas à la hauteur de l’équivalent sur un ordinateur, et des processus qui sont plus difficiles à réaliser sur un iPad que sur un ordinateur. La situation s’améliore d’année en année, mais les différences persistent.

Cela dit, l’iPad Pro a aussi ses avantages, tout particulièrement pour ceux qui effectuent de l’illustration avec l’Apple Pencil, ou ceux qui ont des besoins de production qui sont efficacement comblés par l’appareil.

Selon leurs besoins sur un ordinateur, ces utilisateurs pourraient à mon avis être satisfaits avec l’iPad Pro et le Magic Keyboard. Bref, on achète l’appareil parce qu’on veut un iPad pour des raisons surtout professionnelles, et le clavier devient alors un ajout qui nous offre en plus un ordinateur pour 399$.