Essai de la Microsoft Surface Go 2: améliorée, mais pas pour tout le monde

21 mai 2020 à 15:53

Grâce à son clavier offrant de meilleures touches, à son écran légèrement plus grand et à sa puissance supérieure, la nouvelle tablette 2-en-1 Surface Go 2 représente une bonne amélioration par rapport à la génération précédente. Certaines lacunes limitent toutefois toujours son potentiel pour le grand public, qui sera souvent mieux servi par les Surface Pro plus polyvalentes.

La Surface Go 2 reprend le design habituel des tablettes Surface de Microsoft, avec un pied pouvant être ouvert pour faire tenir l’appareil sur une table ou ses genoux. Ce pied peut être ouvert à n’importe quel angle et il est solide, vous n’avez donc jamais peur de faire tomber la tablette.

La Surface Go 2 offre le même format que la première Surface Go (l’équivalent d’un iPad), mais avec un écran plus grand, grâce à son cadre aminci. Celle-ci utilise encore le port propriétaire Surface pour la recharge, mais il est aussi possible de brancher un chargeur de téléphone dans son port USB-C, ce qui est apprécié.

Parmi les autres bons coups, notons la caméra web qui est bien positionnée pour les vidéoconférences (au haut de l’écran en mode ordinateur, et non à gauche), ce qui est étrangement rare avec les tablettes.

J’ai aussi aimé la taille et le poids de la tablette, qui est pratique pour ceux qui doivent transporter leur appareil. On imagine par exemple que des étudiants et que certains types de travailleurs en entreprise pourraient être attirés par le format.

Clavier: mieux, mais encore trop petit

Comme c’est toujours le cas avec les Surface, le clavier de l’appareil est venu séparément. Celui-ci ressemble à son prédécesseur, mais avec des touches qui s’enfoncent un peu plus profondément.

Si celles-ci sont agréables à enfoncer, mais elles sont malheureusement aussi trop petites et trop serrées. On se sent coincés lorsqu’on écrit et on fait plus d’erreurs qu’à l’habitude.

C’est dommage, surtout qu’Apple a démontré avec le lancement de son Magic Keyboard pour iPad il y a quelques semaines qu’il était possible de faire un clavier complet avec ce format. Les deux claviers sont en effets de la même taille, mais les touches d’Apple sont plus larges et plus espacées (certaines touches périphériques comme le retour de charriot ont été coupées pour laisser toute la place aux lettres). Le clavier d’Apple est aussi plus solide, ce qui le rend plus agréable à utiliser sur ses genoux.

Notons que le pavé tactile de Microsoft est toutefois supérieur, grâce à sa plus grande superficie. Le clavier de la Surface Go 2 est aussi considérablement moins cher que celui d’Apple, à 169$ plutôt que 399$ pour le Magic Keyboard du format équivalent.

Rien ne vous empêche non plus d’utiliser un clavier régulier à la maison lorsque vous utilisez la tablette, par exemple, et garder le clavier Surface Go pour la route, ce qui rendrait l’appareil beaucoup plus intéressant dans la vie de tous les jours. Avec son port USB-C, la Surface Go 2 peut d’ailleurs même être utilisée avec un moniteur externe 4K.

Performances limitées, mais correctes

Côté performances, celles-ci varieront grandement selon le modèle choisi (d’un Pentium 4425Y avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace pour 529$, au Core M3 – LTE avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace pour 989$).

J’ai essayé pour ma part le modèle Pentium 4425Y avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace (699$). Celui-ci est considérablement plus lent que ce à quoi je suis habitué, mais j’ai surtout remarqué la différence au démarrage, et lorsque j’utilisais plusieurs applications à la fois. Quand j’écris et que je navigue sur le web, la vitesse me convient.

La puissance de la Surface Go 2 devrait d’ailleurs suffire pour bien des gens, mais j’éviterais quand même le modèle à 4 Go, surtout si vous avez tendance à conserver plusieurs fenêtres ouvertes dans votre navigateur web. L’espace disque n’est quant à lui pas un facteur important dans votre achat, puisque la tablette peut être utilisée avec une carte microSD.

Côté autonomie, notons que Microsoft annonce environ 10 heures sur une seule charge, ce qui m’a semblé exagéré. J’ai trouvé l’autonomie correcte, mais j’emporterais un chargeur avec moi pour terminer une journée sur la route.

Un prix quand même élevé

La Surface Go 2 est une tablette avec plusieurs compromis, mais aussi des avantages intéressants pour ceux qui recherchent l’ordinateur le plus petit possible.

Malheureusement, celle-ci est quand même chère considérant ses caractéristiques. Le modèle essayé ici coûte par exemple 869$ avec le clavier. C’est énorme. Il y a des Chromebook vendus moins de la moitié du prix de la Surface Go 2. Il y a aussi des ordinateurs beaucoup plus performants vendus au même prix.

En profitant des rabais, vous pourriez même vous équiper d’une Surface Pro 6 de génération précédente pour à peu près le même prix qu’une Surface Go 2 avec processeur Core M3 (mais avec beaucoup plus de puissance).

La Surface Go 2 est une tablette correcte, mais avec son prix et ses compromis, celle-ci devrait rejoindre un marché quand même limité cette année encore.