Votre permis de conduire québécois sur une appli? Pas si vite!

24 avril 2020 à 16:04

L’entreprise ontarienne Bluink a ajouté cette semaine une nouvelle fonctionnalité à son application mobile, eID-Me : la possibilité d’y téléverser son permis de conduire québécois. Vous devriez toutefois y penser à deux fois avant de quitter votre domicile avec seulement votre téléphone dans les poches. Du moins, pas pour l’instant.

eID-Me, une application qui a été développée avec la contribution financière du gouvernement ontarien, permet d’enregistrer automatiquement ses cartes d’identité. L’information n’est pas enregistrée sur les serveurs de l’entreprise, mais seulement sur votre téléphone, et protégée par un chiffrement numérique.

Jusqu’à présent, l’application permettait d’enregistrer la carte-photo de l’Ontario, le permis de conduire ontarien, la carte santé de l’Ontario et le passeport canadien, mais une mise à jour publiée cette semaine sur Android permet désormais d’ajouter aussi un permis de conduire québécois, à condition que celui ait été émis depuis le 24 août 2015. La mise à jour de l’application iOS est pour sa part en attente d’approbation par Apple, mais devrait être publiée d’une journée à l’autre.

Le but de l’application n’est toutefois pas de remplacer ces preuves d’identité, mais plutôt d’en garder une copie de sureté, pour simplifier leur récupération en cas de perte, par exemple.

À la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), on est d’ailleurs sans équivoque : « il n’est pas légal d’avoir seulement une copie de son permis de conduire dans son cellulaire. La version électronique du permis n’existe pas encore. Nous ne sommes pas rendus là », martèle le porte-parole de la société Mario Vaillancourt.

Bref, une version numérique de votre permis de conduire ne serait pas considérée comme valide par un policier qui vous arrêterait à bord de votre véhicule.

« Sur un permis de conduire du Québec, il existe une vingtaine de composantes de sécurité repérables par un agent de la paix, dont trois principales visibles à l’œil nu, qui sont également repérables par une personne non formée. Ces composantes garantissent à l’agent de la paix que le conducteur qui présente la pièce est bien celui qu’il prétend être et qu’il s’agit d’un document authentique délivré par la SAAQ. Actuellement, les conditions ne sont pas réunies pour que le permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule soient offerts sous une forme mobile », ajoute le porte-parole de la SAAQ.

Ce qui ne veut pas dire que la technologie ne sera jamais proposée aux Québécois.

« La SAAQ participe à des groupes de travail qui s’affairent à établir des normes dans le but de développer et de standardiser des applications de permis de conduire mobiles qui seraient acceptées par l’ensemble des administrations nord-américaines et européennes », poursuit Mario Vaillancourt.

Une solution du genre permettrait donc non seulement de laisser son portefeuille à la maison, mais aussi de conduire ailleurs dans le monde avec son permis québécois.

Ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’une telle version numérique du permis de conduire québécois soit offerte, mais cette évolution se fera d’une façon concertée avec les autres juridictions, et non par une entreprise tierce qui décide elle-même de lancer une application mobile.