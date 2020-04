Stadia est gratuit: vous avez tous une console de jeu à la maison

8 avril 2020 à 13:18

Même si vous n’avez qu’un vieil ordinateur portatif désuet à la maison, vous possédez désormais une console de jeux vidéo puissante, capable de faire fonctionner des jeux récents et complexes, come DOOM Eternal et Red Dead Redemption 2. En moins de temps qu’il en faut pour lire ce billet, vous pourrez même lancer votre première partie de certains jeux tout à fait gratuitement. Voici comment faire.

Retour sur Stadia et le jeu en diffusion

Stadia de Google est un service de jeu en diffusion, où les parties sont lancées non pas sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais plutôt dans les serveurs de Google. C’est l’équivalent de regarder YouTube au lieu de mettre un DVD dans son lecteur DVD ou de télécharger un film sur ITunes.

Puisque le jeu est diffusé, vous n’avez pas besoin de le télécharger pour y jouer, vous n’avez qu’à lancer une partie. Le tout se fait en quelques secondes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j’ai couvert le sujet en profondeur ici.

En toute honnêteté, je n’ai pas particulièrement apprécié la couverture de Stadia par les médias spécialisés depuis son lancement en novembre dernier. L’analyse s’est dans l’ensemble attardée au modèle d’affaires de la version payante du service, en oubliant l’essentiel : Google avait aussi prévu une version gratuite du service (celle qui est lancée aujourd’hui au Canada), qui permet à ceux qui ne possèdent pas de console de jeu ou d’ordinateur puissant de profiter de titres récents.

Les joueurs tendent à analyser Stadia avec leur spectre personnel : « j’ai déjà une PS4, pourquoi j’achèterais Stadia » en oubliant que beaucoup de joueurs potentiels n’ont pas de console de la génération actuelle à la maison, et que Stadia peut leur permettre d’essayer des jeux dont ils ont entendu parler au cours des dernières années, et qui avaient peut-être piqué leur curiosité.

Pour quelqu’un qui aime les jeux vidéo mais qui n’a pas le temps de jouer à plus d’un jeu ou deux par année, Stadia est tout indiqué.

Ce qu’il vous faut pour jouer

Vous pouvez jouer à Stadia sur un ordinateur ou un téléphone. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à suivre les instructions à l’adresse stadia.com (l’inscription est offerte en théorie à partir d’aujourd’hui, mais sera proposée graduellement au cours des prochaines 48h, vous aurez donc peut-être besoin d’attendre un peu).

Avec un ordinateur, vous n’avez besoin que d’un navigateur Chrome pour lancer le service. Vous pouvez jouer aux jeux avec un clavier et une souris (un pavé tactile est plus difficile à utiliser), ou encore avec une manette de jeux vidéo (Stadia, Xbox 360, Xbox One, PS4, Switch) si vous en possédez-une.

Vous pouvez aussi jouer avec un téléphone Pixel ou Samsung Galaxy S8, S9, S10 et S20, notamment. Vous aurez alors besoin d’une manette pour jouer, puisque vous ne pourrez pas utiliser l’écran tactile de votre appareil.

Vous pouvez aussi jouer sur votre téléviseur, avec un adaptateur Chromecast Pro, mais vous devez alors acheter la manette Stadia, vendue 169$ avec l’ensemble de démarrage Stadia Premiere Edition.

Ce à quoi vous avez accès dès aujourd’hui

En vous inscrivant à Stadia, vous aurez droit à deux mois d’abonnement Stadia Pro gratuitement. Cet abonnement permet de jouer à des jeux d’une meilleure qualité (avec résolution 4K, notamment), mais surtout d’accéder à des jeux gratuits tous les mois. Vous pourrez conserver ces jeux tant que vous possédez un abonnement (11,99$ par mois), mais vous ne pourrez plus y jouer si vous cessez de payer.

Avec votre abonnement Pro offert gratuitement, vous pourrez notamment jouer en avril à Destiny 2 et GRID.

Mon conseil? Essayez ces jeux, et tâchez de voir si Stadia est fait pour vous. Est-ce que votre Internet est assez rapide pour assurer une expérience fluide? Est-ce que la qualité vous convient? Est-ce que l’expérience est agréable sur votre appareil?

Si c’est le cas, vous pourriez alors considérer vous acheter un meilleur jeu que ceux proposés sur Stadia Pro. Les jeux achetés resteront toujours avec vous, vous n’aurez pas besoin de payer d’abonnement mensuel pour en profiter. Vous serez alors limités à une résolution 1080p, mais c’est de toute façon amplement suffisant.

Que devriez-vous acheter? Si vous n’avez pas de console actuelle, vous pourriez par exemple en profiter pour essayer certains des bons jeux lancés au cours des dernières années, comme Red Dead Redemption 2 ou Assassin’s Creed Odyssey.

Google a un peu raté le lancement de Stadia l’année dernière, avec une offre qui ciblait surtout les joueurs endurcis, qui n’avaient pas vraiment besoin d’une console virtuelle. Le lancement de la version gratuite permettra enfin de connaître le véritable potentiel du service.