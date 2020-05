Essai : j’ai aimé Gears Tactics (à ma grande surprise!)

27 avril 2020 à 10:48

Les astres étaient alignés pour que je n’aime pas Gears Tactics, le nouveau jeu de stratégie tour par tour de Xbox Game Studios. Après tout, les jeux comme X-COM ne m’ont jamais intéressé, et je n’ai pas le moindre intérêt pour la franchise Gears of War. Après seulement une mission, j’étais toutefois déjà complètement accroché.

Gears Tactics est véritablement un jeu fusion. Le titre reprend les thèmes, l’univers visuel, les armes, les monstres et les types de combats de la franchise de jeux de tir Gears of War, mais avec des mécaniques inspirées des jeux de stratégie tour par tour comme X-COM ou Mario + Rabbids Kingdom Battle (selon quels sont vos référents).

L’idée semble étonnante à première vue, mais Gears of War est une franchise qui se prête quand même assez bien à l’exercice. Pour gagner à Gears, il faut se protéger derrière des remparts et miser sur des attaques puissantes, deux stratégies qui sont aussi propres aux jeux comme X-COM. La façon dont l’histoire est racontée, pendant les combats et dans des cinématiques entre les missions, se prête aussi bien aux deux types de jeux.

Dans Gears Tactics, on incarne des soldats humains qui doivent affronter un ennemi extraterrestre. Il s’agit d’un antépisode de Gears of War, qui nous fait suivre Gabe Diaz, le père du personnage principal de Gears 5. Honnêtement, je n’ai jamais accroché sur l’univers Gears of War, et ce n’est certainement pas Gears Tactics qui va me faire changer d’avis. Je serai d’ailleurs le premier à célébrer le jour (inévitable) où Microsoft cessera de miser autant sur cette franchise d’une autre époque, qui a peut-être révolutionné le genre en 2006, mais qui ne mérite certainement pas d’avoir un studio (The Coalition) qui lui est dédié en 2020. Ces ressources seraient mieux investies ailleurs.

Mais je m’égare. Pour revenir à Gears Tactics, le jeu propose une campagne principale, où on doit assembler une équipe avant chaque mission. On y contrôle quatre héros principaux (qui sont ceux qui nous accompagnent dans les missions 90% du temps), mais il est aussi possible de recruter des soldats pour se joindre à notre équipe. Chaque mission dure de 30 à 50 minutes environ, et le jeu permet de débloquer un mode vétéran une fois l’histoire complétée, qui permet de rehausser le niveau de difficulté.

Gears Tactics propose quelques types de missions. On doit parfois aller secourir des prisonniers, acquérir du matériel, contrôler une zone ou simplement se rendre à un point précis. Il suffit généralement d’atteindre son objectif pour gagner la mission, mais il y a parfois aussi des conditions à respecter (le faire en un certain nombre de tours, ou sans perdre aucun joueur). Des objectifs secondaires (ne pas se faire blesser, le faire en encore moins de tours) peuvent aussi permettre de gagner des armes supplémentaires.

Les mécaniques sont sensiblement les mêmes que dans tous les jeux tour par tour. On a un certain nombre de points d’action, qui peuvent être utilisés pour se déplacer, tirer ou effectuer un pouvoir ou une action. On contrôle tous nos personnages, puis c’est au tour de l’ennemi.

Le jeu a aussi des éléments de jeux de rôles, puisque les personnages augmentent de niveaux, ils peuvent se spécialiser avec des pouvoirs spéciaux et ils peuvent améliorer leur équipement, qui est généralement obtenu dans des coffres amassés pendant les combats, ou comme récompense à la fin d’une mission.

Alors que les jeux du genre ressemblent parfois à des puzzles, où il faut trouver à tâtons la séquence idéale pour gagner, Gears Tactics ressemble plus à un jeu d’action. Une bonne stratégie peut nous faire compléter la mission plus rapidement et plus efficacement, mais toutes les missions peuvent être gagnées par la force brute.

L’affirmation sonne négative, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Gears Tactics est le premier jeu du genre que j’aime. Peut-être que les mordus des jeux de stratégie tour par tour vont s’ennuyer de l’analyse et de la planification, mais je pense qu’un public quand même plus large pourrait au contraire trouver la nouvelle formule plus intéressante. C’est mon cas.

Détail intéressant, Gears Tactics est offert sur PC seulement pour l’instant, avec un lancement prévu sur Xbox One à une date ultérieure seulement. Pour quoi une telle décision? Si j’avais à parier, je dirais que Microsoft souhaite inciter les membres de son service Xbox Game Pass à s’abonner à la formule Xbox Game Pass Ultimate, qui offre des jeux gratuits sur Windows en plus de sur la Xbox One.

Si vous avez du temps devant vous au cours des prochaines semaines, n’hésitez pas à le faire : Gears Tactics est une agréable surprise, peu importe si vous êtes un amateur des jeux tour par tour et de l’univers Gears of War ou non.