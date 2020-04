Essai du Samsung Galaxy S20 Ultra: parfait pour l’isolement

2 avril 2020 à 16:37

Le Samsung Galaxy S20 Ultra lancé au début mars au Canada est un téléphone de premières : premier appareil important capable filmer en 8K, le premier téléphone 5G au Canada et le premier téléphone majeur doté d’un écran à 120 Hz. Après plus d’un mois avec l’appareil, dont trois semaines à la maison, force est de constater qu’il s’agit du téléphone parfait pour vivre en isolement.

Design : un (très) gros téléphone

Ce n’est pas un, mais bien trois téléphones que Samsung a lancé au début mars : les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Le Galaxy S20 Ultra mis à l’essai ici est le plus gros du lot, avec un immense écran AMOLED de 6,9 pouces. Ce dernier est lumineux à souhait, d’une bonne résolution et il affiche des couleurs riches.

Ce n’est pas tout le monde qui sera à l’aise avec le format du téléphone cependant. Celui-ci est massif. Je ne l’ai pas essayé avec un étui, mais je n’ose pas imaginer la place qu’un S20 Ultra convenablement protégé prendrait dans une poche. Par les temps qui courent, celui-ci est toutefois beaucoup plus entre mes mains ou sur ma table que dans mes jeans, le problème me semble donc moins important que lorsque j’ai débuté ce test à la fin février.

Le téléphone est d’ailleurs probablement le meilleur à ce jour pour les usages qu’on en fait à la maison, comme regarder un film, jouer à un jeu vidéo ou lire, par exemple. Ceux qui passent leur journée sur leur téléphone ces jours-ci l’apprécieraient certainement.

Pour le reste, le design est plutôt minimaliste, puisque l’écran prend pratiquement toute la place à l’avant de l’appareil. Le lecteur d’empreintes digitales est d’ailleurs situé sous la dalle, et la caméra frontale n’est qu’un petit trou au centre en haut de l’écran. Sur le côté, on retrouve seulement deux boutons, un levier pour le son et un bouton pour éteindre ou allumer l’appareil (que l’on peut tenir enfoncé pour allumer l’assistant Bixbi, ou double-cliquer pour lancer l’appareil photo).

À l’arrière, l’appareil est plutôt morne, avec une finition en noir ou gris foncé seulement. Un grand rectangle particulièrement surélevé intègre quant à lui les caméras dans le coin supérieur gauche de l’appareil. Notons d’ailleurs que même si les deux téléphones offrent une allure similaire, j’ai préféré la finition du P40 Pro de Huawei à celle du Samsung Galaxy S20 Ultra, qui ne paraît pas aussi haut de gamme entre les mains.

Une fiche technique sans faute

Je ne m’étendrai pas éternellement sur la fiche technique du téléphone. Le S20 Ultra offre tout simplement les meilleures caractéristiques que l’on pourrait espérer d’un appareil du genre.

Outre les fonctionnalités avancées que nous décrirons plus loin, on note par exemple une immense pile de 5000 mAh, 12 ou 16 Go de mémoire vive, jusqu’à 512 Go de stockage et un puissant processeur Snapdragon 865 de nouvelle génération, qui fait fonctionner toutes les applications les plus lourdes avec une fluidité exemplaire.

L’écran du S20 Ultra et son processeur en font d’ailleurs l’un des meilleurs appareils pour jouer à des jeux exigeants, comme Call of Duty Mobile, par exemple. J’ai d’ailleurs aussi adoré utiliser le téléphone pour les jeux en diffusion de Stadia et Project xCloud. Le S20 Ultra est puissant aujourd’hui, et il le sera pour encore plusieurs années.

Notons aussi que l’appareil est livré avec un chargeur de 25 watts, mais qu’il est compatible avec des chargeurs de 45 watts (que vous pouvez acheter pour l’occasion, ou que vous possédez peut-être déjà avec votre ordinateur, par exemple).

Même en cherchant, aucune caractéristique ou composante importante ne manque à l’appel.

5G : un atout pour les prochaines années

La gamme Samsung Galaxy S20 est la première compatible au Canada avec les réseaux cellulaires 5G, de nouvelle génération. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure d’obtenir une carte SIM compatible pour essayer cette fonctionnalité.

En théorie, le téléphone devrait toutefois offrir d’excellentes vitesses de téléchargement et une bonne vitesse de latence si votre réseau est compatible (il ne l’est probablement pas pour l’instant, puisque seul Rogers a activé son réseau, et ce, sur certains territoires limités seulement).

Qu’est-ce que cela va changer? Probablement pas grand-chose, mais certains usages, comme le jeu en ligne, devraient être plus efficaces de cette façon. Mais comme on l’a vu avec la 4G auparavant, la 5G devrait devenir rapidement la nouvelle norme, et sa vitesse décuplée sera certainement appréciée, surtout si la limite des forfaits de données augmente au cours des prochaines années (ce qui sera probablement le cas).

La 5G n’est pas une raison suffisante pour acheter le Galaxy S20 Ultra, mais il s’agit d’un atout qui sera apprécié avec le temps.

Écran 120 Hz : oui pour certains, non pour d’autres

Une autre nouveauté assez mineure du Galaxy S20 Ultra, mais qui mérite tout de même d’être expliquée, est son écran doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Cette résolution – qu’on retrouve dans les nouveaux téléviseurs, l’iPad Pro et les moniteurs pour le jeu vidéo, par exemple – permet un affichage plus fluide. La chose est difficile à expliquer, mais à l’œil, faire défiler du texte ou naviguer dans l’interface est tout simplement plus beau.

Demander au téléphone d’afficher 120 images par seconde plutôt que 60 a toutefois un prix : celui de réduire l’autonomie de l’appareil. Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend probablement de votre usage. Les gros utilisateurs risquent de préférer l’affichage de 60 Hz (qui est d’ailleurs sélectionné par défaut) pour prolonger la vie de l’appareil.

Personnellement, j’opte pour le mode 120 Hz, puisque le S20 Ultra offre de toute façon une autonomie supérieure à mes besoins quotidiens. Mais en toute honnêteté, je pourrais aussi revenir en arrière sans problème.

Alors que tous les téléphones offriront un jour la 5G, je crois que le taux d’affichage des écrans sera plutôt un élément différenciateur entre les gammes de prix. Les téléphones plus chers en seront équipés, alors que les moins chers conserveront un taux d’affichage plus petit.

Appareils photo : bons, mais à corriger

La plus grande nouveauté du Samsung Galaxy S20 Ultra est son système de caméras. Après quelques générations avec des modules similaires, Samsung offre ici plusieurs nouveautés importantes.

Le S20 Ultra offre trois appareils photo arrière : un capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle, un capteur principal de 108 mégapixels avec objectif régulier (grand-angle) et un capteur de 48 mégapixels avec téléobjectif 4X (qui s’utilise curieusement par défaut à 5X).

L’objectif grand-angle est d’une excellente qualité. Les déformations sont minimes, et celui-ci permet de mieux réussir ses clichés dans des conditions lumineuses difficiles que la plupart des autres objectifs du genre sur le marché dans les mêmes conditions.

L’appareil photo principal est lui aussi des plus réussis. Je n’ai pas beaucoup expérimenté avec les photos de 108 mégapixels toutefois, et je ne pense pas que vous le ferez plus. Les fichiers créés sont trop lourds, et il est préférable de laisser l’appareil combiner les pixels en une image de 12 mégapixels comme il le fait par défaut. Bref, on profite de la grosseur physique du capteur (légèrement inférieure à celle des P40 de Huawei, mais supérieure aux derniers iPhone, par exemple), sans avoir un nombre absurde de pixels dans son image. En l’utilisant de cette façon, le Samsung Galaxy S20 Ultra permet de prendre des clichés superbes, qui se démarquent tout particulièrement à la noirceur.

Le téléobjectif est pour sa part un peu plus curieux. Il permet de prendre des belles images jusqu’à 5X dans de bonnes conditions. Plus loin, ça se corse toutefois un peu. 10X est utilisable sur les réseaux sociaux et 30X permet au mieux de montrer quelque chose au loin pour faire une blague. Mais l’image est alors plutôt laide. Pour profiter de l’agrandissement 100X, vous devrez utiliser un trépied. Sinon, l’image sera inutilisable.

Pour le reste, notons que l’appareil est aussi doté d’une bonne caméra frontale de 40 mégapixels et d’un capteur pour la profondeur à l’arrière.

Notons que, comme plusieurs autres journalistes l’ont noté, le système de mise au point automatique du téléphone est pour l’instant déficient. Celui-ci n’est pas particulièrement lent, mais il fait souvent des photos floues, que l’on doit reprendre. J’ai trouvé que c’était particulièrement vrai avec un sujet en mouvement, comme un enfant. J’imagine que ce sera corrigé éventuellement, mais malheureusement, même après un mois avec le téléphone, ce n’est toujours pas le cas.

Notons aussi que certains ont soulevé que le fait que Samsunt lisse trop les visages dans les portraits. C’est vrai, mais il s’agit d’une option qui peut facilement être enlevée.

Logiciel : tant de paramètres!

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est livré avec Android 10. La couche logicielle de Samsung est probablement la meilleure sur le marché, avec plusieurs bons outils, notamment pour la sécurité, pour l’appareil photo facile à personnaliser et beaucoup plus.

J’ai été impressionné par la quantité de paramètres pouvant être modifiés. L’affichage, par exemple, nous permet de changer : le mode sombre, la luminosité adaptative, la fluidité des mouvementes, le filtre de lumière bleue, la couleur de l’écran (vif ou naturel), la résolution de l’écran (HD+, FHD+ par défaut, WQHD+) et beaucoup plus.

On s’y perd un peu, honnêtement, mais c’est tout de même plutôt bon pour un modèle conçu pour les utilisateurs précoces comme le Samsung Galaxy S20 Ultra. Monsieur et madame tout le monde, lui, risque toutefois de s’y perdre, surtout quand viendra le temps de trouver les fonctionnalités qui nuisent à l’autonomie du téléphone, par exemple.

Un vrai téléphone pour les utilisateurs précoces

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est un appareil qui a beaucoup à offrir, surtout pour les utilisateurs précoces qui recherchent toutes les dernières technologies. Si une technologie existe, elle se retrouve sur le S20 Ultra. Aucune de ces technologies n’est essentielle, mais toutes, ou presque, deviendront un jour la norme, et le nouvel appareil phare de Samsung est la meilleure façon de les apprécier avant les autres.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est offert dès aujourd’hui chez la plupart des opérateurs, à partir de 1849$.