Essai des OnePlus 8 et 8 Pro : dans la cour des grands

Le fabricant de téléphones OnePlus s’est fait connaître pour ses appareils offrant de bonnes caractéristiques à un prix abordable. En 2020, l’entreprise continue d’offrir un bon rapport qualité-prix, mais elle s’attaque désormais aussi de plein front aux meilleurs téléphones sur le marché. Si le OnePlus 8 touche un peu moins la cible, le OnePlus 8 Pro, lui, est une agréable surprise.

Design: belle finition, grand format

Il est de plus en plus difficile de comparer les téléphones Android haut de gamme en 2020. Avec leur grand écran recourbé qui fait toute la surface de l’appareil, leur grand format et leur trou dans l’écran pour la caméra frontale, tous les modèles lancés jusqu’ici cette année – à l’exception des modèles pliables, évidemment – se ressemblent.

Pour l’allure, c’est dans l’ensemble très réussi. La finition à l’arrière des OnePlus 8 et 8 Pro rappelle celle du Huawei P40, avec quelques jolies couleurs et des reflets métalliques intéressants. Tout ceci sera probablement caché derrière un étui, mais encore là, OnePlus offre plusieurs choix intéressants, de 35 à 55$.

Côté format, OnePlus touche aussi la cible. Le format du 8 Pro (écran de 6,78 pouces) est d’ailleurs un peu plus agréable entre les mais que le S20 Ultra. C’est gros, mais même avec un étui, on s’y habitue.

Le OnePlus 8 est pour sa part légèrement plus étroit et plus petit, avec son écran de 6,55 pouces. OnePlus l’annonce comme un appareil compact, mais ce n’est pas du tout le cas. D’ailleurs, lorsqu’on utilise les deux avec des étuis, la différence entre les deux entre les mains se perd rapidement.

Le Huawei P40 Pro demeure l’appareil avec le meilleur design à mon avis cette année, mais chose certaine, OnePlus n’a rien à envier à ses compétiteurs.

Écrans : 120 Hz bien utilisés

Au risque de me répéter, tous les appareils Android haut de gamme offrent de superbes écrans cette année, et les OnePlus, surtout la variante 8 Pro, ne font pas exception.

Ceux-ci offrent de bonnes résolutions (surtout le 8 Pro, à 1440 x 3168 pixels), et les deux offrent des taux de rafraîchissement supérieurs, soit 90 Hz pour le OnePlus 8, et 120 Hz pour le OnePlus 8 Pro.

De tous les téléphones du genre sur le marché, le OnePlus 8 Pro est celui tire le mieux profit de ce rafraîchissement. Il est tout d’abord possible de l’utiliser même avec la résolution pleine (Samsung limite le rafraichissement à 120 Hz à la résolution 1080p), et les animations de l’interface ont été conçues pour en tirer profit au maximum. Lorsqu’on navigue dans Android, tout semble d’une rapidité exemplaire, et la navigation est fluide à souhait. Ce n’est qu’une illusion, mais le Samsung S20 Ultra, qui est aussi doté d’un écran de 120 Hz, ne semble pas aussi fluide.

Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Mais l’effet plait à l’œil, et il augmente notre appréciation du téléphone.

Je ne suis pas de ceux qui croient qu’il est difficile de revenir à un écran 60 Hz après en avoir essayé un à 90 Hz ou 120 Hz, mais j’apprécie tout de même la technologie lorsque je l’utilise.

Caractéristiques : tout y est (pour le 8 Pro)

Tel qu’indiqué plus haut, OnePlus souhaite que son 8 Pro soit un téléphone haut de gamme à part entière, et non un appareil simplement reconnu pour son prix. L’entreprise n’a donc pas lésiné sur ses caractéristiques. Puissant processeur Snapdragon 865 (comme les autres), modem 5G X55 (comme les autres), 8 Go ou 12 Go de mémoire vive, une grande pile de 4500 mAh, résistance à l’eau IP68 (une première pour l’entreprise), capteur d’empreintes digitales sous l’écran, carte SIM double, recharge rapide 30W, recharge rapide sans fil de 30W : tout y est.

L’appareil ne ressort pas vraiment du lot, cela dit, mis à part pour sa recharge sans fil. Pour en profiter, il faut toutefois être équipé d’un chargeur spécial, vendu 100$. Est-ce que l’avantage de la vitesse vaut la peine de payer autant? Personnellement, j’en doute. J’aime le côté pratique de la recharge sans fil, mais je peux me satisfaire d’un fil pour les fois où je dois absolument prolonger mon autonomie en quelques minutes.

Le OnePlus 8 se démarque pour sa part un peu moins, mais il s’agit quand même d’un puissant téléphone, avec le même processeur Snapdragon 865 (mais 6 Go de mémoire vive). On perd toutefois ici la recharge sans fil et la résistance à l’eau IP68. Notons que ce sont des compromis avec lesquels je suis très à l’aise si on m’offre en retour une économie substantielle, ce qui est le cas ici.

Par rapport à la connectivité 5G, notons que les OnePlus 8 et 8 Pro ne sont pas compatibles avec la bande n38, la seule utilisée par ce jour par un opérateur au Canada (Rogers). Ils sont toutefois compatibles avec d’autres bandes qui seront utilisées par les opérateurs canadiens à l’avenir, comme la bande n71 (600 Mhz).

Vous devrez donc attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir profiter d’une connectivité 5G, mais elle finira bel et bien par arriver.

Côté autonomie, celle-ci m’a semblé convenable, puisque j’ai toujours été capable de terminer mes journées (plus petites que la moyenne par les temps qui courent, cela dit). Comme c’est de plus en plus souvent le cas, plusieurs paramètres peuvent toutefois avoir un effet majeur sur l’autonomie, comme le taux de rafraichissement et la résolution de l’écran.

Appareil photo : de superbes clichés pour le 8 Pro, avec quelques bémols

Petit avertissement, je n’ai pas essayé abondamment la caméra du OnePlus 8. D’excellents comparatifs existent sur le web pour vous guider de toute façon si l’appareil vous intéresse. Après quelques jours d’essai, il m’est en effet apparu évidement que l’histoire derrière la caméra du OnePlus 8 était la même qu’avec toutes les dernières générations de téléphones de l’entreprise : un bon appareil photo, surtout à la clarté, qui va convenir à 90% des utilisateurs, mais qui n’est pas à la hauteur de la concurrence.

Le OnePlus 8 Pro est différent. Son capteur principal (48 mégapixels) offre des pixels combinés de 2,24 micromètres, son ouverture F/1.78 est digne des meilleurs appareils, sa stabilisation optique est bonne et son mode nocturne est aussi efficace que les autres modèles haut de gamme sur le marché.

Son objectif ultra grand angle (48 mégapixels, F2.2, champ de vision 120 degrés) est parmi les meilleurs sur le marché et son téléobjectif est correct (pixels de 1 micromètre, F2.44), mais quand même loin derrière les Samsung Galaxy S20 Ultra et Huawei P40 Pro avec leurs objectifs télescopiques.

Dans l’ensemble, les images sont à la hauteur des meilleurs téléphones Android du moment. Je préfère la gestion des couleurs de l’iPhone 11 Pro, et le Huawei P40 Pro est un meilleur appareil à la noirceur, mais le OnePlus 8 Pro s’en tire dans l’ensemble très bien. C’est d’ailleurs avec cet appareil que j’ai pris certaines des plus belles photos de ma fille au cours des derniers mois.

Il y a quand même deux bémols importants. La prise de photos est tout d’abord plus lente. Je ne parle pas ici de la mise au point, mais vraiment du temps qu’il faut pour prendre un cliché. Ce n’est pas grave pour un paysage ou sa nourriture, mais ce l’est plus pour un sujet en mouvement.

Deuxièmement, le mode portrait produit des clichés d’une excellente qualité, mais il est difficile à activer, comme s’il peinait à reconnaitre les objets et les personnes devant lui. Le mode portrait gère aussi moins bien la luminosité, comme on peut le voir dans les photos ci-bas. Les deux clichés sont d’ailleurs des erreurs. L’effet portrait n’a pas embarqué sur la première, et a mal géré la lumière sur la seconde.

Chose certaine, on peut produire de superbes photos avec le OnePlus 8 Pro, mais on ne réussit pas toujours du premier coup (ce qui est difficile avec les enfants et les animaux, par exemple).

Notons que le OnePlus 8 Pro possède un quatrième capteur, conçu pour faire des filtres de couleur. Celui-ci ne sert à rien.

Logiciel : aussi bon que ça peut être sur un téléphone qui n’est pas un Pixel

Les téléphones Android de OnePlus sont encore une fois dotés de la surcouche OxygenOS, une version quand même assez minimaliste du système de Google. OnePlus ne dédouble pas les applications de Google (à l’exception de la galerie photos), et l’entreprise ne modifie le système que pour l’améliorer, et ce, légèrement.

Qui plus est, les dernières années ont démontré que OnePlus est l’une des compagnies avec la meilleure hygiène de mises à jour. Ses appareils sont parmi les premiers à recevoir les nouvelles versions d’Android, et elles sont parmi celles qui reçoivent les mises à jour de sécurité le plus longtemps.

Et puisque vous achetez le téléphone de OnePlus directement, et non d’un opérateur, vous aurez accès aux mises à jour dès qu’elles seront publiées.

Côté logiciel, sur Android, il s’agit probablement de mon préféré à l’exception des téléphones Pixels de Google.

En conclusion : une belle surprise

Avec son OnePlus 8 Pro, OnePlus voulait prouver que l’entreprise était capable de jouer avec les grands. Après avoir essayé le téléphone de long en large, force est de constater que le pari a été relevé avec brio.

Non seulement le téléphone est dans l’ensemble aussi bon que les meilleurs appareils Android sur le marché, mais son prix est aussi correct. Si on compare avec Samsung, le OnePlus 8 Pro (vendu 1399$ au Canada) se situe par exemple entre les S20+ et S20 Ultra, vendus 1579$ et 1849$ respectivement. La comparaison est plus difficile avec les iPhone Pro à cause des différences de capacité, mais ici aussi, à caractéristiques égales, le OnePlus 8 Pro est moins cher. La seule exception est le LG V60, qui représente le meilleur rapport qualité-prix en ce moment au Canada dans les appareils Android de 2020, avec son prix de 1100$ sans entente.

Évidemment, ces comparaisons tiennent la route uniquement si vous pouvez vous permettre de payer votre téléphone plein prix, ce qui est la seule façon d’acheter un OnePlus au Canada. Si vous souhaitez profiter d’un rabais à l’achat, vous devrez aller voir ailleurs.

Le OnePlus 8, à 1099$, m’a pour son part moins impressionné. Si on accepte de faire des compromis, on peut les faire ailleurs. Un plus petit téléphone ne vous dérange pas? L’iPhone SE m’apparait une bien meilleure option, à 599$. Un processeur Snapdragon 855 vous convient (ça devrait être le cas)? Pour le même prix, le Pixel 4 XL (1129$) pourrait représenter un meilleur achat.

Le OnePlus 8 n’est pas mauvais. Mais celui-ci n’offre généralement pas assez, ou il est trop cher pour vraiment se démarquer de la concurrence. Certains pourraient être intéressés pour des raisons précises, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il brise des records de ventes.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront offerts en vente dès le 29 avril, sur le site de OnePlus directement. Est-ce que ce seront les derniers offerts au Canada en ligne seulement? Cela ne m’étonnerait pas.